Португалия футбол федерацияси Криштиану Роналду бўйича расмий баёнот берди

·101·Спорт
Португалия футбол федерацияси Криштиану Роналду бўйича расмий баёнот берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Португалия футбол федерацияси миллий терма жамоа сафидаги 23 йиллик фаолиятини якунлаган Криштиану Роналду учун катта хайрлашув тадбирини ташкил этишга тайёргарлик кўрмоқда.
  • Федерация 41 ёшли ҳужумчининг 234 та учрашувда 146 та гол уриб ўрнатган жаҳон рекордини ва унинг Евро-2016 ҳамда икки карра УЕФА Миллатлар лигасидаги ғалабаларини муносиб эътироф этишни мақсад қилган.

Португалия футбол федерацияси миллий терма жамоа сафидаги 23 йиллик бебаҳо фаолиятини якунлаган Криштиану Роналду учун катта хайрлашув тадбирини ташкил этишга тайёргарлик кўрмоқда. Бу ҳақда миллий жамоа матбуот хизмати расмий баёнот эълон қилди.

Федерация жаҳон футболи афсонаси ва мамлакат тарихидаги энг буюк сардорнинг кетишини шунчаки қолдирмасдан, унга бутун халқ номидан юксак ҳурмат ва эҳтиром кўрсатишга қатъий қарор қилган.

«Унинг буюк хизматлари муносиб эҳтиромга лойиқ»: Федерация баёноти

Миллий жамоа матбуот хизмати томонидан берилган расмий хабарда маросимнинг мақсади ва аҳамияти очиқланди:

  • Муносиб тақдирлаш: «Федерациямиз унинг кетишини муносиб эҳтиромсиз қолдирмоқчи эмас. Биз Криштиану Роналдунинг буюк фаолиятига муносиб баҳо бериладиган тадбирни ташкил этиш ва ўтказишга қатъий бел боғлаганмиз»;

  • Халқ ва афсона учрашуви: «Ушбу маросимда мухлислар ва бутун мамлакатимиз бизга жуда кўп нарса берган, шарафимизни дунёга танитган футболчига яна бир бор миннатдорлик билдириб, у билан хайрлашиш имконига эга бўлади».

Маросим формати: Хайрлашув баҳси бўладими?

Ҳозирча режалаштирилаётган маросимнинг аниқ кўриниши муҳокама қилинмоқда:

  • Кутилаётган форматлар: Тадбир Португалия миллий жамоаси иштирокидаги махсус хайрлашув учрашуви шаклида бўладими ёки улкан стадионда грандиоз шоу-концерт кўринишидами — бунга яқин кунларда ойдинлик киритилади;

  • Мухлислар учун охирги имконият: Қайси формат танланишидан қатъи назар, маросим миллионлаб мухлисларга ўз қаҳрамонини терма жамоа рамзлари остида сўнгги бор олқишлаш имконини беради.

23 йиллик шонли тарих рақамларда

41 ёшли ҳужумчининг халқаро майдондаги рекорди футбол тарихида мисли кўрилмаган чўққи ҳисобланади:

  • 2003 йилги дебют: Роналдунинг Португалия либосидаги илк баҳси олис 2003 йилнинг август ойида бошланган ва 23 йилдан зиёд давом этган;

  • Жаҳон рекорди: Ҳужумчи мамлакат бош жамоасида жами 234 та учрашувда майдонга тушиб, 146 та гол киритган — бу барча замонларнинг мутлақ жаҳон рекордидир;

  • Қўлга киритилган совринлар: Сардор сифатида у Португалияни Евро-2016 чемпионига айлантирган ҳамда икки бор УЕФА Миллатлар лигаси бош совринини қўлга киритган.

Криштиану Роналдуга бағишланган ушбу маросимнинг аниқ санаси ва тафсилотлари тез орада расман эълон қилиниши кутилмоқда.

Криштиану РоналдуПортугалия футбол федерациясиПортугалия миллий терма жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ПФФ раҳбари Педру Проэнса Криштиану Роналду бўйича якуний нуқтани қўйдиПФФ раҳбари Педру Проэнса Криштиану Роналду бўйича якуний нуқтани қўйди11 октябр 09:02Терма жамоани рухсатсиз тарк этган Криштиану Роналдуни қандай жазо кутмоқда?Терма жамоани рухсатсиз тарк этган Криштиану Роналдуни қандай жазо кутмоқда?8 октябр 08:40Роналдунинг бутун дунёни йиғлатган видолашув нутқи: Португалия халқига юрак сўзлариРоналдунинг бутун дунёни йиғлатган видолашув нутқи: Португалия халқига юрак сўзлариБугун 18:15Бир буюк давр якунланди: Криштиану Роналду Португалия миллий жамоаси билан хайрлашдиБир буюк давр якунланди: Криштиану Роналду Португалия миллий жамоаси билан хайрлашдиБугун 16:23Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлайдиКриштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлайдиБугун 15:58Шов-шувли маълумот: Мураббий билан шартлашган Криштиану терма жамоага қайтмоқдами?Шов-шувли маълумот: Мураббий билан шартлашган Криштиану терма жамоага қайтмоқдами?27 октябр 10:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози