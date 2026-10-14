Будё/Глимт — Дортмунд: таркиблар ва жонли матн
Чемпионлар лигаси доирасидаги Будё/Глимт — Дортмунд учрашуви 15 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Будё/Глимт бошланғич таркиби: 12. Хайкин Н., 20. Шёвольд Ф., 6. Гундерсен Й., 5. Алеесами Х. (капитан), 15. Бьёркан Ф., 8. Аукленд С., 7. Берг П., 19. Фет С., 10. Хауге Й., 11. Бломберг О., 9. Хельмерсен А.
Будё/Глимт захирадагилари: 17. Брюнхильдсен О., 1. Лунд Й., 25. Мяаття И., 22. Мвука Мугиша Ж., 2. Нильсен В., 14. Сальтнес У., 28. Саньянг А., 32. Сольхауг К.
Будё/Глимт бош мураббийи: Кнутсен К.
Дортмунд бошланғич таркиби: 1. Кобель Г., 22. Гаду Ж., 3. Антон В. (капитан), 5. Бенсебаини Р., 14. Байер М., 25. Веерман Й., 7. Беллингем Дж., 24. Свенссон Д., 19. Каретсас К., 40. Инасиу С., 21. Силва Ф.
Дортмунд захирадагилари: 41. Альберт М., 17. Чуквуэмека К., 30. Древес П., 9. Гирасси С., 39. Мане Ф., 33. Мейер А., 8. Нмеча Ф., 18. Нванери Э., 36. Пратс К., 49. Реджани Л., 26. Райерсон Ж., 20. Забитцер М.
Дортмунд бош мураббийи: Ковач Н.
Изоҳлар 0
…