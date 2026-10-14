Жозе Моуриньо «Рома» билан суперўйин олдидан шов-шувли баёнот берди...
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Жозе Моуринью «Рома»нинг Чемпионлар Лигасига қайтганидан сўнг уларда катта мотивация пайдо бўлганини ва улар фақат ўйнаш учун келганини таъкидлади.
- Унинг сўзларига кўра, «Реал» учун «Рома» ўта муҳим рақиб ва ғалаба қозониш ягона мақсад.
- Моуринью жамоанинг ўзига қўйган босими ва талабчанлигини қайд этиб, ҳозирча Чемпионлар Лигасида ҳал қилувчи босқич етиб келмаганини билдирди.
Мадриднинг «Реал» клуби бош мураббийи Жозе Моуриньо УЕФА Чемпионлар Лигаси умумий босқичининг 2-тури доирасида Италиянинг «Рома» жамоасига қарши кечадиган муҳим баҳс олдидан матбуот анжуманида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Испаниянинг машҳур AS нашри берган хабарга кўра, португалиялик мутахассис ўзи яхши билган собиқ жамоасининг кучи ва мотивациясига юқори баҳо берди.
2021–2024 йиллар давомида айнан Рим клубини бошқариб, мухлислар меҳрини қозонган мураббий бу сафар уларга рақиб сифатида майдонга чиқиши баҳс атрофидаги қизиқишни янада оширмоқда.
«Улар бу ерга шунчаки томоша учун эмас, ўйнаш учун келган»
Жозе Моуриньо рақибнинг шижоати ва гуруҳдаги босқич ҳақида қуйидагича тўхталиб ўтди:
Рақибнинг кучи ва иштиёқи: «Жуда яхши ўйин бўлади. “Рома” — кучли жамоа, Чемпионлар Лигасига қайтганидан сўнг уларда улкан мотивация пайдо бўлган. Улар бу ерга футбол томоша қилиш учун эмас, балки астойдил курашиш ва ўйнаш учун келишган»;
Тақвимнинг мураккаблиги: «Мусобақа бошиданоқ Италиянинг энг кучли икки жамоасига қарши баҳс олиб боришимизга тўғри келди. Илк ўйинда уч нафар асосий футболчимиз йўқлигига қарамай, 3 очкони қўлга киритдик. Энди эса бизни “Рома”га қарши жиддий синов кутмоқда»;
Ҳар бир очконинг қадри: «Очко жамғариш учун жуда сифатли ўйин кўрсатишимиз керак бўлади. Бу биз учун ўта муҳим рақиб».
«Босимни ўзимиз яратяпмиз, мақсад — фақат ғалаба»
«Қироллик клуби» устози жамоа олдига қўйилган қатъий талабларни ҳам қайд этиб ўтди:
Ҳал қилувчи палла ҳозирча эмас: «Ҳозирча Чемпионлар Лигасида кейинги босқич тақдири ёки мусобақа билан хайрлашишни ҳал қилувчи кескин босимли палла етиб келгани йўқ»;
Ички талабчанлик ва ягона мақсад: «Бироқ биз ўзимизга-ўзимиз босим ўтказяпмиз ва талабни оширяпмиз. Мақсадимиз ягона — биз бу тўқнашувда фақат ғалаба қозонишни истаймиз», — дея таъкидлади Моуриньо.
Рим клуби билан Конференциялар Лигасида зафар қучган ва Европа Лигаси финалигача етиб борган Жозе Моуриньонинг собиқ клубига қарши қарама-қаршилиги ушбу турнинг энг драматик ва кутилган воқеаларидан бирига айланиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…