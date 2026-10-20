Пара Осиё ўйинларида енгил атлетикачиларимиз шоҳсупаларни забт этмоқда

·0·Спорт
Пара Осиё ўйинларида енгил атлетикачиларимиз шоҳсупаларни забт этмоқда

Япониянинг Аичи ва Нагоя шаҳарлари мезбонлик қилаётган 2026 йилги ёзги Пара Осиё ўйинларида Ўзбекистон делегацияси ҳисобига навбатдаги муҳим ютуқлар ёзиб қўйилди.

Пара енгил атлетика бўйича кечган муросасиз баҳсларда ҳамюртларимиз юқори ирода ва маҳорат намойиш этиб, терма жамоамиз ғазнасига бирданига 3 та кумуш ва 3 та бронза — жами 6 та қимматли медални қўшиб қўйишди.

Финал баҳсларидаги 3 та кумуш медал

Шиддатли кечган беллашувларда Ўзбекистон вакиллари фахрли иккинчи ўринни эгаллаб, вице-чемпионликни расмийлаштирдилар:

  • Асила Мирзаёрова (Т11 синфи): Аёллар ўртасида 200 метрга югуриш финалида ўзининг гид-югурувчиси Сардор Бахтиёров билан биргаликда юқори тезлик кўрсатиб, масофани 25,86 сонияда босиб ўтди ва кумуш медалга сазовор бўлди;

  • Ёқутхон Ҳолбекова (F12 синфи): Найза улоқтириш секторида ўз маҳоратини намойиш этиб, снарядни 32,43 метрга қадар етказди ва шоҳсупанинг иккинчи поғонасига кўтарилди;

  • Ёрқинбек Одилов (F57 синфи): Эркаклар ўртасида диск улоқтириш дастурида қатнашиб, 45,10 метр натижа қайд этган ҳолда кумуш медални нақд қилди.

3 та бронза медал: Шоҳсупани тўлдирган ҳамюртларимиз

Шунингдек, мусобақанинг техник йўналишларида Ўзбекистон спортчилари кучли учликни якунлаб, делегациямизга бронза медалларни тақдим этди:

  • Ангелина Колесникова (F44/F64 синфи): Аёллар ўртасидаги диск улоқтириш беллашувларида 30,10 метр кўрсаткич билан бронза медаль соҳибасига айланди;

  • Диёрбек Умаров (F12 синфи): Эркаклар ўртасида ядро улоқтириш бўйича рақобатлашиб, 12,54 метр натижа билан кучли учликка кирди;

  • Содиқжон Мамадиев (T37 синфи): Узунликка сакраш мусобақасида иштирок этиб, 5,69 метр масофага сакради ва бронза медалини қўлга киритди.

Аичи-Нагоя–2026 Пара Осиё ўйинларида пара атлетларимиз кўрсатаётган ушбу сермаҳсул натижалар Ўзбекистон жамоасининг умумжамоа ҳисобида ўз мавқеини янада мустаҳкамлашини таъминламоқда.

Аичи-Нагоя 2026 Пара Осиё ўйинлариУзбекистон делегациясиАсила МирзаёроваЁқутхон Ҳолбекова
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бобур Тоштемиров Аичи-Нагоядаги Пара Осиё ўйинлари рекордини янгилаб, чемпион бўлдиБобур Тоштемиров Аичи-Нагоядаги Пара Осиё ўйинлари рекордини янгилаб, чемпион бўлдиКеча 16:213 та олтин, 2 та кумуш ва 2 та рекорд: Ўзбекистон пара енгил атлетикачилари бенефиси3 та олтин, 2 та кумуш ва 2 та рекорд: Ўзбекистон пара енгил атлетикачилари бенефисиКеча 18:01Аичи-Нагоя–2026: Ўзбекистон пара дзюдо терма жамоасидан илк кунда 5 та медальАичи-Нагоя–2026: Ўзбекистон пара дзюдо терма жамоасидан илк кунда 5 та медальКеча 16:23Пара Осиё ўйинларида велоспортчиларимиз олтин ва кумуш медалларни қўлга киритдиПара Осиё ўйинларида велоспортчиларимиз олтин ва кумуш медалларни қўлга киритдиБугун 11:46Лолахон Қодировадан янги Осиё рекорди: Япониядаги Пара Осиё ўйинларида миллий триумфЛолахон Қодировадан янги Осиё рекорди: Япониядаги Пара Осиё ўйинларида миллий триумфКеча 16:18Фабио Каннаваро бошчилигидаги Ўзбекистон терма жамоаси Россияга қарши майдонга тушадиФабио Каннаваро бошчилигидаги Ўзбекистон терма жамоаси Россияга қарши майдонга тушадиБугун 14:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия