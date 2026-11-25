Сабах ФК — Барселона: таркиблар ва жонли матн
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Чемпионлар лигаси доирасидаги Сабах ФК — Барселона учрашуви 25 ноябр, 22:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Сабах ФК бошланғич таркиби: 92. Покатилов С. (капитан), 9. Алиев К., 37. Ду Кейроз, 33. Жуниор Алмейда, 13. Лепиньица И., 8. Нвачукву Ч., 27. Пухач Т., 7. Рахмоналиев У., 34. Северина Х., 3. Солвет С., 80. Зедадка А.
Сабах ФК бош мураббийи: Дамбраускас В.
Барселона бошланғич таркиби: 1. Гарсия Ж., 14. Адейеми К., 3. Бальде А., 21. де Йонг Ф. (капитан), 7. Фермин, 9. Габриэл Жезус, 6. Гави, 17. Гордон А., 23. Кунде Ж., 18. Мартин Г., 8. Педри.
Барселона бош мураббийи: Флик Х.
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