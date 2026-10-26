Асила Мирзаёрова 11 ойлик қизалоғи билан тармоқларда илк бор кўриниш берди (видео)

·59·Маданият
Асила Мирзаёрова 11 ойлик қизалоғи билан тармоқларда илк бор кўриниш берди (видео)

Ўзбекистонлик пара енгил атлетикачи Асила Мирзаёрова 11 ойлик фарзанди билан ижтимоий тармоқларда илк бор кўриниш берди. Спортчининг қизалоғини бағрига босиб турган акс этган видеолари кузатувчилар эътиборини тортди.

Тарқалган лавҳаларда Асила Мирзаёрова қизалоғини меҳр билан қучоқлаб олганини кўриш мумкин. Самимий кадрлар кўплаб мухлисларни қувонтириб, ижтимоий тармоқларда илиқ муносабатларга сабаб бўлди.

Фойдаланувчилар спортчига келгуси фаолиятида янги ютуқлар тилаб, унинг қизалоғига ҳам соғлик, бахт ва ёрқин келажак тилакларини билдиришмоқда.

Асила Мирзаёрованинг фарзанди билан тушган ушбу лавҳалари мухлислар учун қувончли лаҳзалардан бирига айланди.

Асила МирзаёроваПара енгил атлетикаЎзбекистонлик спортчилар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пара Осиё ўйинларида енгил атлетикачиларимиз шоҳсупаларни забт этмоқдаПара Осиё ўйинларида енгил атлетикачиларимиз шоҳсупаларни забт этмоқда20 октябр 14:59Диёра Келдиёрова қизалоғи билан: спортчи илк бор қизининг юзини кўрсатди (видео)Диёра Келдиёрова қизалоғи билан: спортчи илк бор қизининг юзини кўрсатди (видео)12 октябр 15:35Дилноз Ҳакимова оналик ҳаётидаги ўзгаришлар ва қизалоғи ҳақида ҳиссиётларга тўлиб гапириб бердиДилноз Ҳакимова оналик ҳаётидаги ўзгаришлар ва қизалоғи ҳақида ҳиссиётларга тўлиб гапириб берди6 октябр 16:05Умидахон Ҳожиеванинг қизалоғи 1 ёшни қарши олди (видео)Умидахон Ҳожиеванинг қизалоғи 1 ёшни қарши олди (видео)5 июл 10:34Ойбек ва Нигоранинг қизалоғи Алияхон 2 ёшдаОйбек ва Нигоранинг қизалоғи Алияхон 2 ёшда1 июн 13:29Диора Усмонова ва Муниса Ризаева роли учун Бобур Мансуровдан пул олганми? (видео)Диора Усмонова ва Муниса Ризаева роли учун Бобур Мансуровдан пул олганми? (видео)Бугун 13:46
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир