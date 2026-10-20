Португалияда Роналду можароси: Криштиану Роналду 30 кунга четлатилди ва 255 евро жаримага тортилди
Португалия футбол федерацияси 41 ёшли Криштиану Роналдуни терма жамоа йиғинини рухсатсиз тарк этгани учун 30 кунга дисквалификация қилди. Шунингдек, футболчига 255 евро миқдорида жарима белгиланди. Бу ҳақда федерация қарорига таяниб, халқаро ОАВ хабар берди.
Ҳодиса 30-сентябрь куни юз берган. Хабарларга кўра, Роналду бош мураббий Хорхе Жезус билан ўйин вақти борасида келишмовчиликка дуч келган. Футболчи мураббий унинг майдонга тушиши ҳақида берган ваъдасини бажармаганидан норози бўлиб, терма жамоа йиғинини тарк этган.V
Федерациянинг интизом қўмитаси футболчининг хатти-ҳаракатини қоидабузарлик деб топган. Бироқ унинг пушаймонлиги ва аввалги интизомий ҳолатлари инобатга олиниб, энг кам жазо тайинланган. Роналду аввалроқ жамоадан кетгани учун узр сўраган ва белгиланган жазони қабул қилишини билдирган.
Жазо муддати 1-октабрдан ҳисоблангани сабабли, Роналду 14 ноябрь куни Дания ва 17 ноябрь куни Уэльсга қарши ўйинларда майдонга тушиши мумкин. Футболчи терма жамоадаги фаолиятини якунлаш нияти йўқлигини ҳам таъкидлаган.
Изоҳлар 0
…