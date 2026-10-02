Ўзбекистон велотрекда ҳам медал олди: жуфтлик бронза соҳиби бўлди
Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинларида Ўзбекистон делегацияси медаллар жамғармасини яна бир спорт турида бойитди. Бугун, 2 октябрь куни велотрек баҳсларида медаллар ўз эгаларини топди ва ҳамюртларимиз шоҳсупадан жой олди.
Эркаклар ўртасидаги «Медисон» дастурида иштирок этган Сергей Ростовсев ва Никита Светков жуфтлиги 45 очко жамғариб, бронза медалини қўлга киритди.
«Медисон»да 45 очко — бронза медаль
Велотрекдаги эркаклар ўртасидаги «Медисон» дастурида кескин рақобат кечди. Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилган Сергей Ростовсев ҳамда Никита Светков мусобақа давомида муҳим очколарни жамғариб борди.
Якуний натижага кўра, ўзбекистонлик велоспортчилар 45 очко билан учинчи ўринни эгаллади.
Шу тариқа, жуфтлик Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинларида Ўзбекистон делегациясига велотрек баҳсларида бронза медалини тақдим этди.
45 очко — Ўзбекистон вакилларига «Медисон» дастурида шоҳсупанинг учинчи поғонасини эгаллаш учун етарли бўлди.
Велотрекдан ҳам Ўзбекистонга медаль
Аичи–Нагоя-2026да ўзбекистонлик спортчилар турли йўналишларда медаллар учун курашни давом эттирмоқда.
Бу сафар навбат велотрек вакилларига келди. Сергей Ростовсев ва Никита Светковнинг бронза медали мамлакатимиз делегациясининг спорт турлари бўйича медаллар географияси янада кенгайганини кўрсатди.
Дастур
Ўзбекистон вакиллари
Натижа
Эркаклар «Медисон»
Сергей Ростовсев — Никита Светков
Бронза
Жамғарилган очко
45 очко
3-ўрин
Ҳамюртларимиз шоҳсупадан жой олди
Шу тариқа, Ўзбекистон велотрек баҳсларини ҳам медаль билан якунлайдиган бўлди.
Ростовсев ва Светков жуфтлиги мусобақани учинчи ўринда якунлаб, мамлакатимиз делегацияси ҳисобига яна бир бронза медални қўшди.
Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинларида медаллар учун кураш давом этар экан, Ўзбекистон вакиллари ҳар бир спорт турида ўз имкониятларини намойиш этишда давом этмоқда.
Изоҳлар 0
…