Роналду эҳтимолий жазога розилиги ва Португалия либосини қайта кийиш шартини айтди
Криштиану Роналду Португалия миллий жамоасининг сўнгги йиғинини тарк этишига сабаб бўлган воқеалар ҳақида яна бир бор очиқ гапирди. Унинг айтишича, қарорга асосий сабаб — унга берилган ваъданинг яна бузилиши ва бош мураббийга бўлган ишончнинг жиддий путур етиши бўлган.
Роналдунинг таъкидлашича, у миллий жамоада қолиш учун ўзини керакли инсон сифатида ҳис қилиши керак эди. Аммо вазият бошқача тус олгач, у сумкаларини йиғиб, йиғинни тарк этишга қарор қилган.
«Менга берилган ваъданинг яна бузилишини кутмасдан, йиғинни тарк этишга қарор қилдим. Мен учун инсонлар ўртасидаги муносабатларда ҳақиқат ҳамиша энг муҳим нарса бўлиб келган».
Роналдуга яна бир бор танлов берилган
Роналдунинг сўзларига кўра, матбуот анжумани бўлиб ўтган куни эрталаб у Португалия футбол федерацияси президенти ва бош мураббий билан суҳбатлашган.
У иккисига ҳам агар миллий жамоада уни кўришни исташмаса, буни очиқ айтишларини сўраган.
«Мен уларга яна бир бор айтдим: агар мени жамоада кўришни истамасалар, буни очиқ айтишлари керак. Мен учун самимий бўлишнинг ўзи етарли эди».
Роналдунинг таъкидлашича, у бундай қарорни ҳам қабул қилишга тайёр бўлган. Ҳатто миллий жамоа билан чиройли хайрлашувни ташкил қилишга ваъда берган.
Аммо унинг айтишича, федерация президенти ва бош мураббий бир овоздан унинг миллий жамоадаги ўрни борлигини билдирган.
«Улар бир овоздан “йўқ” деб жавоб беришди. Яъни менинг жойим миллий жамоада эканини айтишди».
«Мен мураббий қарорларига ҳеч қачон аралашмаганман»
Роналду ўз фаолияти давомида бош мураббийларнинг тактик ва техник қарорларига аралашмаганини алоҳида таъкидлади.
Унинг сўзларига кўра, миллий жамоада унга қандай вазифа юклатилмасин, у қарорни қабул қилиш ва ҳурмат қилишга тайёр.
«Қарийб 25 йиллик фаолиятим давомида бирор марта ҳам бош мураббий ёки миллий жамоа мураббийининг техник ёки тактик қарорларига аралашмаганман».
«Менга нима қилиш таклиф қилинса, яхши ёки ёмон бўлишидан қатъи назар, қабул қиламан. Қарорларни ҳурмат қиламан».
Бироқ Роналду учун битта чизиқ бор — берилган сўз.
«Аммо менга берилган ваъда бузилса, ўзимни бу жамоада керакли инсон сифатида ҳис қилмайман».
Роналду жамоадошларидан ҳам узр сўради
Миллий жамоа сардори йиғинни тарк этгани учун жамоадошларидан узр сўраши кераклигини тан олди.
Унинг айтишича, мураббийнинг сўзига бўлган ишонч жиддий равишда бузилган бўлса ҳам, йиғинни ташлаб кетмаслик керак эди.
«Мен йиғинни тарк этмаслигим керак эди. Бунинг учун тўлиқ масъулият менинг зиммамда».
Роналду Португалия халқидан ҳам яна бир бор кечирим сўради. Бироқ у учун инсоннинг ўз сўзида туриши жуда катта аҳамиятга эга эканини таъкидлади.
«Шу пайтдан бошлаб қолишим жамоага фақат зарар келтириши мумкинлигини ҳис қилдим».
«Агар керак бўлмасам, сумкаларимни йиғаман ва кетаман»
Роналду ўзининг миллий жамоадаги келажаги ҳақида ҳам кескин фикр билдирди.
Унинг айтишича, агар жамоага фойда келтираётганини ҳис қилмаса, қарор қабул қилишдан қўрқмайди.
«Шунинг учун аввал ҳам айтганимдек, агар ўзимни жамоага фойдали деб ҳис қилмасам, нима қилишимни биламан: сумкаларимни йиғаман ва кетаман».
Бироқ бу қарор жазосиз қолиши керак, деган фикрда эмас.
Роналду Португалия футбол федерацияси унинг ҳаракати учун тегишли жазо белгилаши кераклигини очиқ тан олди.
«Менинг бу ҳаракатим учун жазо чораси Португалия футбол федерацияси томонидан белгиланиши керак. Жазода енгиллаштирувчи ҳолатлар бўлмаслиги кераклигини тушунаман».
У ҳатто сардорлик мақомини ҳам енгиллаштирувчи эмас, аксинча оғирлаштирувчи ҳолат сифатида баҳолади.
«Мен оддий футболчи эмасман — миллий жамоа сардориман. Шунинг учун бу ҳолатда бу мен учун оғирлаштирувчи омил ҳисобланади».
Роналду: «Қоидалар ҳамма учун бир хил»
Португалиялик юлдуз ўзининг кўп йиллик тажрибаси унга бир нарсани ўргатганини айтди: футболда ҳеч ким қоидалардан устун эмас.
«Мен аллақачон узр сўрадим, аммо ҳар қандай хатти-ҳаракатнинг оқибати бўлиши кераклигини яхши биламан».
Роналдунинг фикрича, футболда қанчалик катта номга эга бўлишидан қатъи назар, ҳар бир инсон белгиланган қоидаларга амал қилиши керак.
«Ким бўлишидан қатъи назар, қоидалар ҳамма учун бир хил».
Хайрлашув ҳақидаги гапларга Роналдунинг жавоби
Сўнгги пайтларда Роналдунинг Португалия миллий жамоасидаги фаолияти якунига етиши ва унга муносиб хайрлашув учрашуви ташкил қилиниши ҳақида кўп гап-сўзлар тарқалди.
Роналдунинг ўзи эса бу масалага аниқ жавоб берди.
«Барча мухлисларимга, айниқса барча португалияликларга ваъда бераман: бизда бир ёки бир нечта хайрлашув учрашувлари бўлади. Бунинг учун ҳали вақт бор».
Демак, унинг бу сўзларидан миллий жамоа билан хайрлашув масаласи ҳозирча якуний нуқтага келмаганини англаш мумкин.
Роналду ҳали Португалия терма жамоаси либосида майдонга тушиш нияти борлигини ҳам яширмади.
Отасининг вафоти ҳақида хабар олган куни ҳам жамоада қолган
Роналду ўз позициясини тушунтириш учун ҳаётидаги энг оғир кунлардан бирини мисол қилиб келтирди.
У отасининг вафоти ҳақида хабар олган пайтда ҳам миллий жамоа йиғинида бўлганини эслади. Шунга қарамай, эртаси куни бўлиб ўтиши керак бўлган учрашув якунига қадар жамоа билан қолишга қарор қилган.
«Аммо жамоа ҳақида ўйлаганимда, биринчи навбатда рақобат ва ғалаба ҳақида ўйлайман. Менга отамнинг вафоти ҳақида хабар берилган куни ҳам айнан шу ҳақда ўйлаганман».
Роналду бу қарорини мамлакат ва миллий жамоа олдидаги масъулияти билан боғлади.
«Ўша пайтда миллий жамоа йиғинида эдим ва эртаси куни бўлиб ўтадиган учрашув якунига қадар жамоа билан қолишга қарор қилдим».
Роналду Португалияга яна қайтишга тайёр
Шунга қарамай, Криштиану Роналду миллий жамоа эшигини ёпмаган.
У жисмоний ҳолати яхши бўлса, клубида мунтазам ўйнаса, голлар урса ва эҳтимолий дисквалификациясини ўтаб бўлса, яна Португалия терма жамоасига чақирувни қабул қилишга тайёрлигини билдирди.
«Аввалгидек миллий жамоага чақирувни қабул қилишга тайёр бўламан».
Бу баёнот Роналдунинг ҳозирги позициясидаги энг муҳим нуқтани кўрсатади: у Португалия терма жамоасидан бутунлай воз кечмоқчи эмас.
Аксинча, у жамоа учун яна майдонга тушиш ва ғалаба учун курашишни хоҳлаяпти.
«Ҳақиқатнинг энг соф кўриниши шу»
Роналдунинг баёнотидан кўриниб турибдики, йиғинни тарк этиш қарори унинг учун оддий эмоционал реакция эмас. У бу қарорни ишонч, берилган ваъда ва жамоадаги ўз ўрни билан боғламоқда.
У ўз хатосини тан олди, жамоадошлари ва Португалия халқидан узр сўради, жазога тайёрлигини билдирди. Шу билан бирга, миллий жамоа эшигини ёпмаслигини ҳам аниқ айтди.
Энг муҳими, Роналдунинг ўзи бу воқеада нимани асосий деб ҳисоблашини яна бир бор таъкидлади:
«Мен Португалия миллий жамоаси учун яна майдонга тушиб, ғалаба қозониш учун курашаман. Ишонинг, мана шу — ҳақиқатнинг энг соф кўриниши».
Изоҳлар 0
…