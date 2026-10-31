Расмий овоз бериш натижалари: Ҳарри Кейн “Олтин тўп”ни қандай қўлга киритди?

·66·Спорт
Расмий овоз бериш натижалари: Ҳарри Кейн “Олтин тўп”ни қандай қўлга киритди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Мюнхеннинг «Бавария» клуби ва Англия терма жамоаси ҳужумчиси Гарри Кейн халқаро журналистлар ўртасида ўтказилган сўровнома натижаларига кўра «Олтин тўп» совринига сазовор бўлди.
  • У 100 нафар спорт журналисти овози билан 1055 очко жамғариб, иккинчи ўриндаги Килиан Мбаппени 28 очко фарқи билан ортда қолдирди.
  • Кучли учликни 881 очко тўплаган «Барселона» вакили Ламин Ямал якунлаб берди.

Дунё футболининг энг нуфузли индивидуал соврини ҳисобланган «Олтин тўп» (Ballon d'Or) ташкилотчилари халқаро журналистлар ўртасида ўтказилган расмий овоз бериш натижалари ва тўпланган аниқ очколарни эълон қилди. Унга кўра, нуфузли мукофот Мюнхеннинг «Бавария» клуби ҳамда Англия терма жамоаси тўпурари Ҳарри Кейнга насиб этди.

Бутун дунё бўйлаб танлаб олинган 100 нафар етакчи спорт журналисти иштирок этган сўровномада инглиз ҳужумчиси 1055 очко жамғариб, ўзининг энг яқин таъқибчиси — Мадриднинг «Реал» клуби юлдузи Килиан Мбаппени (1027 очко) кичик фарқ билан ортда қолдирди. Мусобақа шоҳсупасининг учинчи поғонасидан «Барселона»нинг ёш иқтидори Ламин Ямал (881 очко) жой олди.

Топ-10: «Олтин тўп» овоз бериш натижаларининг тўлиқ жадвали

Журналистлар танловига кўра шаклланган кучли ўнталик қуйидагича кўриниш олди:

  • 1. Ҳарри Кейн (Англия, «Бавария») — 1055 очко (Ғолиб);

  • 2. Килиан Мбаппе (Франция, «Реал Мадрид») — 1027 очко;

  • 3. Ламин Ямал (Испания, «Барселона») — 881 очко;

  • 4. Родри (Испания, «Манчестер Сити» / «Барселона») — 726 очко;

  • 5. Лионель Месси (Аргентина, «Интер Майами») — 612 очко;

  • 6. Хвича Кварацхелия (Грузия, «ПСЖ») — 541 очко;

  • 7. Усмон Дембеле (Франция, «ПСЖ») — 418 очко;

  • 8. Эрлинг Ҳоланд (Норвегия, «Манчестер Сити») — 378 очко;

  • 9. Майкл Олисе (Франция, «Бавария») — 296 очко;

  • 10. Фабиан Руис (Испания, «ПСЖ») — 201 очко.

Овоз бериш таҳлили: Ҳал қилувчи 28 очколик фарқ

Эълон қилинган рақамлар якуний натижа нақадар кескин ва тенг курашлар остида шаклланганини кўрсатмоқда:

  • Шиддатли рақобат: Биринчи ва иккинчи ўринни эгаллаган Ҳарри Кейн ва Килиан Мбаппе ўртасидаги фарқ бор-йўғи 28 очкони ташкил этди. Бу сўнгги йиллардаги энг минимал фарқлардан бири бўлиб тарихга кирди;

  • Ёш авлод босими: 18 ёшли Ламин Ямалнинг кучли учликка кириши ва 881 очко жамғариши келажак авлоднинг катта саҳнага чиққанини яққол исботлади;

  • Афсоналар ва Париж клуби гегемонияси: Лионель Месси АҚШда тўп сураётганига қарамай, 5-ўринни сақлаб қолди. Франциянинг «ПСЖ» жамоасидан эса бир йўла уч нафар футболчи (Кварацхелия, Дембеле, Руис) топ-10 таликка кириб келди.

Кейн учун ушбу ғалаба нафақат шахсий фаолиятидаги чўққи, балки йиллар давомида кутилган энг катта эътироф сифатида футбол тарихи зарварақларига муҳрланди.

Олтин тўпҲарри КейнКилиан МбаппеЛамин Ямал
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нидерландиялик журналист “Олтин тўп” ортидаги босим ва танлов сирларини фош қилдиНидерландиялик журналист “Олтин тўп” ортидаги босим ва танлов сирларини фош қилдиКеча 15:51France Football бош муҳаррири “Олтин тўп” овоз беришидаги сенсацион сирларни очдиFrance Football бош муҳаррири “Олтин тўп” овоз беришидаги сенсацион сирларни очди28 октябр 19:13“Бу ерда нимадир тўғри эмас”: Ламин Ямалнинг амакиси “Олтин тўп” натижаларидан ғазабда“Бу ерда нимадир тўғри эмас”: Ламин Ямалнинг амакиси “Олтин тўп” натижаларидан ғазабда27 октябр 14:10France Football раҳбари “Олтин тўп-2026” ортидаги нозик сирларни ошкор қилдиFrance Football раҳбари “Олтин тўп-2026” ортидаги нозик сирларни ошкор қилди27 октябр 10:25Самир Насри “Олтин тўп” натижалари бўйича шов-шувли баёнот бердиСамир Насри “Олтин тўп” натижалари бўйича шов-шувли баёнот берди28 октябр 18:01Содиқ Хон: “73 та гол — Кейн энди расман барча даврларнинг энг буюкларидан бири"Содиқ Хон: “73 та гол — Кейн энди расман барча даврларнинг энг буюкларидан бири"27 октябр 23:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди