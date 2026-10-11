ПФФ раҳбари Педру Проэнса Криштиану Роналду бўйича якуний нуқтани қўйди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Португалия футбол федерацияси (ПФФ) президенти Педру Проенса, Криштиану Роналду тез орада терма жамоага қайтишини маълум қилди.
- Федерация, бош мураббий ва барча жамоадошлари Роналдунинг қайтишини исташади, чунки у барча даврларнинг энг буюк футболчиси ҳисобланади.
- Роналду ўзи ҳам ватани шарафини ҳимоя қилишни чин дилдан истамоқда ва ноябрдаги халқаро танаффусда жамоага қўшилиши кутилмоқда.
Португалия миллий терма жамоаси ва унинг сардори Криштиану Роналду атрофидаги шов-шувли интизомий можаро кутилмаган ижобий бурилиш ясади. Португалия футбол федерацияси (ПФФ) президенти Педру Проэнса расмий баёнот бериб, 41 ёшли афсонавий ҳужумчининг тез орада миллий терма сафига қайтиши кутилаётганини маълум қилди.
Федерация раҳбарининг таъкидлашича, аввалги тушунмовчиликлар ва эҳтимолий четлатиш хабарларига қарамай, бутун жамоа ҳамда мураббийлар штаби юлдуз футболчини сафда кўриш бўйича якдил фикрга келган.
Педру Проэнсанинг баёноти: «Барчамиз унинг қайтишини хоҳлаймиз»
ПФФ президенти мазкур масала юзасидан федерация, мураббий ва футболчиларнинг умумий позициясини очиқлади:
Бирдамлик ва умумий истак: «Федерация, бош мураббий ва барча жамоадошлари бир фикрда: биз Криштианунинг қайтишини хоҳлаймиз. У — барча даврларнинг энг буюк футболчиси», — деди Проэнса;
Ноябрдаги халқаро танаффус: Федерация раҳбари Роналду узоқ куттирмасдан, шу йилнинг ноябрь ойида бўлиб ўтадиган навбатдаги терма жамоалар йиғинидаёқ сафга қайтишига умид билдирди;
Криштианунинг шахсий хоҳиши: Проэнсанинг қўшимча қилишича, футболчининг ўзи ҳам ватани шарафини ҳимоя қилишда давом этишни ва миллий жамоа либосини кийишни чин дилдан истамоқда.
Олдинда Дания ва Уэльс: Жорже Жезуш жамоасининг режалари
Яқинда терма жамоа йиғинини ўзбошимчалик билан тарк этгани сабаб интизомий иш очилгани ва дисквалификация хавфи остида қолгани айтилган Роналду учун бу қарор муҳим синов нуқтаси бўлди:
Ноябрдаги ҳал қилувчи баҳслар: Тажрибали мутахассис Жорже Жезуш бошқарувидаги Португалия терма жамоасини ноябрь ойида Европа миллатлар мусобақалари доирасида Дания ва Уэльс терма жамоаларига қарши жиддий тўқнашувлар кутмоқда;
Сардорнинг етакчилиги: Педру Проэнса ва мураббийлар штаби 41 ёшли тўпурарнинг тажрибаси, ғалаба руҳияти ва етакчилик қобилияти бўлажак учрашувларда португалияликлар учун ҳал қилувчи омил бўлишига ишонч билдирмоқда.
Шу тариқа, миллий жамоа атрофидаги кескинлик бартараф этилиб, жаҳон футболи афсонасининг Португалия либосидаги зафарли юриши давом этадиган кўринади.
Изоҳлар 0
…