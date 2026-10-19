Аичи-Нагоя–2026: Ўзбекистон пара дзюдо терма жамоасидан илк кунда 5 та медаль
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Аичи-Нагоя–2026 Пара Осиё ўйинларининг илк кунида Ўзбекистон пара дзюдо терма жамоаси 2 та кумуш ва 3 та бронза медалини қўлга киритди.
- Улжон Амриева (-60 кг, J1 класси) ва Кемран Нуриллаев (-70 кг, J2 класси) кумуш медалларни, Бону Бабаева (-52 кг, J1 класси), Фотима Тоирова (-60 кг, J1 класси) ва Иброҳим Акбаров (-70 кг, J1 класси) эса бронза медалларини олишди.
Япониянинг Аичи-Нагоя шаҳрида давом этаётган Пара Осиё ўйинларининг дастлабки кунги беллашувлари Ўзбекистон делегацияси учун ҳақиқий медаллар шодаси билан бошланди.
Пара дзюдо бўйича татамига чиққан спортчиларимиз юқори маҳорат ва муросасиз ирода намойиш этиб, терма жамоамиз ҳисобига бир йўла 2 та кумуш ва 3 та бронза медалини қўшиб қўйишди.
Финалгача босиб ўтилган йўл: Иккита кумуш медаль
Терма жамоамиз етакчилари финал беллашувларига қадар ишончли ҳаракат қилиб, шоҳсупанинг иккинчи поғонасини банд этди:
Улжон Амриеванинг янги чўққиси (J1 класси, -60 кг): Аёллар ўртасида кураш олиб борган Амриева барча саралаш раундларидан муваффақиятли ўтиб, ҳал қилувчи финалда хитойлик Ши Йи Жиега қарши муросасиз баҳс олиб борди ва делегациямизга қимматли кумуш медални келтирди;
Ҳангжоу натижасидан юқори: Таъкидлаш жоизки, Улжон Амриева 2022 йилги Ҳангжоу Пара Осиё ўйинларида бронза медалига эга чиққан бўлса, бу гал ўз натижасини яхшилаб, кумуш совриндор бўлди;
Кемран Нуриллаевдан иродали кураш (J2 класси, -70 кг): Эркаклар ўртасидаги баҳсларда Кемран Нуриллаев барча рақибларини енгиб, финал босқичига етиб келди. Олтин медаль учун кечган баҳсда қозоғистонлик Ибрагим Нурмакҳанули билан куч синашган ҳамюртимиз якунда кумуш медални қўлга киритди.
Бронза медаллар: Шоҳсупадан мустаҳкам жой
Шунингдек, ўтиш ва кичик финал баҳсларида юксак тайёргарлик намойиш этган яна уч нафар пара дзюдочимиз терма жамоа ғазнасини бойитди:
Бону Бабаева (J1 класси, -52 кг): Енгил вазн тоифасида курашган Бону рақибаларига қарши фаол ҳужумлар уюштириб, бронза медали соҳибасига айланди;
Фотима Тоирова (J1 класси, -60 кг): Ушбу вазн тоифасида юртимиз шарафини муносиб ҳимоя қилган яна бир вакиламиз шоҳсупанинг учинчи поғонасига кўтарилди;
Иброҳим Акбаров (J1 класси, -70 кг): Эркаклар ўртасидаги кескин тўқнашувларда матонат кўрсатган Иброҳим делегациямиз ҳисобига навбатдаги бронза медалини ёздириб қўйди.
Пара дзюдо бўйича эришилган ушбу 5 та медаль Аичи-Нагояда кечаётган Пара Осиё ўйинларида Ўзбекистон терма жамоасининг умумжамоа ҳисобидаги юқори ўринларини мустаҳкамлашга муҳим ҳисса қўшмоқда.
Изоҳлар 0
…