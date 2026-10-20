Пара Осиё ўйинларида велоспортчиларимиз олтин ва кумуш медалларни қўлга киритди

·14·Спорт
Пара Осиё ўйинларида велоспортчиларимиз олтин ва кумуш медалларни қўлга киритди

Япониянинг Аичи ва Нагоя шаҳарлари мезбонлик қилаётган 2026 йилги ёзги Пара Осиё ўйинларида Ўзбекистон делегацияси ҳисобига навбатдаги ёрқин ғалабалар ёзилди.

Ўзбекистон Миллий паралимпия қўмитаси матбуот хизмати хабарига кўра, пара велотрек бўйича кечган финал баҳсларида ҳамюртларимиз шоҳсупанинг энг юқори икки поғонасини эгаллаб, ҳақиқий триумф қайд этишди.

Финалдаги ўзбек дербиси: Явкочев ва Абдуллаевдан мутлақ устунлик

Эркаклар ўртасида C5 синфида 4000 метрга якка таъқиб пойгаси бўйича финал беллашувлари шиддатли курашлар остида ўтди:

  • Олтин марра: Маҳоратли спортчимиз Боймурод Явкочев финалда ажойиб тезлик ва чидамлилик кўрсатиб, маррага биринчи бўлиб етиб келди ҳамда Пара Осиё ўйинларининг олтин медалини қўлга киритди;

  • Кумуш ютуқ: Яна бир истеъдодли вакилимиз Азимбек Абдуллаев маррани иккинчи бўлиб кесиб ўтди ва делегациямиз ғазнасига қимматли кумуш медалини қўшиб қўйди;

  • Бронза эгаси: Мазкур дастурда кучли учликни Бирлашган Араб Амирликлари (БАА) вакили якунлаб, бронза медали билан тақдирланди.

Ўзбекистон делегациясининг зафарли юриши

Миллий жамоамиз Аичи-Нагоядаги йирик мусобақада ўзининг юқори спорт салоҳиятини намойиш этишда давом этмоқда:

  • Чемпионлар сафи кенгаймоқда: Велоспортчиларимизнинг ушбу муваффақиятидан аввал Лолахон Қодирова ҳамда Егор Болотов ҳам ўз йўналишларида тенгсиз деб топилиб, Пара Осиё ўйинлари чемпиони унвонига сазовор бўлишган эди;

  • Умумжамоа ҳисоби: Мусобақа давомида қўлга киритилаётган бундай кетма-кет медаллар Ўзбекистон паралимпиячиларининг умумжамоа ҳисобида юқори ўринларни мустаҳкамлашини таъминламоқда.

2026 Аичи-Нагоя Пара Осиё ўйинлариБоймурод ЯвкочевАзимбек АбдуллаевПара велотрек C5 4000м
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бобур Тоштемиров Аичи-Нагоядаги Пара Осиё ўйинлари рекордини янгилаб, чемпион бўлдиБобур Тоштемиров Аичи-Нагоядаги Пара Осиё ўйинлари рекордини янгилаб, чемпион бўлдиКеча 16:213 та олтин, 2 та кумуш ва 2 та рекорд: Ўзбекистон пара енгил атлетикачилари бенефиси3 та олтин, 2 та кумуш ва 2 та рекорд: Ўзбекистон пара енгил атлетикачилари бенефисиКеча 18:01Аичи-Нагоя–2026: Ўзбекистон пара дзюдо терма жамоасидан илк кунда 5 та медальАичи-Нагоя–2026: Ўзбекистон пара дзюдо терма жамоасидан илк кунда 5 та медальКеча 16:23Лолахон Қодировадан янги Осиё рекорди: Япониядаги Пара Осиё ўйинларида миллий триумфЛолахон Қодировадан янги Осиё рекорди: Япониядаги Пара Осиё ўйинларида миллий триумфКеча 16:18Бир кунда 5 та олтин, 16 та медаль: Осиё ўйинларида Ўзбекистоннинг олтин бешинчи куниБир кунда 5 та олтин, 16 та медаль: Осиё ўйинларида Ўзбекистоннинг олтин бешинчи куни24 сентябр 18:59Осиё ўйинларида академик эшкак эшувчиларимиз мусобақани шоҳсупада якунладиОсиё ўйинларида академик эшкак эшувчиларимиз мусобақани шоҳсупада якунлади24 сентябр 17:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия