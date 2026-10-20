11 ўйин 11 гол: Мбаппе “Реал”даги порлаши ва оғриқли пасайишлар ҳақида очиқ гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Килиан Мбаппе ўзининг катта футболдаги фаолиятини 10 баллдан 10 баҳолади, бу муваффақиятлар ва мағлубиятларга бой йўл бўлганини таъкидлади.
- Унинг фикрича, совринлар эмас, балки орттирилган тажриба муҳимроқдир, чунки унинг 10–11 йиллик фаолияти давомида бирорта ҳам зерикарли мавсум бўлмаган.
- «Реал» сафида 11 ўйинда 11 гол урган ва 2 голли узатма берган Мбаппе «Олтин тўп»га асосий даъвогарлардан бири ҳисобланмоқда.
Мадриднинг «Реал» клуби ва Франция миллий жамоаси ҳужумчиси Килиан Мбаппе катта футболдаги кўп йиллик йўли, шахсий тажрибалари ва фалсафаси ҳақида очиқ гапирди.
Дунёнинг энг ёрқин футбол юлдузларидан бири нуфузли Onze Mondial нашрига берган интервьюсида ўзининг босиб ўтган йўлига максимал юқори баҳо бериб, мухлислар ва мутахассислар эътиборини тортди.
«10 баллдан 10!»: Мбаппе нима учун бундай баҳо берди?
Франциялик юлдуз фаолиятини баҳолашда қуруқ рақамлар эмас, балки орттирилган бебаҳо тажриба биринчи ўринда туришини таъкидлади:
Максимал баҳо: «Фаолиятимни қандай баҳолайман? 10 баллдан 10! Бу ҳақиқатан ҳам катта муваффақиятлар ва аламли мағлубиятларга бой йўл бўлди;
Кубоклар энг асосийси эмас: Фаолиятимда қўлга киритилган совринлар ҳам, бой берилганлари ҳам етарлича бор. Кўпчилик буни энг муҳими деб ҳисоблайди, аммо голлар ва кубоклар мен учун ҳаётдаги энг асосий мақсад эмас;
Зерикарли бўлмаган 11 йил: Футболдаги 10–11 йиллик фаолиятим давомида бирорта ҳам зерикарли мавсум ўтмади. Мен ҳеч қачон ҳеч нарсани шунчаки, оддий ҳол деб қабул қилмадим. Катта парвозлар ва оғриқли пасайишлар бўлди, лекин мен ҳар бир тажрибани тўлиқ ҳис қилиб, бор кучимни бердим», — деди франциялик форвард.
Мадриддаги фантастик старт ва «Олтин тўп» кутилмаси
Жорий мавсумда 27 ёшли ҳужумчи «қироллик клуби» либосида ажойиб спорт формасини намойиш этиб, ҳақиқий етакчига айланиб улгурди:
Мавсумдаги феноменал статистика: Килиан «Реал» таркибида майдонга тушган 11 та расмий учрашувда 11 та гол уришга ва 2 та голли узатма муаллифи бўлишга эришди;
«Олтин тўп»га асосий даъвогар: Кўрсатаётган сермаҳсул ўйини туфайли Мбаппе 26 октябрь куни бўлиб ўтадиган нуфузли тақдирлаш маросимида йилнинг энг яхши футболчисига бериладиган «Олтин тўп» (Ballon d'Or) соврини учун бош даъвогарлардан бири сифатида қаралмоқда.
Мбаппенинг ушбу дадил фикрлари ва майдондаги ишончли ҳаракатлари унинг нафақат жаҳоннинг энг яхши тўпурари, балки руҳий жиҳатдан мутлақ етуклик даврига қадам қўйган етакчи эканини исботламоқда.
Изоҳлар 0
…