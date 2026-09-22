Килиан Мбаппега Олтин тўп ҳақида гапириш тақиқланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Франк Лебоеуф, Килиан Мбаппега Олтин тўп ҳақида очиқчасига гапиришни тўхтатишни маслаҳат берди, чунки бу унинг жамоавий манфаатдан кўра шахсий натижаларни устун қўйишидан далолат беради.
- Мбаппе Реал Мадрид сафида 42 та гол уриб, Ла Лиганинг энг яхши тўпаруми бўлди ва Франсия терма жамоаси сафида 66 та гол билан мамлакатининг барча даврлардаги энг яхши тўпаруми айланди.
Франция терма жамоаси ва Реал Мадрид ҳужумчиси Килиан Мбаппе шахсий амбициялари сабабли кескин танқидларга учради. Жаҳон чемпиони ва собиқ футболчи Франк Лебоэуф ГОАЛ нашрига берган интервюсида юлдуз ҳужумчига Олтин тўп ҳақида очиқчасига гапиришни тўхтатишни маслаҳат берди. Мутахассиснинг фикрича, футболчининг бундай баёнотлари унинг жамоавий манфаатдан кўра шахсий натижаларни устун қўйишидан далолат беради ва танқидчиларнинг ҳақлигини исботлайди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Килиан Мбаппе сўнгги мавсумларда ҳам индивидуал даражада юқори натижаларни қайд этиб келмоқда. У ўтган мавсумда Реал Мадрид сафида 42 та гол уриб, Ла Лиганинг энг яхши тўпаруми унвонига сазовор бўлди. Шунингдек, Франция терма жамоаси сафида ҳам тарихий натижаларни қайд этиб, 66 та гол билан ўз мамлакатининг барча даврлардаги энг яхши тўпарумига айланди ва жаҳон чемпионатлари тарихида ҳам ўз рекордларини янгилади.
Жамоавий совринларнинг етишмаслигиБироқ, шунча шахсий ютуқларга қарамай, Мбаппе жамоавий совринларни қўлга киритишда қийналмоқда. 2026 йилги Олтин тўп овоз бериш жараёнида унинг мавқейи пасайиши кутилмоқда, чунки Гарри Кейн, Родри, Ламине Ямал ва Хвича Кваратсхелиа каби рақобатчилар асосий даъвогарлар сифатида эътироф этилмоқда. 27 ёшли ҳужумчи дунёнинг энг яхши футболчиси унвонига лойиқлигини оммага очиқ билдиргани кўпчиликнинг норозилигига сабаб бўлмоқда.
Франк Лебоэуфнинг таъкидлашича, Мбаппе майдондаги ҳар бир ҳаракатини ўзи учун қилаётгандек таассурот қолдиради. Собиқ футболчи Барселона сафида ажойиб ўйин кўрсатаётган Рафинья билан солиштириб, каталониялик футболчининг ҳар бир ҳаракати фақат жамоа манфаатига хизмат қилишини алоҳида таъкидлади.
Рафинья билан таққослашixbt.com ва ГОАЛ маълумотларига кўра, ҳеч ким Рапҳиниани Килиан Мбаппедан кучлироқ тўққизинчи рақамли ўйинчи дея олмайди, чунки бразилиялик футболчи бу позицияда илк бор ўйнамоқда. Мбаппе эса ўнга яқин йилдан бери ҳужум марказида барқарор тўп суриб келади. Шунга қарамай, Рафинья жорий мавсумда 14 та гол уриб, жамоавий ўйинга кўпроқ эътибор қаратаётгани билан ажралиб турибди.
Реал Мадрид ҳозирда яхши ўйин кўрсатмаётган ва ғалаба қозонишда қийналаётган бир пайтда, Мбаппенинг Олтин тўп ҳақида гапириши мавсумни янада мураккаблаштирмоқда. Мутахассислар ҳужумчига шахсий совринлар ҳақида ўйлашни бас қилиб, аввало клуб билан биргаликда ўйинлар ва ғалабаларни қўлга киритишни бошлаш кераклигини уқтирмоқда.
Изоҳлар 0
…