Иродали ва шиддатли ғалаба: Италия ўз майдонида Францияни таслим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Европа Миллатлар лигасининг 5-турида Италия терма жамоаси ўз майдонида Франсияни 3:1 ҳисобида мағлуб этиб, гуруҳдаги пешқадамлик мавқеини мустаҳкамлади.
- Учрашувнинг 10-дақиқасида Майкл Олисе ҳисобни очган бўлса-да, италияликлар Франческо Эспозито ва Давиде Фраттезининг голлари эвазига иродали ғалабани қўлга киритди.
- Давиде Фраттези иккинчи таймда дубл қайд этиб, жамоасининг гуруҳдаги 13 очко билан биринчи ўринда қолишини таъминлади.
Европа Миллатлар лигаси 5-тур доирасидаги энг марказий ва муросасиз баҳслардан бири Апеннин ярим оролида кечди. Ўз майдонида Франция миллий жамоасини қабул қилган Италия мухлислар кутган шиддатли ўйинда рақибини 3:1 ҳисобида мағлуб этиб, гуруҳдаги пешқадамлик мавқеини янада мустаҳкамлаб қўйди.
Франциянинг тезкор голи ва италияликларнинг кучли қайтиши
Учрашувни меҳмонлар фаол бошлади ва ёш истеъдод эгаси Майкл Олисе 10-дақиқадаёқ ҳисобни очди (0:1). Бу эса французларга руҳий устунлик бергандек эди.
Бироқ италияликлар бу зарбадан сўнг тезда ўзини тиклаб олди ва ҳужумларни кучайтирди:
26-дақиқа: Франческо Эспозито рақиб дарвозасини аниқ ишғол қилиб, мувозанатни тиклади (1:1).
63-дақиқа: Иккинчи таймда майдонга тушган ярим ҳимоячи Давиде Фраттези ўз имкониятидан унумли фойдаланиб, Италияни олдинга олиб чиқди (2:1).
75-дақиқа: Ўша Фраттези пеналтидан яна бир бор гол уриб, ўйин тақдирини деярли ҳал қилди — дубл (3:1).
Ўйин статистикаси ва тафсилотлар
Маълумотлар
Якуний ҳисоб
Италия — Франция 3:1
Голлар муаллифлари
Франческо Эспозито (26), Давиде Фраттези (63, 75 пеналти) — Майкл Олисе (10)
Турнирдаги ҳолат
Италия 13 очко билан 1-ўринда, Франция эса 2-поғонада
Огоҳлантиришлар
Ф. Эспозито (39), Бастони (71) — Жаке (13)
Майдондаги асосий таркиблар
Италия: Джанлуиджи Доннарума, Николо Барелла, Алессандро Бастони, Майкл Кайоде, Риккардо Калафиори, Андреа Камбяги (Федерико Димарко, 62), Жоржо Скалвини, Сандро Тонали, Давиде Фраттези (Мусса Думбия, 73), Франческо Эспозито (Антонио Вергара, 62), Пио Эспозито.
Франция: Майк Меньян, Этан Жаке, Дайо Упамекано, Брэдли Барколя (Ноан Крупи, 77), Мало Густо (Саэль Кумбеди, 76), Да Куня, Дезире Дуэ (Маюлу, 77), Майкл Олисе, Адриен Рабио, Адриен Трюффер (Сулейман Диуф, 77), Раян Шерки (Эдуардо Камавинга, 82).
Шу тариқа, ушбу ғалабадан кейин италияликлар ўз очколари сонини ошириб, гуруҳда янада ишончли тарзда биринчи ўринни эгаллаб турибди.
Сизнингча, Италия терма жамоасининг бундай юқори формаси уларга УЕФА Миллатлар Лигаси ғолиблиги учун асосий даъвогар бўлишга имкон берадими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…