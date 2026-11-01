Каталонияда 7 та гол ва супершоу: “Барселона” “Алавес”ни 6:1 ҳисобида тор-мор этди

·36·Спорт
Каталонияда 7 та гол ва супершоу: “Барселона” “Алавес”ни 6:1 ҳисобида тор-мор этди

Испания Ла Лигасининг 11-турида «Барселона» ўз майдонида «Алавес»ни қабул қилиб, мухлисларга ҳақиқий голлар фестивалини тақдим этди. Каталонияликлар рақиб дарвозасига жавобсиз 6 та тўп йўллаб, 6:1 ҳисобидаги йирик ва ёрқин ғалабани тантана қилди.

Учрашув қаҳрамонларига айланган Рафинья ва Ламин Ямал иккитадан тўп киритиб дублни расмийлаштирган бўлса, Фермин Лопес ҳамда захирадан тушган Энтони Гордон ҳам ўз ҳисобига биттадан гол ёзиб қўйди.

Ўйин хроникаси: 90 дақиқалик босим ва голлар ёмғири

Учрашув дастлабки дақиқалардан мезбонларнинг тўлиқ назорати остида ўтди:

  • Рафинья ҳисобни очди (8-дақиқа): Тезкор ҳужумлар гирдобида қолган меҳмонлар 8-дақиқадаёқ тўп ўтказиб юборди — Рафинья ҳисобни очди (1:0);

  • Фермин ва Рафиньянинг дубли (23, 41-дақиқалар): 23-дақиқада Фермин Лопес фарқни иккитага оширган бўлса, 41-дақиқада Рафинья ўз дублини нишонлади (3:0);

  • Ямалдан икки аниқ зарба (45+1, 64-дақиқалар): Биринчи бўлимнинг қўшиб берилган дақиқаларида Ламин Ямал тўртинчи голни урди. 64-дақиқага келиб эса у ҳам дублни расмийлаштириб, таблодаги ҳисобни 5:0 кўринишига етказди;

  • Гордоннинг нуқтаси ва таскин голи (81, 84-дақиқалар): 81-дақиқада захирадан ўйинга қўшилган Энтони Гордон олтинчи тўпни киритди. 84-дақиқада эса «Алавес» сафида Диас битта жавоб тўпини киритиб, якуний ҳисобни ўрнатди — 6:1.

Турнир жадвали: «Барселона» чўққида

Ушбу йирик ғалаба турнир жадвалининг юқори қисмида вазиятни яна ўзгартирди:

  • «Барселона» — якка пешқадам: Очколари сонини 30 тага етказган каталонияликлар Ла Лига турнир жадвалида яна 1-ўринга чиқиб олди;

  • «Алавес» 8-поғонада: 12 очко тўплаган меҳмонлар йирик мағлубиятга қарамай, ҳозирча жадвалнинг 8-ўрнида қолмоқда.

Протокол ва таркиблар

  • Ла Лига. 11-тур

  • «Барселона» — «Алавес» 6:1

  • Голлар: Рафинья (8, 41), Фермин Лопес (23), Ямал (45+1, 64), Гордон (81) — Диас (84).

Асосий таркиблар:

  • «Барселона»: Жоан Гарсия, Фариньяс, Кубарси, Канселу (Балде, 62), Де Йонг (Жерар Мартин, 82), Педри (Берналь, 46), Фермин Лопес, Родри, Рафинья (Габриэл Жезус, 62), Адейеми, Ямал (Гордон, 74).

  • «Алавес»: Сивера, Теналья, Коски, Новоа, Отто, Реббах (Манас, 55), Суарес (Ибаньес, 55), Бланко, Анхель Перес (Рамос, 74), Бойе (Диас, 74), Антонио.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ла Лигада сенсация: «Алавес» устози ойнинг энг яхши мураббийи бўлди!Ла Лигада сенсация: «Алавес» устози ойнинг энг яхши мураббийи бўлди!8 сентябр 23:59Барселона — Алавес: таркиблар ва жонли матнБарселона — Алавес: таркиблар ва жонли матнКеча 23:58Сельта Виго — Алавес: таркиблар ва жонли матнСельта Виго — Алавес: таркиблар ва жонли матн18 октябр 18:11Ла Лигада сенсация: “Алавес” 5 та гол уриб, “Реал”ни ортда қолдирди...Ла Лигада сенсация: “Алавес” 5 та гол уриб, “Реал”ни ортда қолдирди...7 сентябр 05:53“Барселона” “Алавес” майдонида кутилмаган мағлубиятга учради“Барселона” “Алавес” майдонида кутилмаган мағлубиятга учради14 май 02:25Рўзиқул Бердиев “Сурхон” билан дуранг, чарчоқ ва танқидларга кескин жавоб қайтардиРўзиқул Бердиев “Сурхон” билан дуранг, чарчоқ ва танқидларга кескин жавоб қайтардиБугун 07:46
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози