Расмий овоз бериш натижалари: Ҳарри Кейн “Олтин тўп”ни қандай қўлга киритди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Мюнхеннинг «Бавария» клуби ва Англия терма жамоаси ҳужумчиси Гарри Кейн халқаро журналистлар ўртасида ўтказилган сўровнома натижаларига кўра «Олтин тўп» совринига сазовор бўлди.
- У 100 нафар спорт журналисти овози билан 1055 очко жамғариб, иккинчи ўриндаги Килиан Мбаппени 28 очко фарқи билан ортда қолдирди.
- Кучли учликни 881 очко тўплаган «Барселона» вакили Ламин Ямал якунлаб берди.
Дунё футболининг энг нуфузли индивидуал соврини ҳисобланган «Олтин тўп» (Ballon d'Or) ташкилотчилари халқаро журналистлар ўртасида ўтказилган расмий овоз бериш натижалари ва тўпланган аниқ очколарни эълон қилди. Унга кўра, нуфузли мукофот Мюнхеннинг «Бавария» клуби ҳамда Англия терма жамоаси тўпурари Ҳарри Кейнга насиб этди.
Бутун дунё бўйлаб танлаб олинган 100 нафар етакчи спорт журналисти иштирок этган сўровномада инглиз ҳужумчиси 1055 очко жамғариб, ўзининг энг яқин таъқибчиси — Мадриднинг «Реал» клуби юлдузи Килиан Мбаппени (1027 очко) кичик фарқ билан ортда қолдирди. Мусобақа шоҳсупасининг учинчи поғонасидан «Барселона»нинг ёш иқтидори Ламин Ямал (881 очко) жой олди.
Топ-10: «Олтин тўп» овоз бериш натижаларининг тўлиқ жадвали
Журналистлар танловига кўра шаклланган кучли ўнталик қуйидагича кўриниш олди:
1. Ҳарри Кейн (Англия, «Бавария») — 1055 очко (Ғолиб);
2. Килиан Мбаппе (Франция, «Реал Мадрид») — 1027 очко;
3. Ламин Ямал (Испания, «Барселона») — 881 очко;
4. Родри (Испания, «Манчестер Сити» / «Барселона») — 726 очко;
5. Лионель Месси (Аргентина, «Интер Майами») — 612 очко;
6. Хвича Кварацхелия (Грузия, «ПСЖ») — 541 очко;
7. Усмон Дембеле (Франция, «ПСЖ») — 418 очко;
8. Эрлинг Ҳоланд (Норвегия, «Манчестер Сити») — 378 очко;
9. Майкл Олисе (Франция, «Бавария») — 296 очко;
10. Фабиан Руис (Испания, «ПСЖ») — 201 очко.
Овоз бериш таҳлили: Ҳал қилувчи 28 очколик фарқ
Эълон қилинган рақамлар якуний натижа нақадар кескин ва тенг курашлар остида шаклланганини кўрсатмоқда:
Шиддатли рақобат: Биринчи ва иккинчи ўринни эгаллаган Ҳарри Кейн ва Килиан Мбаппе ўртасидаги фарқ бор-йўғи 28 очкони ташкил этди. Бу сўнгги йиллардаги энг минимал фарқлардан бири бўлиб тарихга кирди;
Ёш авлод босими: 18 ёшли Ламин Ямалнинг кучли учликка кириши ва 881 очко жамғариши келажак авлоднинг катта саҳнага чиққанини яққол исботлади;
Афсоналар ва Париж клуби гегемонияси: Лионель Месси АҚШда тўп сураётганига қарамай, 5-ўринни сақлаб қолди. Франциянинг «ПСЖ» жамоасидан эса бир йўла уч нафар футболчи (Кварацхелия, Дембеле, Руис) топ-10 таликка кириб келди.
Кейн учун ушбу ғалаба нафақат шахсий фаолиятидаги чўққи, балки йиллар давомида кутилган энг катта эътироф сифатида футбол тарихи зарварақларига муҳрланди.
Изоҳлар 0
…