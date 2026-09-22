Килиан Мбаппега Олтин тўп ҳақида гапириш тақиқланди

·17·Спорт
Килиан Мбаппега Олтин тўп ҳақида гапириш тақиқланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Франк Лебоеуф, Килиан Мбаппега Олтин тўп ҳақида очиқчасига гапиришни тўхтатишни маслаҳат берди, чунки бу унинг жамоавий манфаатдан кўра шахсий натижаларни устун қўйишидан далолат беради.
  • Мбаппе Реал Мадрид сафида 42 та гол уриб, Ла Лиганинг энг яхши тўпаруми бўлди ва Франсия терма жамоаси сафида 66 та гол билан мамлакатининг барча даврлардаги энг яхши тўпаруми айланди.

Франция терма жамоаси ва Реал Мадрид ҳужумчиси Килиан Мбаппе шахсий амбициялари сабабли кескин танқидларга учради. Жаҳон чемпиони ва собиқ футболчи Франк Лебоэуф ГОАЛ нашрига берган интервюсида юлдуз ҳужумчига Олтин тўп ҳақида очиқчасига гапиришни тўхтатишни маслаҳат берди. Мутахассиснинг фикрича, футболчининг бундай баёнотлари унинг жамоавий манфаатдан кўра шахсий натижаларни устун қўйишидан далолат беради ва танқидчиларнинг ҳақлигини исботлайди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Килиан Мбаппе сўнгги мавсумларда ҳам индивидуал даражада юқори натижаларни қайд этиб келмоқда. У ўтган мавсумда Реал Мадрид сафида 42 та гол уриб, Ла Лиганинг энг яхши тўпаруми унвонига сазовор бўлди. Шунингдек, Франция терма жамоаси сафида ҳам тарихий натижаларни қайд этиб, 66 та гол билан ўз мамлакатининг барча даврлардаги энг яхши тўпарумига айланди ва жаҳон чемпионатлари тарихида ҳам ўз рекордларини янгилади.

Жамоавий совринларнинг етишмаслиги

Бироқ, шунча шахсий ютуқларга қарамай, Мбаппе жамоавий совринларни қўлга киритишда қийналмоқда. 2026 йилги Олтин тўп овоз бериш жараёнида унинг мавқейи пасайиши кутилмоқда, чунки Гарри Кейн, Родри, Ламине Ямал ва Хвича Кваратсхелиа каби рақобатчилар асосий даъвогарлар сифатида эътироф этилмоқда. 27 ёшли ҳужумчи дунёнинг энг яхши футболчиси унвонига лойиқлигини оммага очиқ билдиргани кўпчиликнинг норозилигига сабаб бўлмоқда.

Франк Лебоэуфнинг таъкидлашича, Мбаппе майдондаги ҳар бир ҳаракатини ўзи учун қилаётгандек таассурот қолдиради. Собиқ футболчи Барселона сафида ажойиб ўйин кўрсатаётган Рафинья билан солиштириб, каталониялик футболчининг ҳар бир ҳаракати фақат жамоа манфаатига хизмат қилишини алоҳида таъкидлади.

Рафинья билан таққослаш

ixbt.com ва ГОАЛ маълумотларига кўра, ҳеч ким Рапҳиниани Килиан Мбаппедан кучлироқ тўққизинчи рақамли ўйинчи дея олмайди, чунки бразилиялик футболчи бу позицияда илк бор ўйнамоқда. Мбаппе эса ўнга яқин йилдан бери ҳужум марказида барқарор тўп суриб келади. Шунга қарамай, Рафинья жорий мавсумда 14 та гол уриб, жамоавий ўйинга кўпроқ эътибор қаратаётгани билан ажралиб турибди.

Реал Мадрид ҳозирда яхши ўйин кўрсатмаётган ва ғалаба қозонишда қийналаётган бир пайтда, Мбаппенинг Олтин тўп ҳақида гапириши мавсумни янада мураккаблаштирмоқда. Мутахассислар ҳужумчига шахсий совринлар ҳақида ўйлашни бас қилиб, аввало клуб билан биргаликда ўйинлар ва ғалабаларни қўлга киритишни бошлаш кераклигини уқтирмоқда.

Килиан МбаппеОлтин тўпРеал МадридРафиньяФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Италия У-20 аёллар терма жамоаси сардори Испанияга қарши ярим финал олдидан фикр билдирдиИталия У-20 аёллар терма жамоаси сардори Испанияга қарши ярим финал олдидан фикр билдирдиКеча, 23:37Ламине Ямал сохта миш-мишлар ва матбуот босимига қарши кураш ҳақида гапирдиЛамине Ямал сохта миш-мишлар ва матбуот босимига қарши кураш ҳақида гапирдиКеча, 23:15Лионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайдиЛионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайдиКеча, 23:10Абдувоҳид Неъматов Жаҳон чемпионатидан кейинги аёвсиз танқидларга қандай жавоб берди?Абдувоҳид Неъматов Жаҳон чемпионатидан кейинги аёвсиз танқидларга қандай жавоб берди?Кеча, 21:58Ўзбекистон футзал терма жамоаси Нидерландияга қарши голларга бой баҳсда мағлуб бўлдиЎзбекистон футзал терма жамоаси Нидерландияга қарши голларга бой баҳсда мағлуб бўлдиКеча, 21:29«The Ring» бокс журнали Жавоҳир Умматалиев ва Шакур Стивенсон тўқнашувини эълон қилди«The Ring» бокс журнали Жавоҳир Умматалиев ва Шакур Стивенсон тўқнашувини эълон қилдиКеча, 19:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди