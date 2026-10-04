70 та медаль ва жаҳон рекорди: Ўзбекистон Осиё ўйинларини кучли бешликда якунлади

·2·Спорт
70 та медаль ва жаҳон рекорди: Ўзбекистон Осиё ўйинларини кучли бешликда якунлади

Япония яшил майдонлари ва ареналарида 19 сентябрдан 4 октябрга қадар давом этган қитъанинг бош спорт байрами — ХХ ёзги Осиё ўйинлари расман ўз ниҳоясига етди. Ўзбекистон миллий делегацияси қитъанинг энг кучли спорт державалари қаторида муносиб кураш олиб бориб, мусобақани кучли бешликда якунлашга муваффақ бўлди.

Тўрт йилликнинг нуфузли мусобақасида ҳамюртларимиз жами 70 та медални қўлга киритишди:

  • 21 та олтин медаль;

  • 25 та кумуш медаль;

  • 24 та бронза медаль.

70 та медаль ва жаҳон рекорди: Ўзбекистон Осиё ўйинларини кучли бешликда якунлади

Акбар Жўраевдан жаҳон рекорди: Мусобақанинг энг ёрқин чўққиси

Япониядаги баҳсларда Ўзбекистон спорти тарихида яна бир ёрқин саҳифа очилди. Оғир атлетика бўйича Олимпия ва жаҳон чемпиони, термамизнинг бош юлдузларидан бири Акбар Жўраев нафақат қитъа биринчилигининг навбатдаги олтин медалини қўлга киритди, балки ўз чиқиши билан жаҳон рекордини янгилаб, мусобақанинг энг катта сенсацияларидан бирига айланди.

ТОП-5 ва сўнгги кундаги шиддатли рақобат

Умумжамоа ҳисобида кутилганидек, Хитой Халқ Республикаси мутлақ етакчиликни қўлга киритди:

  • 1-ўрин — Хитой: 341 та медаль (мутлақ пешқадамлик);

  • 2-ўрин — Япония: 269 та медаль (мезбонларнинг ишончли натижаси);

  • 3-ўрин — Жанубий Корея: 150 та медаль;

  • 4-ўрин — Ҳиндистон: Мусобақанинг охирги кунидаги қўшимча олтин ва кумуш медаллар эвазига ҳисобини бойитиб, якунда 4-поғонани банд этди;

  • 5-ўрин — Ўзбекистон: 70 та медаль билан қитъанинг энг кучли беш жамоаси сафини мустаҳкамлади.

Ханчжоу-2023 билан таққослаганда

Маълумот ўрнида, 2023 йилда Хитойнинг Ханчжоу шаҳрида бўлиб ўтган аввалги Осиё ўйинларида Ўзбекистон спорт делегацияси ўз тарихидаги энг яхши натижани қайд этган эди (жами 71 та медаль: 22 та олтин, 18 та кумуш ва 31 та бронза).

Япониядаги баҳсларда эса ҳамюртларимиз ушбу юксак планкани сақлаб қолган ҳолда кумуш медаллар салмоғини сезиларли оширишди (25 та кумуш) ва Осиё қитъасида спортнинг барча йўналишларида энг асосий фаворитлардан бири эканликларини яна бир карра исботлашди.

Осиё ўйинлариАкбар ЖўраевЎзбекистон миллий делегациясиОғир атлетика
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Акбар Жўраев Аичи-Нагояда жаҳон рекордини янгиладиАкбар Жўраев Аичи-Нагояда жаҳон рекордини янгилади29 сентябр 12:09Акбар Жўраевдан тарихий натижа: олтин медаль ва бир нечта янги рекордАкбар Жўраевдан тарихий натижа: олтин медаль ва бир нечта янги рекорд29 сентябр 12:12Бугун Аичи–Нагояда Ўзбекистондан 9 та медаль: икки олтин қўлга киритилдиБугун Аичи–Нагояда Ўзбекистондан 9 та медаль: икки олтин қўлга киритилди30 сентябр 19:43Мутлақ рекорд ўрнатилди: Владимир Свечников Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритдиМутлақ рекорд ўрнатилди: Владимир Свечников Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритди24 сентябр 17:21Ўзбек шахматининг мутлақ триумфи: Абдусатторовда олтин, Ёқуббоев ва Синдаровда медалларЎзбек шахматининг мутлақ триумфи: Абдусатторовда олтин, Ёқуббоев ва Синдаровда медаллар29 сентябр 17:04Ўзбекистон боксчилари Хитойда 17 та медалларни қўлга киритдиЎзбекистон боксчилари Хитойда 17 та медалларни қўлга киритди29 сентябр 17:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди