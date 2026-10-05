Португалияда Криштиану Роналду атрофидаги можарони ҳал қилиш режаси эълон қилинди

·77·Спорт
Португалияда Криштиану Роналду атрофидаги можарони ҳал қилиш режаси эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Португалия футбол федерацияси (ФПФ) президенти Педру Проенса Криштиану Роналду ва бош мураббий ўртасидаги келишмовчиликни оддий иш жараёни деб баҳолади.
  • Проенса Роналду нафақат барча даврларнинг энг кучли футболчиси, балки португал миллий ўзлигининг тимсоли эканлигини таъкидлаб, унга ҳурмат кўрсатилиши шартлигини айтди.
  • Роналду терма жамоага фақат спортдаги ютуқлари туфайли чақирилади ва жисмонан тайёр бўлса, доимо жамоанинг бир қисми бўлиб қолади.

Португалия миллий жамоаси бош мураббийи Жорже Жезуш ҳамда афсонавий сардор Криштиану Роналду ўртасида юзага келган келишмовчилик ва юлдуз ҳужумчининг жамоа қароргоҳини тарк этиши атрофидаги шов-шувларга ниҳоят Португалия футбол федерацияси (FPF) президенти Педру Проэнса расман муносабат билдирди.

Федерация раҳбари юзага келган вазиятни футбол ичидаги оддий иш жараёни ва тушунмовчилик деб баҳолаб, Роналдунинг миллий жамоадаги ўрни, ҳурмати ва келажаги борасида кескин ва аниқ позицияни илгари сурди.

«Президент мураббийнинг ишига аралашмайди, аммо Роналду — бренд»

Педру Проэнса мураббий ва ўйинчи ўртасидаги муносабатларга тўғридан-тўғри аралашиш нияти йўқлигини билдириб, Криштианунинг мақомига алоҳида урғу берди:

«Бу масала бўйича алоҳида ортиқча изоҳ бермайман. Чунки бу — мураббий билан футболчилар орасида мунтазам бўлиб турадиган оддий иш мулоқоти. Бу мураббийнинг шахсий иш майдони, Федерация президенти бундай ички масалаларга аралашмайди.

Бироқ шуни унутмаслик керак: Криштиану Роналду — барча даврларнинг энг кучли футболчиси. У чорак асрдан ортиқ умрини португал футболига бағишлади. У — португал миллий ўзлигининг энг катта тимсоли. Биз унга муносиб юксак ҳурмат кўрсатишимиз шарт».

Нима учун Роналду термага чақирилаверади?

Федерация президенти Криштианунинг жамоадаги ўрни шунчаки ном ёки ўтмишдаги хизматлар эмас, балки аниқ спорт мезонларига таянишини уқтирди:

  • Спорт натижаси бирламчи: «У терма жамоага фақат ва фақат спортдаги ютуқлари туфайли чақирилади, буни ҳеч ким инкор эта олмайди. Жисмонан тайёр экан, у доимо бу жамоанинг бир бўлаги бўлиб қолади. Криштиану ўзи ҳам буни жуда яхши билади»;

  • Фидойилик: Проэнсанинг таъкидлашича, ҳужумчи фаолиятини жаҳон чемпионатидан кейиноқ якунлаши мумкин эди, аммо терма либосга бўлган чексиз муҳаббати сабаб миллий жамоада қолишни танлади;

  • Жамоавий бирдамлик: Матбуот анжуманида иштирок этган футболчилар ҳам сардор билан мустаҳкам ва узвий боғлиқлик борлигини яққол намойиш этишган.

Муаммо қандай ҳал қилинади? Уч томонлама учрашув

Тўртта муҳим расмий учрашув ғалабалар билан ортда қолгани ва спорт вазифалари муваффақиятли бажарилгани сабаб энди вазиятни совуққонлик билан кўриб чиқиш фурсати етди:

  • Муҳокама учун қулай вақт: Ўйинлар босими ўтгач, масалани босиқлик билан кўриб чиқиш ва тушунмовчиликни бутунлай бартараф этиш имконияти яратилди;

  • Ечим формуласи: Федерация раҳбари мазкур масала фақат уч томонлама мулоқот орқали ҳал этилишини таъкидлади: FPF раҳбарияти, бош мураббий ва футболчилар;

  • Якуний ҳукм: «Роналду — бизнинг бутун футбол меросимизнинг ажралмас қисми. У терма жамоада бош мураббий қанча истаса, айнан шунча қолади», — дея хулоса қилди Педру Проэнса.

Криштиану РоналдуЖорже ЖезушПортугалия футбол федерациясиПедру Проэнса
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

1000-гол ва сўнгги видолашув ўйини: Роналду Португалия термасига қайтиши мумкин1000-гол ва сўнгги видолашув ўйини: Роналду Португалия термасига қайтиши мумкинКеча 21:28Можарога нуқта қўйиладими? Жорже Жезуш Роналду билан махфий учрашувга рози бўлдиМожарога нуқта қўйиладими? Жорже Жезуш Роналду билан махфий учрашувга рози бўлдиКеча 01:04Роналду терма жамоа билан хайрлашадими? ПФФ Криштиану билан сулҳ тузишга уринмоқдаРоналду терма жамоа билан хайрлашадими? ПФФ Криштиану билан сулҳ тузишга уринмоқда2 октябр 18:20«Аразнинг асл илдизи маълум»: Жезуш Роналдунинг норозилиги сабабини очиқ айтди«Аразнинг асл илдизи маълум»: Жезуш Роналдунинг норозилиги сабабини очиқ айтди1 октябр 11:00Роналдунинг демарши сиёсий резонанс келтириб чиқарди: Бош вазир музокараларга киришдиРоналдунинг демарши сиёсий резонанс келтириб чиқарди: Бош вазир музокараларга киришди1 октябр 19:25Ўзини хиёнатга учрагандек ҳис қилмоқда: Роналду Португалия терма жамоасига қайтмайдиЎзини хиёнатга учрагандек ҳис қилмоқда: Роналду Португалия терма жамоасига қайтмайди1 октябр 16:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди