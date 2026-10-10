Роналдуга нисбатан шошилинч интизомий иш очилди, 6 ойлик дисквалификация хавфи бор
Португалия миллий терма жамоаси атрофидаги воқеалар энг юқори кескинлик нуқтасига етди. Португалия футбол федерацияси (ПФФ) жамоа сардори ва афсонавий ҳужумчиси Криштиану Роналдуга нисбатан расмий интизомий иш қўзғатди ҳамда уни миллий жамоа сафидан вақтинча четлатди.
Мамлакатнинг нуфузли A Bola нашри эълон қилган ПФФ интизом кенгаши баёнотига кўра, футболчининг ҳаракатлари юзасидан олиб борилаётган суриштирувга расман шошилинч (фавқулодда) мақом берилган.
ПФФ баёноти: Текширувгача материаллар махфий сақланади
Федерациянинг интизом органи қабул қилинган қатъий чоралар тафсилотини қуйидагича изоҳлади:
Икки босқичли четлатиш: Иш юритиш бошлангунга қадар юлдуз футболчи автоматик равишда миллий термадан четлатилган эди. Эндиликда унга нисбатан қўшимча равишда автоматик бўлмаган вақтинчалик четлатиш чораси қўлланилди;
Ишга шошилинч мақом берилди: 2026 йил 10 октябрь куни барча тўпланган материаллар ПФФ Интизомий текширув қўмитасига топширилди;
Маълумотларни тарқатиш тақиқланди: Федерация регламентига кўра, интизомий қўмита томонидан текширув тўлиқ якунлангунга қадар тергов ишлари ва далилларни оммага ошкор этиш қатъиян тақиқланди.
Можаро нимадан бошланди ва Роналдуни қандай жазо кутмоқда?
Жаҳон футболи жамоатчилигини ларзага солган мазкур можаронинг туб илдизлари терма жамоа лагеридаги ички келишмовчиликка бориб тақалади:
Ўзбошимчалик билан кетиш: Аввалроқ Роналду бош мураббий ёки штаб билан юзага келган норозилик туфайли миллий жамоа йиғинини ўзбошимчалик билан тарк этгани ҳақида хабарлар тарқалган эди;
6 ойгача четлатиш хавфи: ПФФ расмий регламентига асосан, интизом бузилиши тўлиқ тасдиқланса, 41 ёшли ҳужумчи 6 ойгача дисквалификация ва 1000 еврогача молиявий жаримага тортилиши мумкин;
Якуний қарор кутилмоқда: Айни вақтда ушбу чоралар эҳтимолий жазо сифатида қаралмоқда. Футболчи миллий термага яна қайтиш имконига эга бўладими ёки узоқ муддатли тақиқ остида қоладими — бунга қўмитанинг якуний хулосасидан сўнг ойдинлик киритилади.
«Ан-Наср» сафида гол уриб, фаолиятидаги 980-тўпини нишонлаган тўпурарнинг ўз ватанидаги бундай нохуш интизомий синовдан қандай чиқиб кетиши спорт нашрлари марказида қолмоқда.
Изоҳлар 0
…