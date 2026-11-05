Португалия футбол федерацияси Криштиану Роналду бўйича расмий баёнот берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Португалия футбол федерацияси миллий терма жамоа сафидаги 23 йиллик фаолиятини якунлаган Криштиану Роналду учун катта хайрлашув тадбирини ташкил этишга тайёргарлик кўрмоқда.
- Федерация 41 ёшли ҳужумчининг 234 та учрашувда 146 та гол уриб ўрнатган жаҳон рекордини ва унинг Евро-2016 ҳамда икки карра УЕФА Миллатлар лигасидаги ғалабаларини муносиб эътироф этишни мақсад қилган.
Португалия футбол федерацияси миллий терма жамоа сафидаги 23 йиллик бебаҳо фаолиятини якунлаган Криштиану Роналду учун катта хайрлашув тадбирини ташкил этишга тайёргарлик кўрмоқда. Бу ҳақда миллий жамоа матбуот хизмати расмий баёнот эълон қилди.
Федерация жаҳон футболи афсонаси ва мамлакат тарихидаги энг буюк сардорнинг кетишини шунчаки қолдирмасдан, унга бутун халқ номидан юксак ҳурмат ва эҳтиром кўрсатишга қатъий қарор қилган.
«Унинг буюк хизматлари муносиб эҳтиромга лойиқ»: Федерация баёноти
Миллий жамоа матбуот хизмати томонидан берилган расмий хабарда маросимнинг мақсади ва аҳамияти очиқланди:
Муносиб тақдирлаш: «Федерациямиз унинг кетишини муносиб эҳтиромсиз қолдирмоқчи эмас. Биз Криштиану Роналдунинг буюк фаолиятига муносиб баҳо бериладиган тадбирни ташкил этиш ва ўтказишга қатъий бел боғлаганмиз»;
Халқ ва афсона учрашуви: «Ушбу маросимда мухлислар ва бутун мамлакатимиз бизга жуда кўп нарса берган, шарафимизни дунёга танитган футболчига яна бир бор миннатдорлик билдириб, у билан хайрлашиш имконига эга бўлади».
Маросим формати: Хайрлашув баҳси бўладими?
Ҳозирча режалаштирилаётган маросимнинг аниқ кўриниши муҳокама қилинмоқда:
Кутилаётган форматлар: Тадбир Португалия миллий жамоаси иштирокидаги махсус хайрлашув учрашуви шаклида бўладими ёки улкан стадионда грандиоз шоу-концерт кўринишидами — бунга яқин кунларда ойдинлик киритилади;
Мухлислар учун охирги имконият: Қайси формат танланишидан қатъи назар, маросим миллионлаб мухлисларга ўз қаҳрамонини терма жамоа рамзлари остида сўнгги бор олқишлаш имконини беради.
23 йиллик шонли тарих рақамларда
41 ёшли ҳужумчининг халқаро майдондаги рекорди футбол тарихида мисли кўрилмаган чўққи ҳисобланади:
2003 йилги дебют: Роналдунинг Португалия либосидаги илк баҳси олис 2003 йилнинг август ойида бошланган ва 23 йилдан зиёд давом этган;
Жаҳон рекорди: Ҳужумчи мамлакат бош жамоасида жами 234 та учрашувда майдонга тушиб, 146 та гол киритган — бу барча замонларнинг мутлақ жаҳон рекордидир;
Қўлга киритилган совринлар: Сардор сифатида у Португалияни Евро-2016 чемпионига айлантирган ҳамда икки бор УЕФА Миллатлар лигаси бош совринини қўлга киритган.
Криштиану Роналдуга бағишланган ушбу маросимнинг аниқ санаси ва тафсилотлари тез орада расман эълон қилиниши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…