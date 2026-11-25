Арсенал — Дортмунд: таркиблар ва жонли матн
Чемпионлар лигаси доирасидаги Арсенал — Дортмунд учрашуви 25 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Арсенал бошланғич таркиби: 13. Аррисабалага К., 4. Уайт Б., 15. Конса Э., 6. Габриэл, 5. Инкапие П., 41. Райс Д., 49. Льюис-Скелли М., 20. Мадуэке Н., 8. Эдегор М. (капитан), 17. Цолис К., 14. Дьёкереш В.
Арсенал захирадагилари: 33. Калафьори Р., 56. Дауман М., 10. Эзе Э., 39. Гимарайнш Б., 29. Хаверц К., 23. Мерино М., 30. Мелье И., 3. Москера К., 55. Портер Ж., 2. Салиба У., 12. Тимбер Ю.
Арсенал бош мураббийи: Артета М.
Дортмунд бошланғич таркиби: 1. Кобель Г., 22. Гаду Ж., 3. Антон В., 4. Шлоттербек Н. (капитан), 26. Райерсон Ж., 25. Веерман Й., 8. Нмеча Ф., 24. Свенссон Д., 7. Беллингем Дж., 14. Байер М., 21. Силва Ф.
Дортмунд захирадагилари: 41. Альберт М., 5. Бенсебаини Р., 17. Чуквуэмека К., 44. дос Сантос Э., 30. Древес П., 9. Гирасси С., 19. Каретсас К., 39. Мане Ф., 33. Мейер А., 18. Нванери Э., 49. Реджани Л., 20. Забитцер М.
Дортмунд бош мураббийи: Ковач Н.
- 90+5Ўйин тугади. Арсенал - Дортмунд. Ҳисоб: 1-1.
- 90+3Эберечи Эзе (Арсенал) дарвоза томон кучли зарба йўллади, аммо ҳимоячилардан бири унинг уринишини тўсиб қолди.
- 90+2Мартин Эдегор (Арсенал) бурчак зарбасини амалга оширди, аммо ҳимоячилар тўпни бемалол узоқлаштиришди.
- 90+2Деклан Райс (Арсенал) бурчак зарбасини амалга оширди, аммо дарвозабон сакраб тўпни эгаллаб олди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди. Арсеналга бурчак зарбаси белгиланди.
- 90+1Пьеро Инкапиэ (Арсенал) жамоадошини излаб жарима майдончаси ичига тўпни оширди, аммо ҳимоячилар уни бартараф этишга муваффақ бўлишди. Арсенал бурчак зарбасини ишлаб олди. Улар жарима майдончасига кўплаб ўйинчиларни юборишмоқда.
- 90Асосий вақтга камида 4 дақиқа қўшиб берилди.
- 90Константинос Каретсас (Дортмунд) қанотдан узатилган тўпни қабул қилиб олди, бошини кўтариб жарима майдончаси ташқарисидан дарвоза томон зарба берди, аммо тўп ҳимоячига тегиб, хавфсиз жойга қайтди.
- 89Нико Ковач Жоан Гадуни алмаштиришга қарор қилди ва унинг ўрнига Филиппо Мане (Дортмунд) майдонга тушди.
- 88Габриэл (Арсенал) қоидани бузди ва Маурицио Мариани дарҳол жарима зарбаси белгилади. Дортмунд жарима зарбасини амалга оширади.
- 87Ўзгариш. Микел Мерино (Арсенал) Виктор Гёкерешнинг ўрнига майдонга тушди.
- 87Эзри Конса (Арсенал) қоидабузарлик учун жазоланди. Маурицио Мариани вазиятни яққол кўриб турди ва ҳуштагини чалди.
- 84Деклан Райс (Арсенал) жарима майдончаси ичида аниқ узатмани қабул қилиб олди ва дарвоза томон кучли зарба йўллади, аммо тўп чап устунга тегиб қайтди. Бу ажойиб гол бўлиши мумкин эди, омад келмади.
- 83Ҳимоячилар ҳушёр, улар Юлиан Рюэрсон (Дортмунд) томонидан амалга оширилган хавфли узатмани бартараф этишди.
- 81Грегор Кобел (Дортмунд) енгил жароҳат олди, аммо кўринишидан у ўйинни давом эттира олади.
- 80Ўйин ҳозирча тўхтатилди, Грегор Кобель (Дортмунд) жароҳат олди ва майдонга шифокорлар кириб келиши керак.
- 80Пьеро Инкапиэ (Арсенал) жарима зарбасидан узатилган тўпга олти метрлик майдон ичида етиб келди ва оёғи билан дарвозани ишғол қилмоқчи бўлди. У ҳимоячилардан бирига тегиб қолди ва дарвоза тўрига кириб кетиши муқаррар бўлган тўп, унга тегиб, ўнг устунга бориб урилди.
- 79Тўп юқорига кўтарилди ва Марсел Забитцер (Дортмунд) уни назорат қила олмагач, қўлига тегди, ҳакам эса қоидабузарлик учун ҳуштак чалди. Арсенал жарима зарбасини амалга оширади.
- 78Феликс Нмеча (Дортмунд) қўполлик ишлатди ва Маурицио Мариани ҳуштагини чалиб, қоидабузарликни қайд этди.
- 77Арсенал бурчак зарбасидан гол уриш имкониятига эга бўлади.
- 75Арсенал жарима майдончасининг олти метрлик чизиғи яқинида турган Виктор Гёкереш томон тўп узатилди. У тўп учун курашда ғолиб чиқди, аммо боши билан йўллаган зарбаси ўнг устун ёнидан ўтиб кетди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Дортмунд дарвозасидан дарвоза зарбаси белгиланди.
- 74Юрриен Тимбер (Арсенал) ажойиб узатмани қабул қилиб олгач, қулай вазиятга чиқиб борди, аммо ҳимоячилардан бири ўз вақтида тўпга етиб келиб, хавфни бартараф этди.
- 73Ўзгариш юз берди. Жоб Беллингем майдонни тарк этди ва Марсел Забитцер (Дортмунд) захирадан майдонга тушди.
- 73Нони Мадуэке (Арсенал) голга жуда яқин келди! У жарима майдончаси чизиғи яқинида тўпни қабул қилиб олди ва зарба берди, аммо тўп ўнг устун ёнидан озгина фарқ билан ўтиб кетди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Дортмунд дарвозабони тўпни ўйинга киритади.
- 71Мартин Эдегор жарима майдончаси марказига ажойиб узатма амалга оширди, бу вазият янада яхшироқ якунланишга лойиқ эди, аммо Виктор Дьёкереш (Арсенал) тўпни кучсиз зарба билан ўнг устун ёнидан майдон ташқарисига йўллади. Тўп майдонни тарк этди ва Дортмунд дарвозабони тўпни ўйинга киритади.
- 70Нони Мадуэке (Арсенал) жарима майдончаси ичида ажойиб узатмани қабул қилиб олди ва дарвоза олдида қулай имкониятга эга бўлди. У зарба берди, аммо ҳимоячилардан бири тўпни моҳирлик билан қайтариб қолди.
- 69Мартин Эдегор (Арсенал) бурчак зарбасини амалга оширди, аммо ҳимоячи тўпни илиб олди.
- 69Тўп жарима майдончаси марказида Эберечи Эзе (Арсенал) оёғига келиб тушди, у тепага қараб зарба берди, аммо ҳимоячи ажойиб тарзда тўпни қайтарди. Арсенал бурчак зарбасини амалга оширади.
- 68Ёрдамчи ҳакам байроғини кўтарди ва бош ҳакам ҳуштагини чалди. Жоб Беллингем (Дортмунд) тўпни дарвозага киритди, аммо у ўйиндан ташқари ҳолатда қолгани учун гол инобатга олинмади.
- 68Юлиан Рьерсон (Дортмунд) жарима майдончасига ёриб кириб, узатилган тўпни қабул қилиб олди ва дарвозанинг чап устуни томон пастдан зарба йўллади. Кепа Аррисабалага ҳушёрлик кўрсатиб, ажойиб сейв билан тўпни қайтарди.
- 67Виктор Гёкереш (Арсенал) рақибига қарши жуда қаттиқ кураш олиб борди ва ҳакам фол қайд этиб, ҳуштак чалди.
- 65Микел Артета ўзгариш қилишга қарор қилди. Бруно Гимарайнш (Арсенал) Майлз Льюис-Скеллининг ўрнига майдонга тушди.
- 65Захира. Юрриен Тимбер (Арсенал) ҳакамдан ишора олди ва энди майдонга тушиши мумкин, Бен Уайт эса майдонни тарк этмоқда.
- 65Ҳакам ўйинни тўхтатди, энди захирадан ўйинчи майдонга тушади: Христос Тзолис майдонни тарк этди ва Эберечи Эзе (Арсенал) ўйинга қўшилди.
- 64Ўйинга ўзгартириш киритилмоқда. Фабио Силва дам олиш учун майдонни тарк этди, унинг ўрнига Серу Гирасси (Дортмунд) майдонга тушди.
- 64Нико Ковач захирадан ўйинчи майдонга туширишга қарор қилди. Максимилиан Байер ўрнига Константинос Каретсас (Дортмунд) майдонга тушмоқда.
- 64Қандай хато! Бурчакдан узатилган тўп жарима майдончасида ҳеч ким қўриқламаётган Эзри Консага (Арсенал) етиб келди, дарвоза деярли бўш эди, аммо у боши билан зарба беришда хатога йўл қўйди ва тўп чап устун ёнидан ўтиб кетди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Дортмунд дарвозабони тўпни ўйинга киритади.
- 63Деклан Райс (Арсенал) бурчак зарбасидан тўпни жарима майдончасига етказиб бериш имкониятига эга.
- 63Христос Цолис (Арсенал) жарима майдони ташқарисидан шеригига пас беришга уринди, аммо рақиб ҳимоячилари тезкорлик билан ҳаракат қилиб, ҳужумни бартараф этишди. Бош ҳакам ва унинг ёрдамчиси бурчак байроқчасини кўрсатишди. Арсенал рақиб дарвозаси олдида хавфли вазият яратиш имкониятига эга бўлади.
- 62Тўпга зарба беришнинг энг яхши намунаси бўлмади. Бен Уайт (Арсенал) жарима майдончаси ташқарисидан тўпга биринчи уринишдаёқ зарба берди, аммо тўп дарвоза тўсинидан анча юқорилаб ўтиб кетди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Дортмунд дарвозабони тўпни ўйинга киритади.
- 61Жоуи Веерман (Дортмунд) жарима майдончаси ичига Фабио Силва томон аниқ узатма берди, аммо у тўпга ета олмади. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Арсенал дарвозасидан дарвоза зарбаси белгиланди.
- 60Пьеро Инкапиэ (Арсенал) ўзидан норози, чунки у қулай вазиятга чиқиб борган бўлса-да, тўпни яхши узата олмади. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Дортмунд аутдан ўйинни бошлайди.
- 58Пьеро Инкапиэ (Арсенал) жуда қулай имкониятни кўкка совурди. У қайтган тўпни боши билан чап устун ичкарисига йўллашга уринди, аммо Грегор Кобель сакраб, тўпнинг дарвозага киришига йўл қўймади.
- 58Виктор Гёкереш (Арсенал) жарима майдончаси ичида тўпни қабул қилиб олди ва зарба йўллади, аммо ҳимоячи уни ажойиб тарзда қайтарди.
- 57Мартин Эдегор (Арсенал) жарима зарбасини амалга оширди, аммо биринчи ҳимоячи тўпни қайтариб юборди.
- 57Жоан Гаду (Дортмунд) рақибини йиқитгани учун жарима белгиланди. Арсенал фойдасига ён чизиқ яқинида жарима зарбаси белгиланди.
- 551-1Жоан Гаду зарба бериш учун қулай позицияда, аммо у жамоадошини кўриб қолди ва тўпни унга узатди. Максимилиан Байер (Дортмунд) тўпни ажойиб қабул қилиб олди ва дарвозанинг ўнг пастки бурчагига аниқ зарба йўллаб, ҳисобни 1:1 кўринишига келтирди.
- 54Жулиан Рьерсон (Дортмунд) қўполлик ишлатди. Маурицио Мариани ўйинни тўхтатди ва қарор қабул қилмоқда.
- 53Ажойиб қайтариш! Мартин Эдегор (Арсенал) ажойиб қисқа узатмани қабул қилиб олди ва жарима майдончаси ичида қулай вазиятга чиқиб борди, аммо ҳимоячилардан бири ундан тўпни олиб қўйди.
- 52Жоб Беллингем (Дортмунд) аниқ узатмани қабул қилиб олгач, жарима майдончаси ташқарисидан зарба йўллади. Кепа Аррисабалага дарвоза ўртасига келаётган тўпни осонлик билан ушлаб олди.
- 51Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Дортмунд жамоаси бурчак зарбасини амалга оширади.
- 50Нони Мадуэке (Арсенал) жарима майдончаси бурчагида ҳимоячини алдаб ўтди ва дарвоза томон зарба йўллади, аммо унинг мўлжали хато кетди ва тўп чап устун ёнидан анча ўтиб кетди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Дортмунд дарвозабони тўпни ўйинга киритади.
- 49Жоуи Веерман (Дортмунд) ўзи учун бўш ҳудуд яратди ва ўрта масофадан кучли зарба йўллади, аммо тўп дарвоза тўсинидан юқорилаб ўтиб кетди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Арсенал дарвозасидан дарвоза зарбаси белгиланди.
- 48Даниэль Свенссон (Дортмунд) Максимилиан Байерни топмоқчи бўлди, аммо у узатмага жуда кўп куч ишлатди.
- 46Ҳакам иккинчи бўлим бошланганини билдирувчи ҳуштагини чалди.
- 45+1Маурицио Мариани ҳуштак чалиб, биринчи бўлимни якунлади.
- 45Феликс Нмеча (Дортмунд) бурчак зарбасидан сўнг боши билан зарба беришга уринди, аммо тўпни дарвоза томон йўналтира олмади ва у тўсин юқорисидан ўтиб кетди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Арсенал дарвозасидан дарвоза зарбаси белгиланди.
- 45Даниэль Свенссон (Дортмунд) тўпни бурчак байроқчаси томон олиб борди ва уни жарима майдончаси ичига узатди.
- 45Ярим имконият! Жоан Гаду (Дортмунд) жарима майдончаси ичига тўпни узатди, аммо Кепа Аррисабалага ҳужумни бартараф этиш учун яхши реакция кўрсатди. Дортмунд бурчак зарбасини амалга оширади.
- 43Мартин Эдегор (Арсенал) олдинга жуда эрта югуриб ўтди ва шериги унга тўпни узатмоқчи бўлганида ўйиндан ташқари ҳолатда қолиб кетди.
- 41Нони Мадуэкедан ажойиб ҳаракат, у Виктор Гёкерешни (Арсенал) олдинга бошлаб юборди. Ҳужумчи узоқ масофадан зарба беришга қарор қилди, аммо тўп дарвоза тўсинидан анча юқорилаб кетди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Дортмунд дарвозабони тўпни ўйинга киритади.
- 39Даниэль Свенссон (Дортмунд) бурчак зарбасини амалга оширди, аммо тўпни жамоадошларидан бирортасига етказа олмади. Ҳимоячилардан бири жуда тезкор ҳаракат қилиб, хавфни бартараф этди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Арсенал дарвозабони тўпни ўйинга киритади.
- 39Юлиан Рьерсон (Дортмунд) тўпни узатмоқчи бўлди, аммо у тўсиб қолинди. Дортмунд бурчак зарбасини ишлаб олди.
- 37Кристос Тзолис (Арсенал) тўпни жуда ноқулай тарзда тепди. У узоқ масофадан волле зарбасини амалга оширди, аммо тўп трибуналарга қараб учиб кетди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Дортмунд дарвозасидан дарвоза зарбаси белгиланди.
- 36Мартин Эдегор (Арсенал) томонидан амалга оширилган бурчак зарбасидан сўнг, рақиб ҳимоячилари тўпни майдондан узоқлаштиришди.
- 36Виктор Гёкереш (Арсенал) қайтган тўпга яхши реакция билдирди ва жарима майдончаси ташқарисидан зарба йўллади, аммо у тўпни дарвоза ва ўзи ўртасида турган ўйинчилар орасидан ўтказа олмади. Арсенал бурчак зарбасини амалга оширади. Бош ҳакам ва унинг ёрдамчиларидан бири бурчак байроқчасини кўрсатишди.
- 35Деклан Райс (Арсенал) бурчак зарбасини қисқа узатма билан ўйинга киритди.
- 35Деклан Райс (Арсенал) ҳимоячилар орасидан ёриб ўтиб, зарба бериш нуқтасига чиқди, аммо унинг уриниши тўсиб қолинди. Ёрдамчи ҳакам бурчак зарбасини кўрсатди, Арсенал уни ижро этади.
- 34Жулиан Рьерсон (Дортмунд) югуришни бошлаган пайтда ўйиндан ташқари ҳолатда деб топилди.
- 33Деклан Райс (Арсенал) тўпни қабул қилиб олди ва у билан нима қилиш ҳақида узоқ ўйлаб ўтирмади. У узоқ масофадан кучли зарба йўллади, тўп дарвоза тўсинига жуда яқин ўтиб кетди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Дортмунд дарвозабони тўпни ўйинга киритади.
- 32Нико Шлоттербек (Дортмунд) қўполлик ишлатди ва Маурицио Мариани қоидабузарлик учун ҳуштагини чалди.
- 32Жоан Гаду (Дортмунд) томонидан амалга оширилган узун пас шерикларига етиб бориши учун аниқлик етишмади.
- 30Максимилиан Байер (Дортмунд) охирги ҳимоячи ортига қочиб ўтди, аммо у ўйиндан ташқари ҳолатда қолди.
- 29Жулиан Рьерсон (Дортмунд) бурчакдан тўпни марказга узатди, аммо Кепа Аррисабалага вазиятни яхши ўқиди ва тўпни эгаллаб олди.
- 28Омадсизлик! Даниэль Свенссон (Дортмунд) узатмани ажойиб тарзда қабул қилди ва жарима майдончаси ташқарисидан дарвоза томон кучли зарба йўллади, аммо тўп ҳимоячига тегиб, қайтди ва узоқлаштирилди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди. Дортмунд бурчак зарбасидан гол уриш имкониятига эга бўлди.
- 26Маурицио Мариани ҳуштак чалди, Майлз Льюис-Скелли (Арсенал) қоидабузарлик учун жазоланди.
- 269:4 – бу иккала жамоа томонидан амалга оширилган зарбаларнинг умумий сони. Энди статистикага назар ташлашимиз мумкин, дарвозага аниқ борган зарбалар 3:0.
