Нидерландиялик журналист “Олтин тўп” ортидаги босим ва танлов сирларини фош қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Нидерландиялик журналист «Олтин тўп» мукофоти учун овоз бериш жараёнида PR компаниялари ва футболчилар вакиллари томонидан кучли босим ўтказилганини маълум қилди.
- У Гарри Кейннинг PR жамоаси томонидан эксклюзив интервю таклиф қилинганини мисол тариқасида келтириб, бу ҳаракатлар журналистлар фикрини ўзгартиришга қаратилганини таъкидлади.
- Ўз танловида Килиан Мбаппени биринчи ўринга қўйган мутахассис, Ламин Ямал ва Родри ўйинларига ҳам юқори баҳо берди.
Футбол оламининг энг нуфузли шахсий мукофоти ҳисобланган «Олтин тўп» (Ballon d'Or) тақдирлаш маросими ортидан кутилмаган саҳна орти тафсилотлари ва босимлар фош бўлди. 26 октябрь, душанба куни бўлиб ўтган тантанали кечадан сўнг, овоз бериш жараёнида бевосита қатнашган нидерландиялик таниқли журналист ўзи дуч келган босим ва танлови ҳақида очиқ баёнот берди.
«Madrid Zone» нашри томонидан эълон қилинган мазкур иқрорнома глобал футбол жамоатчилигида катта шов-шув ва муҳокамаларга сабаб бўлди.
«Эксклюзив интервью таклиф қилишди»: Овоз берувчиларга босим қандай бўлган?
Нидерландиялик экспертнинг сўзларига кўра, сўровнома муддати яқинлашган сари овоз берувчи журналистларга турли йўллар билан таъсир ўтказишга очиқчасига уринишлар кузатилган:
PR компанияларининг аралашуви: «Овоз бериш жараёни яқинлашгани сари босим ҳаддан ташқари кучайди. Улар турли йўллар ва усуллар билан журналистлар фикрини ўзгартиришга уринишди», — дейди у;
Ҳарри Кейн атрофидаги таклиф: Журналист айнан англиялик тўпурарнинг вакиллари томонидан қилинган ноодатий мурожаатни мисол тариқасида келтирди: «Мисол учун, мен шахсан Ҳарри Кейннинг PR жамоасидан махсус хат олдим. Унда мендан форвард билан эксклюзив катта интервью ташкил этишга қизиқасизми, деб сўрашди». Бундай таклифлар овоз бериш арафасида журналистларнинг хайрихоҳлигини қозониш мақсадида қилингани очиқ-ойдин сезилган.
Журналист танлови: Мбаппе, Ламин Ямал ва Родри
Нидерландиялик мутахассис ўз овозини қайси мезонларга кўра тақсимлаганига ҳам ойдинлик киритди:
Килиан Мбаппе биринчи ўринда: «Мбаппе жаҳон чемпионатида тарихга кирди, шунинг учун ҳам у мен учун энг муносиб ва энг яхшиси эди»;
Ламин Ямал ва Родри баҳси: Мутахассис «Барселона»нинг ёш юлдузи Ламин Ямалнинг сўнгги ойлардаги феноменал ўйинига юқори баҳо берган бўлса-да, яримҳимоячи Родри жаҳон миқёсидаги йирик мусобақаларда янада катта устунлик ва етакчилик намойиш этганини алоҳида эътироф этди.
Ташкилотчилар тан олди: Кейн ва Мбаппе ўртасидаги минимал фарқ
Соврин соҳиби расман эълон қилингач, тадбир ташкилотчилари овоз бериш динамикаси бўйича кутилмаган маълумотларни очиқлади:
Француз юлдузининг пешқадамлиги: Ташкилий қўмитанинг тан олишича, овозларни санаш жараёнининг жуда катта қисмида айнан Килиан Мбаппе ишончли тарзда пешқадамлик қилган;
Минимал устунлик: Фақатгина сўнгги босқичда Ҳарри Кейн минимал очколар фарқи эвазига Мбаппедан ўзиб кетишга ва бош совринни илиб кетишга муваффақ бўлган.
Нидерландиялик журналистнинг очиқчасига берган ушбу баёноти дунёнинг энг нуфузли футбол мукофоти атрофида катта медиа ва PR кампанияларнинг кучли таъсири мавжудлигини яна бир карра исботлаб берди.
Изоҳлар 0
…