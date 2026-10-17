Унион Берлин — Дортмунд: таркиблар ва жонли матн
Германия Бундеслигаси доирасидаги Унион Берлин — Дортмунд учрашуви 17 октябр, 18:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Унион Берлин бошланғич таркиби: 1. Рённов Ф., 20. Эбишер М., 19. Хаберер Й., 30. Имери К., 11. Чон У-Ён, 8. Хедира Р., 15. Роте Т., 13. Шефер А., 21. Скарке Т., 2. Удуохай Ф., 4. Ван ден Бос З.
Унион Берлин захирадагилари: 32. Грей М., 49. Гютер Л., 6. Кемляйн А., 17. Кон Д., 29. Латте Лат Э., 27. Любичич М., 14. Кверфельд Л., 31. Рааб М., 28. Триммель К.
Унион Берлин бош мураббийи: Лустринелли М.
Дортмунд бошланғич таркиби: 1. Кобель Г., 3. Антон В., 14. Байер М., 7. Беллингем Дж., 22. Гаду Ж., 9. Гирасси С., 8. Нмеча Ф., 18. Нванери Э., 26. Райерсон Ж., 4. Шлоттербек Н., 24. Свенссон Д.
Дортмунд захирадагилари: 41. Альберт М., 5. Бенсебаини Р., 17. Чуквуэмека К., 19. Каретсас К., 33. Мейер А., 36. Пратс К., 20. Забитцер М., 21. Силва Ф., 25. Веерман Й.
Дортмунд бош мураббийи: Ковач Н.
Изоҳлар 0
…