Жозе Моуриньо «Рома» билан суперўйин олдидан шов-шувли баёнот берди...

·41·Спорт
Жозе Моуриньо «Рома» билан суперўйин олдидан шов-шувли баёнот берди...
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Жозе Моуринью «Рома»нинг Чемпионлар Лигасига қайтганидан сўнг уларда катта мотивация пайдо бўлганини ва улар фақат ўйнаш учун келганини таъкидлади.
  • Унинг сўзларига кўра, «Реал» учун «Рома» ўта муҳим рақиб ва ғалаба қозониш ягона мақсад.
  • Моуринью жамоанинг ўзига қўйган босими ва талабчанлигини қайд этиб, ҳозирча Чемпионлар Лигасида ҳал қилувчи босқич етиб келмаганини билдирди.

Мадриднинг «Реал» клуби бош мураббийи Жозе Моуриньо УЕФА Чемпионлар Лигаси умумий босқичининг 2-тури доирасида Италиянинг «Рома» жамоасига қарши кечадиган муҳим баҳс олдидан матбуот анжуманида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Испаниянинг машҳур AS нашри берган хабарга кўра, португалиялик мутахассис ўзи яхши билган собиқ жамоасининг кучи ва мотивациясига юқори баҳо берди.

2021–2024 йиллар давомида айнан Рим клубини бошқариб, мухлислар меҳрини қозонган мураббий бу сафар уларга рақиб сифатида майдонга чиқиши баҳс атрофидаги қизиқишни янада оширмоқда.

«Улар бу ерга шунчаки томоша учун эмас, ўйнаш учун келган»

Жозе Моуриньо рақибнинг шижоати ва гуруҳдаги босқич ҳақида қуйидагича тўхталиб ўтди:

  • Рақибнинг кучи ва иштиёқи: «Жуда яхши ўйин бўлади. “Рома” — кучли жамоа, Чемпионлар Лигасига қайтганидан сўнг уларда улкан мотивация пайдо бўлган. Улар бу ерга футбол томоша қилиш учун эмас, балки астойдил курашиш ва ўйнаш учун келишган»;

  • Тақвимнинг мураккаблиги: «Мусобақа бошиданоқ Италиянинг энг кучли икки жамоасига қарши баҳс олиб боришимизга тўғри келди. Илк ўйинда уч нафар асосий футболчимиз йўқлигига қарамай, 3 очкони қўлга киритдик. Энди эса бизни “Рома”га қарши жиддий синов кутмоқда»;

  • Ҳар бир очконинг қадри: «Очко жамғариш учун жуда сифатли ўйин кўрсатишимиз керак бўлади. Бу биз учун ўта муҳим рақиб».

«Босимни ўзимиз яратяпмиз, мақсад — фақат ғалаба»

«Қироллик клуби» устози жамоа олдига қўйилган қатъий талабларни ҳам қайд этиб ўтди:

  • Ҳал қилувчи палла ҳозирча эмас: «Ҳозирча Чемпионлар Лигасида кейинги босқич тақдири ёки мусобақа билан хайрлашишни ҳал қилувчи кескин босимли палла етиб келгани йўқ»;

  • Ички талабчанлик ва ягона мақсад: «Бироқ биз ўзимизга-ўзимиз босим ўтказяпмиз ва талабни оширяпмиз. Мақсадимиз ягона — биз бу тўқнашувда фақат ғалаба қозонишни истаймиз», — дея таъкидлади Моуриньо.

Рим клуби билан Конференциялар Лигасида зафар қучган ва Европа Лигаси финалигача етиб борган Жозе Моуриньонинг собиқ клубига қарши қарама-қаршилиги ушбу турнинг энг драматик ва кутилган воқеаларидан бирига айланиши кутилмоқда.

Жозе МоуриньоРеалРомаУЕФА Чемпионлар Лиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чемпионлар Лигасида ғалаба қозониш учун кимда имконият кўпроқ? 2-тур олдидан башоратЧемпионлар Лигасида ғалаба қозониш учун кимда имконият кўпроқ? 2-тур олдидан башоратКеча 19:35«Этихад»да кутилмаган меҳмон: Гвардиола “Манчестер Сити” — “ПСЖ” баҳсига келадими?«Этихад»да кутилмаган меҳмон: Гвардиола “Манчестер Сити” — “ПСЖ” баҳсига келадими?Кеча 19:03“Атлетико” устози “Манчестер Юнайтед”га қарши режасини эълон қилди...“Атлетико” устози “Манчестер Юнайтед”га қарши режасини эълон қилди...Кеча 13:07Луис Энрике Парижга меҳри, янги шартнома ва кучайтирилган босим ҳақида очиқландиЛуис Энрике Парижга меҳри, янги шартнома ва кучайтирилган босим ҳақида очиқландиКеча 13:00Артета «Наполи»нинг даҳшатли муҳитидан огоҳлантирди ва ғалаба формуласини ошкор қилдиАртета «Наполи»нинг даҳшатли муҳитидан огоҳлантирди ва ғалаба формуласини ошкор қилди9 сентябр 14:55Мареска «Порту» устидан қозонилган муҳим сафар ғалабаси ҳақида гапирдиМареска «Порту» устидан қозонилган муҳим сафар ғалабаси ҳақида гапирди9 сентябр 10:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди