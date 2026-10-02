Ўзбекистон велотрекда ҳам медал олди: жуфтлик бронза соҳиби бўлди

·0·Спорт
Ўзбекистон велотрекда ҳам медал олди: жуфтлик бронза соҳиби бўлди

Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинларида Ўзбекистон делегацияси медаллар жамғармасини яна бир спорт турида бойитди. Бугун, 2 октябрь куни велотрек баҳсларида медаллар ўз эгаларини топди ва ҳамюртларимиз шоҳсупадан жой олди.

Эркаклар ўртасидаги «Медисон» дастурида иштирок этган Сергей Ростовсев ва Никита Светков жуфтлиги 45 очко жамғариб, бронза медалини қўлга киритди.

«Медисон»да 45 очко — бронза медаль

Велотрекдаги эркаклар ўртасидаги «Медисон» дастурида кескин рақобат кечди. Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилган Сергей Ростовсев ҳамда Никита Светков мусобақа давомида муҳим очколарни жамғариб борди.

Якуний натижага кўра, ўзбекистонлик велоспортчилар 45 очко билан учинчи ўринни эгаллади.

Шу тариқа, жуфтлик Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинларида Ўзбекистон делегациясига велотрек баҳсларида бронза медалини тақдим этди.

45 очко — Ўзбекистон вакилларига «Медисон» дастурида шоҳсупанинг учинчи поғонасини эгаллаш учун етарли бўлди.

Велотрекдан ҳам Ўзбекистонга медаль

Аичи–Нагоя-2026да ўзбекистонлик спортчилар турли йўналишларда медаллар учун курашни давом эттирмоқда.

Бу сафар навбат велотрек вакилларига келди. Сергей Ростовсев ва Никита Светковнинг бронза медали мамлакатимиз делегациясининг спорт турлари бўйича медаллар географияси янада кенгайганини кўрсатди.

Дастур

Ўзбекистон вакиллари

Натижа

Эркаклар «Медисон»

Сергей Ростовсев — Никита Светков

Бронза

Жамғарилган очко

45 очко

3-ўрин

Ўзбекистон велотрекда ҳам медал олди: жуфтлик бронза соҳиби бўлди

Ҳамюртларимиз шоҳсупадан жой олди

Шу тариқа, Ўзбекистон велотрек баҳсларини ҳам медаль билан якунлайдиган бўлди.

Ростовсев ва Светков жуфтлиги мусобақани учинчи ўринда якунлаб, мамлакатимиз делегацияси ҳисобига яна бир бронза медални қўшди.

Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинларида медаллар учун кураш давом этар экан, Ўзбекистон вакиллари ҳар бир спорт турида ўз имкониятларини намойиш этишда давом этмоқда.

Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинлариВелотрекСергей РостовсевНикита Светков
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тўрабек Хабибуллаев Хитой вакилини мағлуб этиб, чемпион бўлдиТўрабек Хабибуллаев Хитой вакилини мағлуб этиб, чемпион бўлдиБугун 12:15Феруза Казакова Осиё ўйинларида бронза медалини қўлга киритдиФеруза Казакова Осиё ўйинларида бронза медалини қўлга киритди30 сентябр 10:45Марказий Осиёда Осиё ўйинлари медаллари учун қанча пул берилади?Марказий Осиёда Осиё ўйинлари медаллари учун қанча пул берилади?21 сентябр 10:25Бугун Аичи–Нагояда Ўзбекистондан 9 та медаль: икки олтин қўлга киритилдиБугун Аичи–Нагояда Ўзбекистондан 9 та медаль: икки олтин қўлга киритилди30 сентябр 19:43Ўзбекистон Осиё ўйинларида ТОП-5 таликда: 31 та медал ва Қозоғистон билан кескин пойга!Ўзбекистон Осиё ўйинларида ТОП-5 таликда: 31 та медал ва Қозоғистон билан кескин пойга!25 сентябр 20:24Ўзбекистон таэквондочилари Президент кубогида катта муваффақиятга эришдиЎзбекистон таэквондочилари Президент кубогида катта муваффақиятга эришди20 август 22:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди