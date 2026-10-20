Сабах Баку — Дортмунд: таркиблар ва жонли матн
Чемпионлар лигаси доирасидаги Сабах Баку — Дортмунд учрашуви 20 октябр, 21:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Сабах Баку бошланғич таркиби: 92. Покатилов С. (капитан), 37. Ду Кейроз, 13. Лепиньица И., 4. Маккарти А., 20. Микелс Дж., 11. Паррис К., 27. Пухач Т., 7. Рахмоналиев У., 21. Симич В., 3. Солвет С., 80. Зедадка А.
Сабах Баку захирадагилари: 9. Алиев К., 5. Дашдамиров Р., 88. Фернандес Р., 10. Исаев А., 33. Жуниор Алмейда, 6. Хайбулаев А., 99. Мбина О., 94. Мирзаммадов Р., 17. Муталлимов Т., 8. Нвачукву Ч., 1. Рамазанов А., 34. Северина Х.
Сабах Баку бош мураббийи: Дамбраускас В.
Дортмунд бошланғич таркиби: 1. Кобель Г., 3. Антон В., 5. Бенсебаини Р., 17. Чуквуэмека К., 9. Гирасси С., 8. Нмеча Ф., 26. Райерсон Ж., 4. Шлоттербек Н. (капитан), 21. Силва Ф., 24. Свенссон Д., 25. Веерман Й.
Дортмунд захирадагилари: 41. Альберт М., 14. Байер М., 7. Беллингем Дж., 44. Дос Сантос Э., 30. Древес П., 22. Гаду Ж., 40. Инасиу С., 39. Мане Ф., 33. Мейер А., 18. Нванери Э., 49. Реджани Л., 20. Забитцер М.
Дортмунд бош мураббийи: Ковач Н.
Изоҳлар 0
…