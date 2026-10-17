Унион Берлин — Дортмунд: таркиблар ва жонли матн

·2·Спорт
Унион Берлин — Дортмунд: таркиблар ва жонли матн

Германия Бундеслигаси доирасидаги Унион БерлинДортмунд учрашуви 17 октябр, 18:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Унион Берлин бошланғич таркиби: 1. Рённов Ф., 20. Эбишер М., 19. Хаберер Й., 30. Имери К., 11. Чон У-Ён, 8. Хедира Р., 15. Роте Т., 13. Шефер А., 21. Скарке Т., 2. Удуохай Ф., 4. Ван ден Бос З.

Унион Берлин захирадагилари: 32. Грей М., 49. Гютер Л., 6. Кемляйн А., 17. Кон Д., 29. Латте Лат Э., 27. Любичич М., 14. Кверфельд Л., 31. Рааб М., 28. Триммель К.

Унион Берлин бош мураббийи: Лустринелли М.

Дортмунд бошланғич таркиби: 1. Кобель Г., 3. Антон В., 14. Байер М., 7. Беллингем Дж., 22. Гаду Ж., 9. Гирасси С., 8. Нмеча Ф., 18. Нванери Э., 26. Райерсон Ж., 4. Шлоттербек Н., 24. Свенссон Д.

Дортмунд захирадагилари: 41. Альберт М., 5. Бенсебаини Р., 17. Чуквуэмека К., 19. Каретсас К., 33. Мейер А., 36. Пратс К., 20. Забитцер М., 21. Силва Ф., 25. Веерман Й.

Дортмунд бош мураббийи: Ковач Н.

Унион БерлинДортмундГермания Бундеслигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Будё/Глимт — Дортмунд: таркиблар ва жонли матнБудё/Глимт — Дортмунд: таркиблар ва жонли матн14 октябр 23:41Рерсон Беккенбауернинг 50 йиллик рекордини такрорладиРерсон Беккенбауернинг 50 йиллик рекордини такрорлади28 апрел 12:58Бундеслиганинг 5-турида кутилмаган натижалар қайд этилдиБундеслиганинг 5-турида кутилмаган натижалар қайд этилди10 октябр 20:54Элверсберг — Аугсбург: таркиблар ва жонли матнЭлверсберг — Аугсбург: таркиблар ва жонли матнБугун 17:24Шальке — Майнц: таркиблар ва жонли матнШальке — Майнц: таркиблар ва жонли матнБугун 17:17Венеция — Наполи: таркиблар ва жонли матнВенеция — Наполи: таркиблар ва жонли матнБугун 17:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...