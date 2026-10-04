70 та медаль ва жаҳон рекорди: Ўзбекистон Осиё ўйинларини кучли бешликда якунлади
Япония яшил майдонлари ва ареналарида 19 сентябрдан 4 октябрга қадар давом этган қитъанинг бош спорт байрами — ХХ ёзги Осиё ўйинлари расман ўз ниҳоясига етди. Ўзбекистон миллий делегацияси қитъанинг энг кучли спорт державалари қаторида муносиб кураш олиб бориб, мусобақани кучли бешликда якунлашга муваффақ бўлди.
Тўрт йилликнинг нуфузли мусобақасида ҳамюртларимиз жами 70 та медални қўлга киритишди:
21 та олтин медаль;
25 та кумуш медаль;
24 та бронза медаль.
Акбар Жўраевдан жаҳон рекорди: Мусобақанинг энг ёрқин чўққиси
Япониядаги баҳсларда Ўзбекистон спорти тарихида яна бир ёрқин саҳифа очилди. Оғир атлетика бўйича Олимпия ва жаҳон чемпиони, термамизнинг бош юлдузларидан бири Акбар Жўраев нафақат қитъа биринчилигининг навбатдаги олтин медалини қўлга киритди, балки ўз чиқиши билан жаҳон рекордини янгилаб, мусобақанинг энг катта сенсацияларидан бирига айланди.
ТОП-5 ва сўнгги кундаги шиддатли рақобат
Умумжамоа ҳисобида кутилганидек, Хитой Халқ Республикаси мутлақ етакчиликни қўлга киритди:
1-ўрин — Хитой: 341 та медаль (мутлақ пешқадамлик);
2-ўрин — Япония: 269 та медаль (мезбонларнинг ишончли натижаси);
3-ўрин — Жанубий Корея: 150 та медаль;
4-ўрин — Ҳиндистон: Мусобақанинг охирги кунидаги қўшимча олтин ва кумуш медаллар эвазига ҳисобини бойитиб, якунда 4-поғонани банд этди;
5-ўрин — Ўзбекистон: 70 та медаль билан қитъанинг энг кучли беш жамоаси сафини мустаҳкамлади.
Ханчжоу-2023 билан таққослаганда
Маълумот ўрнида, 2023 йилда Хитойнинг Ханчжоу шаҳрида бўлиб ўтган аввалги Осиё ўйинларида Ўзбекистон спорт делегацияси ўз тарихидаги энг яхши натижани қайд этган эди (жами 71 та медаль: 22 та олтин, 18 та кумуш ва 31 та бронза).
Япониядаги баҳсларда эса ҳамюртларимиз ушбу юксак планкани сақлаб қолган ҳолда кумуш медаллар салмоғини сезиларли оширишди (25 та кумуш) ва Осиё қитъасида спортнинг барча йўналишларида энг асосий фаворитлардан бири эканликларини яна бир карра исботлашди.
Изоҳлар 0
…