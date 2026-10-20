Пара Осиё ўйинларида велоспортчиларимиз олтин ва кумуш медалларни қўлга киритди
Япониянинг Аичи ва Нагоя шаҳарлари мезбонлик қилаётган 2026 йилги ёзги Пара Осиё ўйинларида Ўзбекистон делегацияси ҳисобига навбатдаги ёрқин ғалабалар ёзилди.
Ўзбекистон Миллий паралимпия қўмитаси матбуот хизмати хабарига кўра, пара велотрек бўйича кечган финал баҳсларида ҳамюртларимиз шоҳсупанинг энг юқори икки поғонасини эгаллаб, ҳақиқий триумф қайд этишди.
Финалдаги ўзбек дербиси: Явкочев ва Абдуллаевдан мутлақ устунлик
Эркаклар ўртасида C5 синфида 4000 метрга якка таъқиб пойгаси бўйича финал беллашувлари шиддатли курашлар остида ўтди:
Олтин марра: Маҳоратли спортчимиз Боймурод Явкочев финалда ажойиб тезлик ва чидамлилик кўрсатиб, маррага биринчи бўлиб етиб келди ҳамда Пара Осиё ўйинларининг олтин медалини қўлга киритди;
Кумуш ютуқ: Яна бир истеъдодли вакилимиз Азимбек Абдуллаев маррани иккинчи бўлиб кесиб ўтди ва делегациямиз ғазнасига қимматли кумуш медалини қўшиб қўйди;
Бронза эгаси: Мазкур дастурда кучли учликни Бирлашган Араб Амирликлари (БАА) вакили якунлаб, бронза медали билан тақдирланди.
Ўзбекистон делегациясининг зафарли юриши
Миллий жамоамиз Аичи-Нагоядаги йирик мусобақада ўзининг юқори спорт салоҳиятини намойиш этишда давом этмоқда:
Чемпионлар сафи кенгаймоқда: Велоспортчиларимизнинг ушбу муваффақиятидан аввал Лолахон Қодирова ҳамда Егор Болотов ҳам ўз йўналишларида тенгсиз деб топилиб, Пара Осиё ўйинлари чемпиони унвонига сазовор бўлишган эди;
Умумжамоа ҳисоби: Мусобақа давомида қўлга киритилаётган бундай кетма-кет медаллар Ўзбекистон паралимпиячиларининг умумжамоа ҳисобида юқори ўринларни мустаҳкамлашини таъминламоқда.
Изоҳлар 0
…