Сабах Баку — Дортмунд: таркиблар ва жонли матн

·18·Спорт
Сабах Баку — Дортмунд: таркиблар ва жонли матн

Чемпионлар лигаси доирасидаги Сабах БакуДортмунд учрашуви 20 октябр, 21:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Сабах Баку бошланғич таркиби: 92. Покатилов С. (капитан), 37. Ду Кейроз, 13. Лепиньица И., 4. Маккарти А., 20. Микелс Дж., 11. Паррис К., 27. Пухач Т., 7. Рахмоналиев У., 21. Симич В., 3. Солвет С., 80. Зедадка А.

Сабах Баку захирадагилари: 9. Алиев К., 5. Дашдамиров Р., 88. Фернандес Р., 10. Исаев А., 33. Жуниор Алмейда, 6. Хайбулаев А., 99. Мбина О., 94. Мирзаммадов Р., 17. Муталлимов Т., 8. Нвачукву Ч., 1. Рамазанов А., 34. Северина Х.

Сабах Баку бош мураббийи: Дамбраускас В.

Дортмунд бошланғич таркиби: 1. Кобель Г., 3. Антон В., 5. Бенсебаини Р., 17. Чуквуэмека К., 9. Гирасси С., 8. Нмеча Ф., 26. Райерсон Ж., 4. Шлоттербек Н. (капитан), 21. Силва Ф., 24. Свенссон Д., 25. Веерман Й.

Дортмунд захирадагилари: 41. Альберт М., 14. Байер М., 7. Беллингем Дж., 44. Дос Сантос Э., 30. Древес П., 22. Гаду Ж., 40. Инасиу С., 39. Мане Ф., 33. Мейер А., 18. Нванери Э., 49. Реджани Л., 20. Забитцер М.

Дортмунд бош мураббийи: Ковач Н.

Сабах БакуДортмундЧемпионлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Будё/Глимт — Дортмунд: таркиблар ва жонли матнБудё/Глимт — Дортмунд: таркиблар ва жонли матн14 октябр 23:41Унион Берлин — Дортмунд: таркиблар ва жонли матнУнион Берлин — Дортмунд: таркиблар ва жонли матн17 октябр 17:27Рерсон Беккенбауернинг 50 йиллик рекордини такрорладиРерсон Беккенбауернинг 50 йиллик рекордини такрорлади28 апрел 12:58Чемпионлар лигасида тарихий воқеа: Раҳмоналиев ва Ҳусанов асосий босқичда!Чемпионлар лигасида тарихий воқеа: Раҳмоналиев ва Ҳусанов асосий босқичда!27 август 06:14«МЮ» ЕЧЛ стартида сенсацияга учраши мумкинми? Ўзбек легионери Англия грандига қарши!«МЮ» ЕЧЛ стартида сенсацияга учраши мумкинми? Ўзбек легионери Англия грандига қарши!9 сентябр 07:04Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг: таркиблар ва жонли матнБавария Мюнхен — РБ Лейпциг: таркиблар ва жонли матн17 октябр 20:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия