Будё/Глимт — Дортмунд: таркиблар ва жонли матн

·35·Спорт
Будё/Глимт — Дортмунд: таркиблар ва жонли матн

Чемпионлар лигаси доирасидаги Будё/ГлимтДортмунд учрашуви 15 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Будё/Глимт бошланғич таркиби: 12. Хайкин Н., 20. Шёвольд Ф., 6. Гундерсен Й., 5. Алеесами Х. (капитан), 15. Бьёркан Ф., 8. Аукленд С., 7. Берг П., 19. Фет С., 10. Хауге Й., 11. Бломберг О., 9. Хельмерсен А.

Будё/Глимт захирадагилари: 17. Брюнхильдсен О., 1. Лунд Й., 25. Мяаття И., 22. Мвука Мугиша Ж., 2. Нильсен В., 14. Сальтнес У., 28. Саньянг А., 32. Сольхауг К.

Будё/Глимт бош мураббийи: Кнутсен К.

Дортмунд бошланғич таркиби: 1. Кобель Г., 22. Гаду Ж., 3. Антон В. (капитан), 5. Бенсебаини Р., 14. Байер М., 25. Веерман Й., 7. Беллингем Дж., 24. Свенссон Д., 19. Каретсас К., 40. Инасиу С., 21. Силва Ф.

Дортмунд захирадагилари: 41. Альберт М., 17. Чуквуэмека К., 30. Древес П., 9. Гирасси С., 39. Мане Ф., 33. Мейер А., 8. Нмеча Ф., 18. Нванери Э., 36. Пратс К., 49. Реджани Л., 26. Райерсон Ж., 20. Забитцер М.

Дортмунд бош мураббийи: Ковач Н.

Жонли репортаж ЖОНЛИ
12
Вальдемар Антон (Дортмунд) ўз жамоадошларидан бирини топмоқчи бўлди, аммо узатмага жуда кўп куч ишлатди ва вазият бой берилди.
10
Фабио Силвадан (Дортмунд) Самуэле Инасиога ажойиб узатма, аммо улар бундан фойдалана олишмади, чунки Никита Хайкин ўз дарвозасидан чиқиб, тўпни эгаллаб олди.
10
Йенс Хауге (Будё-Глимт) олтин имкониятга эга бўлди. У жуда яқин масофадан чап пастки бурчакка қараб зарба берди, аммо Грегор Кобель ҳушёрликни йўқотмади ва ажойиб сейв намойиш этди!
10
Оле Бломберг (Будё-Глимт) жарима майдончаси ичига хавфли узатмани амалга оширди, аммо тўп биринчи ҳимоячи томонидан қайтарилди.
9
Патрик Берг (Будё-Глимт) жарима майдони ташқарисида ажойиб пас қабул қилиб олди ва қулай вазиятдан зарба йўллади, аммо ҳимоячи тўпни қайтариб қолди.
8
Йенс Хауге (Будё-Глимт) жарима майдончаси ичига тезкор пас узатишга уринди, аммо Андреас Хелмерсен рақиб ҳимоясини алдаб ўта олмади ва тўпни йўқотди.
8
Оле Бломберг (Будё-Глимт) жарима майдончаси четидан тўпни дарвоза олдида турган шеригига узатмоқчи бўлди, аммо ҳимоячи тўпга ғов бўлди ва уни хавфли ҳудуддан узоқлаштирди.
7
Андреас Хелмерсен (Будё-Глимт) ўйиндан ташқари ҳолатда қолди, ҳакам ҳуштагини чалиб ўйинни тўхтатди.
5
Қандай аянчли зарба! Рами Бенсебайни (Дортмунд) яна бир бор дарвоза томон зарба йўллади — бу сафар анча узоқдан, аммо кўзи боғланган ҳолда тепса ҳам бундан ёмонроқ чиқмасди. Тўп трибуналарга қараб учиб кетди.
5
Дортмунд айни дамда аниқ паслар алмашиш орқали тўпни назорат қилмоқда.
4
Бурчак зарбасидан сўнг Даниэль Свенссон (Дортмунд) тўпни ўйинга киритди, аммо вазиятдан наф чиқмади.
3
Константинос Каретсас (Дортмунд) рақиб ўйинчисини алдаб ўтмоқчи бўлганидан сўнг тўп майдондан чиқариб юборилди. Энди Дортмунд бурчак зарбасини амалга оширади.
2
Урс Шнайдер ҳуштагини чалди ва Андреас Хелмерсен (Будё-Глимт) ҳужумда қоидабузарлик содир этгани учун жазоланди. Ҳакам томонидан қабул қилинган тўғри қарор.
1
Сондре Фет (Будё-Глимт) жарима майдончаси чизиғи яқинида яхши ҳаракат қилиб, бўш ҳудуд топди ва кучли зарба йўллади, аммо тўп дарвоза тўсинидан сал юқорилаб ўтиб кетди.
1
Бошлашди, бугунги ўйин айни дамда бошланяпти.
00:01
Ўйинчилар майдонга чиқишди ва учрашув бошланиш арафасида. Бодо/Глимт ўйинни бошлаб беради.
00:00
Бугунги ўйинни Урс Шнайдер бошқариб боради.
00:00
Ушбу учрашув тафсилотларида ўйин бошланиши арафасида жамоаларнинг таркиблари билан танишиб чиқишингиз мумкин.
00:00
Салом, жонли матнли трансляциямизга хуш келибсиз. Ўйиннинг барча қизиқарли вазиятларини ёзма шаклда кузатиб боришингиз мумкин, шунда ҳеч нарсани ўтказиб юбормайсиз. Қулай ўтириб олинг ва ўйиндан завқланинг.
Будё/ГлимтДортмундЧемпионлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рерсон Беккенбауернинг 50 йиллик рекордини такрорладиРерсон Беккенбауернинг 50 йиллик рекордини такрорлади28 апрел 12:58Шов-шувли қуръа: Чемпионлар Лигасида кимлар ўзаро тўқнашади? (Тўлиқ рўйхат)Шов-шувли қуръа: Чемпионлар Лигасида кимлар ўзаро тўқнашади? (Тўлиқ рўйхат)27 август 23:16Слован Братислава — Штутгарт: таркиблар ва жонли матнСлован Братислава — Штутгарт: таркиблар ва жонли матнКеча 23:41Манчестер Сити — ПСЖ: таркиблар ва жонли матнМанчестер Сити — ПСЖ: таркиблар ва жонли матнКеча 23:41Шахтёр Донецк — АЕК Афина: таркиблар ва жонли матнШахтёр Донецк — АЕК Афина: таркиблар ва жонли матнКеча 23:41АС Рома — Реал Мадрид: таркиблар ва жонли матнАС Рома — Реал Мадрид: таркиблар ва жонли матнКеча 23:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...