- 25Кепа Аррисабалага ўйинни ўқиш қобилиятини намойиш этди ва Максимилиан Байер (Дортмунд) жарима майдони ташқарисидан берилган узатмага етиб бориб хавф туғдирмоқчи бўлганида, тўпни узоқлаштирди.
- 24Юлиан Рьерсон Феликс Нмечага (Дортмунд) тўпни узатди, аммо у жарима майдончаси ташқарисидан ноаниқ зарба йўллади ва тўп дарвоза тўсинидан юқорилаб ўтиб кетди. Тўп майдонни тарк этди ва Арсенал дарвозабони тўпни ўйинга киритади.
- 22Даниел Свенссон (Дортмунд) томонидан амалга оширилган бурчак зарбасидан сўнг тўп майдондан узоқлаштирилди.
- 22Юлиан Рьерсон (Дортмунд) яккахон рейд уюштирди, аммо рақиб ҳимоячиси тўсиқ бўлгани сабабли вазият ярата олмади. Ҳакам Дортмунд фойдасига бурчак зарбасини белгилади.
- 21Жарима майдончасига узатилган хавфли тўпни Кристос Цолис (Арсенал) деярли қабул қилиб олаёзди, аммо ҳимоячилардан бири вазиятга аралашиб, хавфни бартараф этди.
- 20Фабио Силва (Дортмунд) жарима майдончаси чизиғи яқинида тўпни қабул қилиб олди ва биринчи уринишдаёқ дарвоза устунидан анча юқорига тепиб юборди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Арсенал дарвозасидан дарвоза зарбаси белгиланди.
- 18Фабио Силва (Дортмунд) ўйиндан ташқари ҳолатда қолди ва ён ҳакам байроқчасини кўтарганидан сўнг бош ҳакам ўйинни тўхтатди.
- 18Максимилиан Байер (Дортмунд) олдинга узатилган тўпга етиб олишга уринди, аммо узатма жуда узун бўлди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Арсенал дарвозабони тўпни ўйинга киритади.
- 17Дортмунд майдон марказида жуда ажойиб назорат ва паслар орқали ўйин кўрсатмоқда.
- 16Мартин Эдегор (Арсенал) бурчак зарбасидан хавфли узатмани амалга оширди, аммо унинг жамоадошларидан ҳеч бири ҳимоячилардан баландроқ сакрай олмади.
- 15Христос Цолис (Арсенал) жуда катта имкониятни бой берди! У ажойиб яккахон ҳаракатдан сўнг жарима майдончаси ташқарисидан кучли зарба йўллаганида мухлислар аллақачон нишонлашни бошлашган эди. Тўп юқори ўнг бурчак томон йўналди, аммо Грегор Кобель муҳим сейвни амалга оширди! Нони Мадуэке (Арсенал) жарима майдончаси ичида қайтган тўпга биринчи бўлиб етиб келди ва дарвозабонни доғда қолдирадиган пастки ўнг бурчакка тезкор зарба йўллади. Бироқ ҳимоячилардан бири тўпни дарвоза чизиғи устидан қайтариб қолди. Тўп ўйин майдонидан чиқиб кетди. Арсенал бурчак зарбасидан гол уриш имкониятига эга бўлади.
- 13Бен Уайт (Арсенал) жарима майдончаси ичига тўпни узатди, аммо у Грегор Кобелга жуда яқин бўлди ва дарвозабон тўпни эгаллаб олди.
- 12Маурицио Мариани ҳуштагини чалди, чунки Фабио Силва (Дортмунд) ҳужум вақтида тўп учун курашда ўта қўполлик ишлатди.
- 11Виктор Гёкерес (Арсенал) дарвоза томон олға интилмоқда, аммо ҳимоячи ўз вақтида қайтиб, тўпни олиб қўйди.
- 101-0Виктор Гёкереш (Арсенал) ажойиб маҳорат кўрсатди. У Нони Мадуэкедан келган узатмани қойилмақом тарзда қабул қилиб олди ва узоқ масофадан дарвозанинг юқори бурчагига ажойиб зарба йўллади. Ҳисоб 1:0.
- 9Бу ўтиб бўлмайди! Мартин Эдегор (Арсенал) жарима майдончаси ташқарисидан зарба беришга ҳозирланди ва дарвозани нишонга олди, аммо унинг уриниши ҳимоячи томонидан муваффақиятли тўсиб қолинди.
- 9Фабио Силва (Дортмунд) бўш ҳудудга ёриб кирди ва жарима майдончаси ташқарисидан зарба йўллади, аммо ҳимоячилардан бири тўп йўлини тўсиб қолди.
- 8Арсенал ўз ўйинини топиб олаётгандек кўринмоқда ва тўпни назорат қилмоқда. Улар янги ҳужум имкониятларини яратиш учун қулай вазиятни кутишмоқда.
- 7Бен Уайт (Арсенал) қанотдан жарима майдончаси ичига шерикларини излаб тўп узатди, аммо узатма муваффақиятсиз чиқди ва имконият бой берилди.
- 6Нико Шлоттербек (Дортмунд) рақиб ўйинчиларидан бирининг либосидан тортди ва Маурицио Мариани қоидабузарлик учун ҳуштагини чалди. Арсенал фойдасига жарима зарбаси белгиланди, аммо улар бу ердан дарвозага тўғридан-тўғри зарба беришга уринмаса керак.
- 5Христос Цолис (Арсенал) қанотдан узатилган ажойиб тўпни қабул қилиб олиб, қулай вазиятга чиқиб борди, аммо рақиб ҳимояси шай эди ва ҳимоячилардан бири тезкорлик билан тўпни олиб қўйиб, хавфни бартараф этди.
- 4Виктор Гёкереш (Арсенал) имкониятни бой берди! Қайтган тўп унинг оёғига келиб тушгач, у узоқ масофадан кучли зарба йўллади. Тўп дарвозанинг ўртасига пастлаб йўналди, аммо дарвозабон сейв ижро этиб, гол уришига йўл қўймади.
- 4Нони Мадуэке (Арсенал) олдинга ўтишга уринмоқда, аммо рақиб ўйинчиси тўпни узоқлаштирди.
- 3Габриэл (Арсенал) рақибидан тўпни тортиб олишда жуда қўпол ҳаракат қилди ва Маурицио Мариани фол қайд этиб, ҳуштак чалди.
- 2Тўп жарима майдончаси чизиғи яқинида Кристос Цолис (Арсенал) учун қулай ҳолатда турибди, аммо унинг кучли зарбаси дарвоза тўсинидан юқорилаб ўтиб кетди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Дортмунд дарвозасидан зарба билан ўйин давом эттирилади.
- 2Кристос Цолис (Арсенал) ноаниқ пас берди. У тўпни жарима майдончасига етказишга уринди, аммо ҳимоячилар уни узоқлаштиришди.
- 1Юлиан Рьерсон (Дортмунд) қўпол ўйнади ва ҳакам фол қайд этиб, ҳуштагини чалди.
- 1Биринчи бўлим эндигина бошланди.
- 03:03Дортмунд ўйинни бошлаб беради.
- 03:03Маурицио Мариани бугунги ўйинга бош ҳакам этиб тайинланди ва у адолатли ҳакамлик қилиб, хатоларга йўл қўймасликка ҳаракат қилади.
- 03:03Ушбу ўйин учун бошланғич таркиблар эълон қилинди.
- 03:03Барча футбол мухлисларига салом, биз ушбу учрашувнинг жонли шарҳини сизга тақдим этиш учун шу ердамиз ва энг қизиқарли ҳамда муҳим вазиятларни ёритиб борамиз. Биз ҳеч нарсани ўтказиб юбормаслигингизни таъминлаймиз, шунчаки бемалол ўтиринг ва завқ олинг.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…