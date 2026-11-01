Каталонияда 7 та гол ва супершоу: “Барселона” “Алавес”ни 6:1 ҳисобида тор-мор этди
Испания Ла Лигасининг 11-турида «Барселона» ўз майдонида «Алавес»ни қабул қилиб, мухлисларга ҳақиқий голлар фестивалини тақдим этди. Каталонияликлар рақиб дарвозасига жавобсиз 6 та тўп йўллаб, 6:1 ҳисобидаги йирик ва ёрқин ғалабани тантана қилди.
Учрашув қаҳрамонларига айланган Рафинья ва Ламин Ямал иккитадан тўп киритиб дублни расмийлаштирган бўлса, Фермин Лопес ҳамда захирадан тушган Энтони Гордон ҳам ўз ҳисобига биттадан гол ёзиб қўйди.
Ўйин хроникаси: 90 дақиқалик босим ва голлар ёмғири
Учрашув дастлабки дақиқалардан мезбонларнинг тўлиқ назорати остида ўтди:
Рафинья ҳисобни очди (8-дақиқа): Тезкор ҳужумлар гирдобида қолган меҳмонлар 8-дақиқадаёқ тўп ўтказиб юборди — Рафинья ҳисобни очди (1:0);
Фермин ва Рафиньянинг дубли (23, 41-дақиқалар): 23-дақиқада Фермин Лопес фарқни иккитага оширган бўлса, 41-дақиқада Рафинья ўз дублини нишонлади (3:0);
Ямалдан икки аниқ зарба (45+1, 64-дақиқалар): Биринчи бўлимнинг қўшиб берилган дақиқаларида Ламин Ямал тўртинчи голни урди. 64-дақиқага келиб эса у ҳам дублни расмийлаштириб, таблодаги ҳисобни 5:0 кўринишига етказди;
Гордоннинг нуқтаси ва таскин голи (81, 84-дақиқалар): 81-дақиқада захирадан ўйинга қўшилган Энтони Гордон олтинчи тўпни киритди. 84-дақиқада эса «Алавес» сафида Диас битта жавоб тўпини киритиб, якуний ҳисобни ўрнатди — 6:1.
Турнир жадвали: «Барселона» чўққида
Ушбу йирик ғалаба турнир жадвалининг юқори қисмида вазиятни яна ўзгартирди:
«Барселона» — якка пешқадам: Очколари сонини 30 тага етказган каталонияликлар Ла Лига турнир жадвалида яна 1-ўринга чиқиб олди;
«Алавес» 8-поғонада: 12 очко тўплаган меҳмонлар йирик мағлубиятга қарамай, ҳозирча жадвалнинг 8-ўрнида қолмоқда.
Протокол ва таркиблар
Ла Лига. 11-тур
«Барселона» — «Алавес» 6:1
Голлар: Рафинья (8, 41), Фермин Лопес (23), Ямал (45+1, 64), Гордон (81) — Диас (84).
Асосий таркиблар:
«Барселона»: Жоан Гарсия, Фариньяс, Кубарси, Канселу (Балде, 62), Де Йонг (Жерар Мартин, 82), Педри (Берналь, 46), Фермин Лопес, Родри, Рафинья (Габриэл Жезус, 62), Адейеми, Ямал (Гордон, 74).
«Алавес»: Сивера, Теналья, Коски, Новоа, Отто, Реббах (Манас, 55), Суарес (Ибаньес, 55), Бланко, Анхель Перес (Рамос, 74), Бойе (Диас, 74), Антонио.
Изоҳлар 0
…