Роналдуга нисбатан шошилинч интизомий иш очилди, 6 ойлик дисквалификация хавфи бор

·0·Спорт
Роналдуга нисбатан шошилинч интизомий иш очилди, 6 ойлик дисквалификация хавфи бор

Португалия миллий терма жамоаси атрофидаги воқеалар энг юқори кескинлик нуқтасига етди. Португалия футбол федерацияси (ПФФ) жамоа сардори ва афсонавий ҳужумчиси Криштиану Роналдуга нисбатан расмий интизомий иш қўзғатди ҳамда уни миллий жамоа сафидан вақтинча четлатди.

Мамлакатнинг нуфузли A Bola нашри эълон қилган ПФФ интизом кенгаши баёнотига кўра, футболчининг ҳаракатлари юзасидан олиб борилаётган суриштирувга расман шошилинч (фавқулодда) мақом берилган.

ПФФ баёноти: Текширувгача материаллар махфий сақланади

Федерациянинг интизом органи қабул қилинган қатъий чоралар тафсилотини қуйидагича изоҳлади:

  • Икки босқичли четлатиш: Иш юритиш бошлангунга қадар юлдуз футболчи автоматик равишда миллий термадан четлатилган эди. Эндиликда унга нисбатан қўшимча равишда автоматик бўлмаган вақтинчалик четлатиш чораси қўлланилди;

  • Ишга шошилинч мақом берилди: 2026 йил 10 октябрь куни барча тўпланган материаллар ПФФ Интизомий текширув қўмитасига топширилди;

  • Маълумотларни тарқатиш тақиқланди: Федерация регламентига кўра, интизомий қўмита томонидан текширув тўлиқ якунлангунга қадар тергов ишлари ва далилларни оммага ошкор этиш қатъиян тақиқланди.

Можаро нимадан бошланди ва Роналдуни қандай жазо кутмоқда?

Жаҳон футболи жамоатчилигини ларзага солган мазкур можаронинг туб илдизлари терма жамоа лагеридаги ички келишмовчиликка бориб тақалади:

  • Ўзбошимчалик билан кетиш: Аввалроқ Роналду бош мураббий ёки штаб билан юзага келган норозилик туфайли миллий жамоа йиғинини ўзбошимчалик билан тарк этгани ҳақида хабарлар тарқалган эди;

  • 6 ойгача четлатиш хавфи: ПФФ расмий регламентига асосан, интизом бузилиши тўлиқ тасдиқланса, 41 ёшли ҳужумчи 6 ойгача дисквалификация ва 1000 еврогача молиявий жаримага тортилиши мумкин;

  • Якуний қарор кутилмоқда: Айни вақтда ушбу чоралар эҳтимолий жазо сифатида қаралмоқда. Футболчи миллий термага яна қайтиш имконига эга бўладими ёки узоқ муддатли тақиқ остида қоладими — бунга қўмитанинг якуний хулосасидан сўнг ойдинлик киритилади.

«Ан-Наср» сафида гол уриб, фаолиятидаги 980-тўпини нишонлаган тўпурарнинг ўз ватанидаги бундай нохуш интизомий синовдан қандай чиқиб кетиши спорт нашрлари марказида қолмоқда.

Криштиану РоналдуПортугалия футбол федерациясиПФФ интизомий текширувA Bola
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Миллионлар қўллади, аммо жамоадошлари Роналдунинг шов-шувли постига муносабат билдирмадиМиллионлар қўллади, аммо жамоадошлари Роналдунинг шов-шувли постига муносабат билдирмади8 октябр 18:43“Мени йўқ қилишга уринаётган каналлар бор” — Роналду танқидчиларга жавоб берди“Мени йўқ қилишга уринаётган каналлар бор” — Роналду танқидчиларга жавоб берди27 сентябр 17:21Терма жамоани рухсатсиз тарк этган Криштиану Роналдуни қандай жазо кутмоқда?Терма жамоани рухсатсиз тарк этган Криштиану Роналдуни қандай жазо кутмоқда?8 октябр 08:40Роналду эҳтимолий жазога розилиги ва Португалия либосини қайта кийиш шартини айтдиРоналду эҳтимолий жазога розилиги ва Португалия либосини қайта кийиш шартини айтди7 октябр 07:15Роналду миллий жамоадаги жанжал ва Жезус билан юз берган воқеалар ҳақида баёнот бердиРоналду миллий жамоадаги жанжал ва Жезус билан юз берган воқеалар ҳақида баёнот берди7 октябр 06:59Португалияда Криштиану Роналду атрофидаги можарони ҳал қилиш режаси эълон қилиндиПортугалияда Криштиану Роналду атрофидаги можарони ҳал қилиш режаси эълон қилинди5 октябр 07:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди