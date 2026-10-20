11 ўйин 11 гол: Мбаппе “Реал”даги порлаши ва оғриқли пасайишлар ҳақида очиқ гапирди

·37·Спорт
11 ўйин 11 гол: Мбаппе “Реал”даги порлаши ва оғриқли пасайишлар ҳақида очиқ гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Килиан Мбаппе ўзининг катта футболдаги фаолиятини 10 баллдан 10 баҳолади, бу муваффақиятлар ва мағлубиятларга бой йўл бўлганини таъкидлади.
  • Унинг фикрича, совринлар эмас, балки орттирилган тажриба муҳимроқдир, чунки унинг 10–11 йиллик фаолияти давомида бирорта ҳам зерикарли мавсум бўлмаган.
  • «Реал» сафида 11 ўйинда 11 гол урган ва 2 голли узатма берган Мбаппе «Олтин тўп»га асосий даъвогарлардан бири ҳисобланмоқда.

Мадриднинг «Реал» клуби ва Франция миллий жамоаси ҳужумчиси Килиан Мбаппе катта футболдаги кўп йиллик йўли, шахсий тажрибалари ва фалсафаси ҳақида очиқ гапирди.

Дунёнинг энг ёрқин футбол юлдузларидан бири нуфузли Onze Mondial нашрига берган интервьюсида ўзининг босиб ўтган йўлига максимал юқори баҳо бериб, мухлислар ва мутахассислар эътиборини тортди.

«10 баллдан 10!»: Мбаппе нима учун бундай баҳо берди?

Франциялик юлдуз фаолиятини баҳолашда қуруқ рақамлар эмас, балки орттирилган бебаҳо тажриба биринчи ўринда туришини таъкидлади:

  • Максимал баҳо: «Фаолиятимни қандай баҳолайман? 10 баллдан 10! Бу ҳақиқатан ҳам катта муваффақиятлар ва аламли мағлубиятларга бой йўл бўлди;

  • Кубоклар энг асосийси эмас: Фаолиятимда қўлга киритилган совринлар ҳам, бой берилганлари ҳам етарлича бор. Кўпчилик буни энг муҳими деб ҳисоблайди, аммо голлар ва кубоклар мен учун ҳаётдаги энг асосий мақсад эмас;

  • Зерикарли бўлмаган 11 йил: Футболдаги 10–11 йиллик фаолиятим давомида бирорта ҳам зерикарли мавсум ўтмади. Мен ҳеч қачон ҳеч нарсани шунчаки, оддий ҳол деб қабул қилмадим. Катта парвозлар ва оғриқли пасайишлар бўлди, лекин мен ҳар бир тажрибани тўлиқ ҳис қилиб, бор кучимни бердим», — деди франциялик форвард.

Мадриддаги фантастик старт ва «Олтин тўп» кутилмаси

Жорий мавсумда 27 ёшли ҳужумчи «қироллик клуби» либосида ажойиб спорт формасини намойиш этиб, ҳақиқий етакчига айланиб улгурди:

  • Мавсумдаги феноменал статистика: Килиан «Реал» таркибида майдонга тушган 11 та расмий учрашувда 11 та гол уришга ва 2 та голли узатма муаллифи бўлишга эришди;

  • «Олтин тўп»га асосий даъвогар: Кўрсатаётган сермаҳсул ўйини туфайли Мбаппе 26 октябрь куни бўлиб ўтадиган нуфузли тақдирлаш маросимида йилнинг энг яхши футболчисига бериладиган «Олтин тўп» (Ballon d'Or) соврини учун бош даъвогарлардан бири сифатида қаралмоқда.

Мбаппенинг ушбу дадил фикрлари ва майдондаги ишончли ҳаракатлари унинг нафақат жаҳоннинг энг яхши тўпурари, балки руҳий жиҳатдан мутлақ етуклик даврига қадам қўйган етакчи эканини исботламоқда.

Килиан МбаппеРеалОлтин тўпФранция миллий жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппега Олтин тўп ҳақида гапириш тақиқландиКилиан Мбаппега Олтин тўп ҳақида гапириш тақиқланди22 сентябр 23:37«Уни буюк келажак кутмоқда!»: Килиан Мбаппе Ламин Ямал ҳақида очиқ гапирди«Уни буюк келажак кутмоқда!»: Килиан Мбаппе Ламин Ямал ҳақида очиқ гапирди17 сентябр 20:33Диего Симеоне 2026 йилги Олтин тўп учун Лионель Мессини танладиДиего Симеоне 2026 йилги Олтин тўп учун Лионель Мессини танлади15 сентябр 23:20Хорхе Мендеш Ламин Ямални дунёнинг энг яхшиси деб атадиХорхе Мендеш Ламин Ямални дунёнинг энг яхшиси деб атади15 сентябр 11:15Ламин Ямал 2026 йилги «Олтин тўп»га даъвогарлигини билдирдиЛамин Ямал 2026 йилги «Олтин тўп»га даъвогарлигини билдирди14 сентябр 13:17«Олтин тўп» пойгасида кутилмаган бурилиш: The Athletic талқини бўйича рейтинг«Олтин тўп» пойгасида кутилмаган бурилиш: The Athletic талқини бўйича рейтинг9 сентябр 21:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия