Португалияда Роналду можароси: Криштиану Роналду 30 кунга четлатилди ва 255 евро жаримага тортилди

·54·Спорт
Португалияда Роналду можароси: Криштиану Роналду 30 кунга четлатилди ва 255 евро жаримага тортилди

Португалия футбол федерацияси 41 ёшли Криштиану Роналдуни терма жамоа йиғинини рухсатсиз тарк этгани учун 30 кунга дисквалификация қилди. Шунингдек, футболчига 255 евро миқдорида жарима белгиланди. Бу ҳақда федерация қарорига таяниб, халқаро ОАВ хабар берди.

Ҳодиса 30-сентябрь куни юз берган. Хабарларга кўра, Роналду бош мураббий Хорхе Жезус билан ўйин вақти борасида келишмовчиликка дуч келган. Футболчи мураббий унинг майдонга тушиши ҳақида берган ваъдасини бажармаганидан норози бўлиб, терма жамоа йиғинини тарк этган.V

Федерациянинг интизом қўмитаси футболчининг хатти-ҳаракатини қоидабузарлик деб топган. Бироқ унинг пушаймонлиги ва аввалги интизомий ҳолатлари инобатга олиниб, энг кам жазо тайинланган. Роналду аввалроқ жамоадан кетгани учун узр сўраган ва белгиланган жазони қабул қилишини билдирган.

Жазо муддати 1-октабрдан ҳисоблангани сабабли, Роналду 14 ноябрь куни Дания ва 17 ноябрь куни Уэльсга қарши ўйинларда майдонга тушиши мумкин. Футболчи терма жамоадаги фаолиятини якунлаш нияти йўқлигини ҳам таъкидлаган.

Криштиану РоналдуПортугалия футбол федерациясиТерма жамоаОАВ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналду федерациядан жазони юмшатишни сўради — ПФФ кутилмаган жавоб қайтардиРоналду федерациядан жазони юмшатишни сўради — ПФФ кутилмаган жавоб қайтардиБугун 11:12ПФФ раҳбари Педру Проэнса Криштиану Роналду бўйича якуний нуқтани қўйдиПФФ раҳбари Педру Проэнса Криштиану Роналду бўйича якуний нуқтани қўйди11 октябр 09:02Роналдуга нисбатан шошилинч интизомий иш очилди, 6 ойлик дисквалификация хавфи борРоналдуга нисбатан шошилинч интизомий иш очилди, 6 ойлик дисквалификация хавфи бор10 октябр 19:54Терма жамоани рухсатсиз тарк этган Криштиану Роналдуни қандай жазо кутмоқда?Терма жамоани рухсатсиз тарк этган Криштиану Роналдуни қандай жазо кутмоқда?8 октябр 08:40Роналду эҳтимолий жазога розилиги ва Португалия либосини қайта кийиш шартини айтдиРоналду эҳтимолий жазога розилиги ва Португалия либосини қайта кийиш шартини айтди7 октябр 07:15Роналду миллий жамоадаги жанжал ва Жезус билан юз берган воқеалар ҳақида баёнот бердиРоналду миллий жамоадаги жанжал ва Жезус билан юз берган воқеалар ҳақида баёнот берди7 октябр 06:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия