Нидерландиялик журналист “Олтин тўп” ортидаги босим ва танлов сирларини фош қилди

·41·Спорт
Нидерландиялик журналист “Олтин тўп” ортидаги босим ва танлов сирларини фош қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Нидерландиялик журналист «Олтин тўп» мукофоти учун овоз бериш жараёнида PR компаниялари ва футболчилар вакиллари томонидан кучли босим ўтказилганини маълум қилди.
  • У Гарри Кейннинг PR жамоаси томонидан эксклюзив интервю таклиф қилинганини мисол тариқасида келтириб, бу ҳаракатлар журналистлар фикрини ўзгартиришга қаратилганини таъкидлади.
  • Ўз танловида Килиан Мбаппени биринчи ўринга қўйган мутахассис, Ламин Ямал ва Родри ўйинларига ҳам юқори баҳо берди.

Футбол оламининг энг нуфузли шахсий мукофоти ҳисобланган «Олтин тўп» (Ballon d'Or) тақдирлаш маросими ортидан кутилмаган саҳна орти тафсилотлари ва босимлар фош бўлди. 26 октябрь, душанба куни бўлиб ўтган тантанали кечадан сўнг, овоз бериш жараёнида бевосита қатнашган нидерландиялик таниқли журналист ўзи дуч келган босим ва танлови ҳақида очиқ баёнот берди.

«Madrid Zone» нашри томонидан эълон қилинган мазкур иқрорнома глобал футбол жамоатчилигида катта шов-шув ва муҳокамаларга сабаб бўлди.

«Эксклюзив интервью таклиф қилишди»: Овоз берувчиларга босим қандай бўлган?

Нидерландиялик экспертнинг сўзларига кўра, сўровнома муддати яқинлашган сари овоз берувчи журналистларга турли йўллар билан таъсир ўтказишга очиқчасига уринишлар кузатилган:

  • PR компанияларининг аралашуви: «Овоз бериш жараёни яқинлашгани сари босим ҳаддан ташқари кучайди. Улар турли йўллар ва усуллар билан журналистлар фикрини ўзгартиришга уринишди», — дейди у;

  • Ҳарри Кейн атрофидаги таклиф: Журналист айнан англиялик тўпурарнинг вакиллари томонидан қилинган ноодатий мурожаатни мисол тариқасида келтирди: «Мисол учун, мен шахсан Ҳарри Кейннинг PR жамоасидан махсус хат олдим. Унда мендан форвард билан эксклюзив катта интервью ташкил этишга қизиқасизми, деб сўрашди». Бундай таклифлар овоз бериш арафасида журналистларнинг хайрихоҳлигини қозониш мақсадида қилингани очиқ-ойдин сезилган.

Журналист танлови: Мбаппе, Ламин Ямал ва Родри

Нидерландиялик мутахассис ўз овозини қайси мезонларга кўра тақсимлаганига ҳам ойдинлик киритди:

  • Килиан Мбаппе биринчи ўринда: «Мбаппе жаҳон чемпионатида тарихга кирди, шунинг учун ҳам у мен учун энг муносиб ва энг яхшиси эди»;

  • Ламин Ямал ва Родри баҳси: Мутахассис «Барселона»нинг ёш юлдузи Ламин Ямалнинг сўнгги ойлардаги феноменал ўйинига юқори баҳо берган бўлса-да, яримҳимоячи Родри жаҳон миқёсидаги йирик мусобақаларда янада катта устунлик ва етакчилик намойиш этганини алоҳида эътироф этди.

Ташкилотчилар тан олди: Кейн ва Мбаппе ўртасидаги минимал фарқ

Соврин соҳиби расман эълон қилингач, тадбир ташкилотчилари овоз бериш динамикаси бўйича кутилмаган маълумотларни очиқлади:

  • Француз юлдузининг пешқадамлиги: Ташкилий қўмитанинг тан олишича, овозларни санаш жараёнининг жуда катта қисмида айнан Килиан Мбаппе ишончли тарзда пешқадамлик қилган;

  • Минимал устунлик: Фақатгина сўнгги босқичда Ҳарри Кейн минимал очколар фарқи эвазига Мбаппедан ўзиб кетишга ва бош совринни илиб кетишга муваффақ бўлган.

Нидерландиялик журналистнинг очиқчасига берган ушбу баёноти дунёнинг энг нуфузли футбол мукофоти атрофида катта медиа ва PR кампанияларнинг кучли таъсири мавжудлигини яна бир карра исботлаб берди.

Олтин тўпКилиан МбаппеҲарри КейнРодри
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

France Football бош муҳаррири “Олтин тўп” овоз беришидаги сенсацион сирларни очдиFrance Football бош муҳаррири “Олтин тўп” овоз беришидаги сенсацион сирларни очди28 октябр 19:13Самир Насри “Олтин тўп” натижалари бўйича шов-шувли баёнот бердиСамир Насри “Олтин тўп” натижалари бўйича шов-шувли баёнот берди28 октябр 18:01Содиқ Хон: “73 та гол — Кейн энди расман барча даврларнинг энг буюкларидан бири"Содиқ Хон: “73 та гол — Кейн энди расман барча даврларнинг энг буюкларидан бири"27 октябр 23:13“Бавария” раҳбари Ҳарри Кейннинг “Олтин тўп” учун курашдаги ғалабаси сабабини очиқлади“Бавария” раҳбари Ҳарри Кейннинг “Олтин тўп” учун курашдаги ғалабаси сабабини очиқлади27 октябр 16:09Ҳарри Кейн “Олтин тўп”ни қўлга киритгач, мухлисларига таъсирли мурожаат йўлладиҲарри Кейн “Олтин тўп”ни қўлга киритгач, мухлисларига таъсирли мурожаат йўллади27 октябр 08:25«Олтин тўп» пойгасида кутилмаган бурилиш: The Athletic талқини бўйича рейтинг«Олтин тўп» пойгасида кутилмаган бурилиш: The Athletic талқини бўйича рейтинг9 сентябр 21:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди