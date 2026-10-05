Португалияда Криштиану Роналду атрофидаги можарони ҳал қилиш режаси эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Португалия футбол федерацияси (ФПФ) президенти Педру Проенса Криштиану Роналду ва бош мураббий ўртасидаги келишмовчиликни оддий иш жараёни деб баҳолади.
- Проенса Роналду нафақат барча даврларнинг энг кучли футболчиси, балки португал миллий ўзлигининг тимсоли эканлигини таъкидлаб, унга ҳурмат кўрсатилиши шартлигини айтди.
- Роналду терма жамоага фақат спортдаги ютуқлари туфайли чақирилади ва жисмонан тайёр бўлса, доимо жамоанинг бир қисми бўлиб қолади.
Португалия миллий жамоаси бош мураббийи Жорже Жезуш ҳамда афсонавий сардор Криштиану Роналду ўртасида юзага келган келишмовчилик ва юлдуз ҳужумчининг жамоа қароргоҳини тарк этиши атрофидаги шов-шувларга ниҳоят Португалия футбол федерацияси (FPF) президенти Педру Проэнса расман муносабат билдирди.
Федерация раҳбари юзага келган вазиятни футбол ичидаги оддий иш жараёни ва тушунмовчилик деб баҳолаб, Роналдунинг миллий жамоадаги ўрни, ҳурмати ва келажаги борасида кескин ва аниқ позицияни илгари сурди.
«Президент мураббийнинг ишига аралашмайди, аммо Роналду — бренд»
Педру Проэнса мураббий ва ўйинчи ўртасидаги муносабатларга тўғридан-тўғри аралашиш нияти йўқлигини билдириб, Криштианунинг мақомига алоҳида урғу берди:
«Бу масала бўйича алоҳида ортиқча изоҳ бермайман. Чунки бу — мураббий билан футболчилар орасида мунтазам бўлиб турадиган оддий иш мулоқоти. Бу мураббийнинг шахсий иш майдони, Федерация президенти бундай ички масалаларга аралашмайди.
Бироқ шуни унутмаслик керак: Криштиану Роналду — барча даврларнинг энг кучли футболчиси. У чорак асрдан ортиқ умрини португал футболига бағишлади. У — португал миллий ўзлигининг энг катта тимсоли. Биз унга муносиб юксак ҳурмат кўрсатишимиз шарт».
Нима учун Роналду термага чақирилаверади?
Федерация президенти Криштианунинг жамоадаги ўрни шунчаки ном ёки ўтмишдаги хизматлар эмас, балки аниқ спорт мезонларига таянишини уқтирди:
Спорт натижаси бирламчи: «У терма жамоага фақат ва фақат спортдаги ютуқлари туфайли чақирилади, буни ҳеч ким инкор эта олмайди. Жисмонан тайёр экан, у доимо бу жамоанинг бир бўлаги бўлиб қолади. Криштиану ўзи ҳам буни жуда яхши билади»;
Фидойилик: Проэнсанинг таъкидлашича, ҳужумчи фаолиятини жаҳон чемпионатидан кейиноқ якунлаши мумкин эди, аммо терма либосга бўлган чексиз муҳаббати сабаб миллий жамоада қолишни танлади;
Жамоавий бирдамлик: Матбуот анжуманида иштирок этган футболчилар ҳам сардор билан мустаҳкам ва узвий боғлиқлик борлигини яққол намойиш этишган.
Муаммо қандай ҳал қилинади? Уч томонлама учрашув
Тўртта муҳим расмий учрашув ғалабалар билан ортда қолгани ва спорт вазифалари муваффақиятли бажарилгани сабаб энди вазиятни совуққонлик билан кўриб чиқиш фурсати етди:
Муҳокама учун қулай вақт: Ўйинлар босими ўтгач, масалани босиқлик билан кўриб чиқиш ва тушунмовчиликни бутунлай бартараф этиш имконияти яратилди;
Ечим формуласи: Федерация раҳбари мазкур масала фақат уч томонлама мулоқот орқали ҳал этилишини таъкидлади: FPF раҳбарияти, бош мураббий ва футболчилар;
Якуний ҳукм: «Роналду — бизнинг бутун футбол меросимизнинг ажралмас қисми. У терма жамоада бош мураббий қанча истаса, айнан шунча қолади», — дея хулоса қилди Педру Проэнса.
Изоҳлар 0
…