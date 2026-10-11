ПФФ раҳбари Педру Проэнса Криштиану Роналду бўйича якуний нуқтани қўйди

·40·Спорт
ПФФ раҳбари Педру Проэнса Криштиану Роналду бўйича якуний нуқтани қўйди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Португалия футбол федерацияси (ПФФ) президенти Педру Проенса, Криштиану Роналду тез орада терма жамоага қайтишини маълум қилди.
  • Федерация, бош мураббий ва барча жамоадошлари Роналдунинг қайтишини исташади, чунки у барча даврларнинг энг буюк футболчиси ҳисобланади.
  • Роналду ўзи ҳам ватани шарафини ҳимоя қилишни чин дилдан истамоқда ва ноябрдаги халқаро танаффусда жамоага қўшилиши кутилмоқда.

Португалия миллий терма жамоаси ва унинг сардори Криштиану Роналду атрофидаги шов-шувли интизомий можаро кутилмаган ижобий бурилиш ясади. Португалия футбол федерацияси (ПФФ) президенти Педру Проэнса расмий баёнот бериб, 41 ёшли афсонавий ҳужумчининг тез орада миллий терма сафига қайтиши кутилаётганини маълум қилди.

Федерация раҳбарининг таъкидлашича, аввалги тушунмовчиликлар ва эҳтимолий четлатиш хабарларига қарамай, бутун жамоа ҳамда мураббийлар штаби юлдуз футболчини сафда кўриш бўйича якдил фикрга келган.

Педру Проэнсанинг баёноти: «Барчамиз унинг қайтишини хоҳлаймиз»

ПФФ президенти мазкур масала юзасидан федерация, мураббий ва футболчиларнинг умумий позициясини очиқлади:

  • Бирдамлик ва умумий истак: «Федерация, бош мураббий ва барча жамоадошлари бир фикрда: биз Криштианунинг қайтишини хоҳлаймиз. У — барча даврларнинг энг буюк футболчиси», — деди Проэнса;

  • Ноябрдаги халқаро танаффус: Федерация раҳбари Роналду узоқ куттирмасдан, шу йилнинг ноябрь ойида бўлиб ўтадиган навбатдаги терма жамоалар йиғинидаёқ сафга қайтишига умид билдирди;

  • Криштианунинг шахсий хоҳиши: Проэнсанинг қўшимча қилишича, футболчининг ўзи ҳам ватани шарафини ҳимоя қилишда давом этишни ва миллий жамоа либосини кийишни чин дилдан истамоқда.

Олдинда Дания ва Уэльс: Жорже Жезуш жамоасининг режалари

Яқинда терма жамоа йиғинини ўзбошимчалик билан тарк этгани сабаб интизомий иш очилгани ва дисквалификация хавфи остида қолгани айтилган Роналду учун бу қарор муҳим синов нуқтаси бўлди:

  • Ноябрдаги ҳал қилувчи баҳслар: Тажрибали мутахассис Жорже Жезуш бошқарувидаги Португалия терма жамоасини ноябрь ойида Европа миллатлар мусобақалари доирасида Дания ва Уэльс терма жамоаларига қарши жиддий тўқнашувлар кутмоқда;

  • Сардорнинг етакчилиги: Педру Проэнса ва мураббийлар штаби 41 ёшли тўпурарнинг тажрибаси, ғалаба руҳияти ва етакчилик қобилияти бўлажак учрашувларда португалияликлар учун ҳал қилувчи омил бўлишига ишонч билдирмоқда.

Шу тариқа, миллий жамоа атрофидаги кескинлик бартараф этилиб, жаҳон футболи афсонасининг Португалия либосидаги зафарли юриши давом этадиган кўринади.

Криштиану РоналдуПортугалия миллий терма жамоасиПедру ПроэнсаПортугалия футбол федерацияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалияда Криштиану Роналду атрофидаги можарони ҳал қилиш режаси эълон қилиндиПортугалияда Криштиану Роналду атрофидаги можарони ҳал қилиш режаси эълон қилинди5 октябр 07:49Терма жамоани рухсатсиз тарк этган Криштиану Роналдуни қандай жазо кутмоқда?Терма жамоани рухсатсиз тарк этган Криштиану Роналдуни қандай жазо кутмоқда?8 октябр 08:40Энди навбат “Нефтчи”гами? Криштиану Роналду «Ан-Наср» ғалабасидан сўнг баёнот бердиЭнди навбат “Нефтчи”гами? Криштиану Роналду «Ан-Наср» ғалабасидан сўнг баёнот бердиКеча 14:37Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирдиРоналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди8 октябр 23:41Миллионлар қўллади, аммо жамоадошлари Роналдунинг шов-шувли постига муносабат билдирмадиМиллионлар қўллади, аммо жамоадошлари Роналдунинг шов-шувли постига муносабат билдирмади8 октябр 18:43Гари Линекер нега Роналдунинг ҳолатини Мессиники билан солиштирди?Гари Линекер нега Роналдунинг ҳолатини Мессиники билан солиштирди?8 октябр 18:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди