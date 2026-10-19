Аичи-Нагоя–2026: Ўзбекистон пара дзюдо терма жамоасидан илк кунда 5 та медаль

·50·Спорт
Аичи-Нагоя–2026: Ўзбекистон пара дзюдо терма жамоасидан илк кунда 5 та медаль
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Аичи-Нагоя–2026 Пара Осиё ўйинларининг илк кунида Ўзбекистон пара дзюдо терма жамоаси 2 та кумуш ва 3 та бронза медалини қўлга киритди.
  • Улжон Амриева (-60 кг, J1 класси) ва Кемран Нуриллаев (-70 кг, J2 класси) кумуш медалларни, Бону Бабаева (-52 кг, J1 класси), Фотима Тоирова (-60 кг, J1 класси) ва Иброҳим Акбаров (-70 кг, J1 класси) эса бронза медалларини олишди.

Япониянинг Аичи-Нагоя шаҳрида давом этаётган Пара Осиё ўйинларининг дастлабки кунги беллашувлари Ўзбекистон делегацияси учун ҳақиқий медаллар шодаси билан бошланди.

Пара дзюдо бўйича татамига чиққан спортчиларимиз юқори маҳорат ва муросасиз ирода намойиш этиб, терма жамоамиз ҳисобига бир йўла 2 та кумуш ва 3 та бронза медалини қўшиб қўйишди.

Финалгача босиб ўтилган йўл: Иккита кумуш медаль

Терма жамоамиз етакчилари финал беллашувларига қадар ишончли ҳаракат қилиб, шоҳсупанинг иккинчи поғонасини банд этди:

  • Улжон Амриеванинг янги чўққиси (J1 класси, -60 кг): Аёллар ўртасида кураш олиб борган Амриева барча саралаш раундларидан муваффақиятли ўтиб, ҳал қилувчи финалда хитойлик Ши Йи Жиега қарши муросасиз баҳс олиб борди ва делегациямизга қимматли кумуш медални келтирди;

  • Ҳангжоу натижасидан юқори: Таъкидлаш жоизки, Улжон Амриева 2022 йилги Ҳангжоу Пара Осиё ўйинларида бронза медалига эга чиққан бўлса, бу гал ўз натижасини яхшилаб, кумуш совриндор бўлди;

  • Кемран Нуриллаевдан иродали кураш (J2 класси, -70 кг): Эркаклар ўртасидаги баҳсларда Кемран Нуриллаев барча рақибларини енгиб, финал босқичига етиб келди. Олтин медаль учун кечган баҳсда қозоғистонлик Ибрагим Нурмакҳанули билан куч синашган ҳамюртимиз якунда кумуш медални қўлга киритди.

Бронза медаллар: Шоҳсупадан мустаҳкам жой

Шунингдек, ўтиш ва кичик финал баҳсларида юксак тайёргарлик намойиш этган яна уч нафар пара дзюдочимиз терма жамоа ғазнасини бойитди:

  • Бону Бабаева (J1 класси, -52 кг): Енгил вазн тоифасида курашган Бону рақибаларига қарши фаол ҳужумлар уюштириб, бронза медали соҳибасига айланди;

  • Фотима Тоирова (J1 класси, -60 кг): Ушбу вазн тоифасида юртимиз шарафини муносиб ҳимоя қилган яна бир вакиламиз шоҳсупанинг учинчи поғонасига кўтарилди;

  • Иброҳим Акбаров (J1 класси, -70 кг): Эркаклар ўртасидаги кескин тўқнашувларда матонат кўрсатган Иброҳим делегациямиз ҳисобига навбатдаги бронза медалини ёздириб қўйди.

Пара дзюдо бўйича эришилган ушбу 5 та медаль Аичи-Нагояда кечаётган Пара Осиё ўйинларида Ўзбекистон терма жамоасининг умумжамоа ҳисобидаги юқори ўринларини мустаҳкамлашга муҳим ҳисса қўшмоқда.

Пара Осиё ўйинлариАичи-НагояУзбекистон терма жамоасиПара дзюдо
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бобур Тоштемиров Аичи-Нагоядаги Пара Осиё ўйинлари рекордини янгилаб, чемпион бўлдиБобур Тоштемиров Аичи-Нагоядаги Пара Осиё ўйинлари рекордини янгилаб, чемпион бўлдиБугун 16:21Лолахон Қодировадан янги Осиё рекорди: Япониядаги Пара Осиё ўйинларида миллий триумфЛолахон Қодировадан янги Осиё рекорди: Япониядаги Пара Осиё ўйинларида миллий триумфБугун 16:18Жанубий Корея таслим этилди: Дзюдочиларимиз Осиё ўйинларида бронза медалига эга чиқдиЖанубий Корея таслим этилди: Дзюдочиларимиз Осиё ўйинларида бронза медалига эга чиқди3 октябр 17:42Мутлақ рекорд ўрнатилди: Владимир Свечников Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритдиМутлақ рекорд ўрнатилди: Владимир Свечников Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритди24 сентябр 17:21Ўзбекистон 70 та медаль олди: спортчиларга қанча мукофот берилади?Ўзбекистон 70 та медаль олди: спортчиларга қанча мукофот берилади?6 октябр 21:52Аичи-Нагояда Ўзбекистоннинг халқаро спорт майдонидаги муҳим учрашувлариАичи-Нагояда Ўзбекистоннинг халқаро спорт майдонидаги муҳим учрашувлари26 сентябр 17:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия