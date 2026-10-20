Ҳакамлик можароси: ВАР огоҳлантиришига қарамай ноҳақ пенальти қўйган Танташев четлатилди

·113·Спорт
Ҳакамлик можароси: ВАР огоҳлантиришига қарамай ноҳақ пенальти қўйган Танташев четлатилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • FIFA рефериси Илгиз Танташев Ўзбекистон Суперлигаси ўйинида VAR тавсиясига қарамай ноҳақ пеналти белгилагани ва қатор қўпол хатоларга йўл қўйгани учун номаълум муддатга ҳакамликдан четлатилди.
  • Ўзбекистон футбол ҳакамлари маркази, Профессионал футбол лигаси ва «Пахтакор» клуби вакиллари иштирокидаги таҳлилий учрашувда ҳакамнинг ўйин натижасига таъсир қилган хатолари расман тасдиқланди.

Ўзбекистон Суперлигаси доирасидаги марказий баҳслардан бирида юз берган шов-шувли ҳакамлик қарорлари бўйича расмий хулоса чиқарилди. 20 октябрь куни Ўзбекистон футбол ҳакамлари маркази (ЎзФҲМ), Профессионал футбол лигаси (ПФЛ) ҳамда «Пахтакор» футбол клуби вакиллари иштирокида Zoom платформаси орқали махсус таҳлилий учрашув ўтказилди.

Учрашув давомида «Пахтакор» клуби томонидан билдирилган жиддий эътирозлар кўриб чиқилиб, ФИФА рефериси Илгиз Танташевнинг ўйин натижасига тўғридан-тўғри таъсир кўрсатган қатор қўпол хатолари расман тасдиқланди.

Танташевнинг бош хатолари: ВАР рад этган пенальти ва берилмаган қизил карточка

ЎзФҲМнинг янги раҳбари Фарҳод Абдуллаев томонидан баҳсли вазиятлар батафсил ўрганилиб, қуйидаги муҳим ҳолатлар бўйича бир қарорга келинди:

  • ВАР эътирозига қарши белгиланган ноҳақ пенальти: Энг кескин вазиятда «Пахтакор» дарвозасига 11 метрлик жарима зарбаси нотўғри тайинлангани тан олинди. ВАР ҳаками Фирдавс Норсафаров вазият пенальти эмаслигини таъкидлаган бўлса-да, Илгиз Танташев видеотакрорни мониторда шахсан кўриб чиқиб ҳам хато қарорида қатъий туриб олган;

  • Ваня Иличнинг эрта четлатилиши лозим эди: Ўйиннинг бошидаёқ Ваня Илич рақиби Достон Ҳамдамовга нисбатан қўпол ҳаракат қилгани учун унга сариқ карточка берилиши керак бўлган. Натижада, 58-дақиқада кўрсатилган огоҳлантириш футболчининг иккинчи сариқ карточкасига айланиши ва у майдондан четлатилиши шарт эди («Пахтакор» 1:0 ҳисобида олдинда бораётган паллада);

  • Ҳамралиевнинг тирсак билан ҳаракати: Иккинчи бўлимда Муҳаммадқодир Ҳамралиев Абдурауф Бўриевга қарши тирсаги билан ўйнаган вазият қизил карточкага тортмаса ҳам, аниқ сариқ карточка кўрсатилиши лозим бўлган қўполлик сифатида баҳоланди.

ФИФА ҳакамига қандай жазо қўлланади?

«Пахтакор» клуби матбуот хизмати хабарига кўра, учрашув давомида ноҳақ қарорлар чиқарган реферининг кейинги тақдири бўйича тўғридан-тўғри савол қўйилган:

«Унга қандай чора кўрилади, деган саволга ЎзФҲМ вакиллари: “Яқин орада уни майдонда кўрмайсизлар”, деган жавобни берди», — дейилади клубнинг расмий баёнотида.

Мазкур қарор Ўзбекистон футбол ҳакамлари маркази томонидан ҳакамлик сифати ва шаффофлигини ошириш йўлидаги қатъий жазо чораси бўлиб, Илгиз Танташев номаълум муддатга расмий учрашувларни бошқаришдан четлатилганини англатади.

Илгиз ТанташевПахтакорЎзФҲМVAR
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Пахтакор»нинг бекор қилинган голида ВАР хатоси тан олинди«Пахтакор»нинг бекор қилинган голида ВАР хатоси тан олинди22 август 06:31Кечаги мағлубиятдан сўнг Миржалол Қосимов: «ВАР чизиғини орқадан чизишди, жуда уятли!»Кечаги мағлубиятдан сўнг Миржалол Қосимов: «ВАР чизиғини орқадан чизишди, жуда уятли!»10 сентябр 06:49ОКМК “Навбаҳор” билан баҳсдаги шов-шувли вазиятлар бўйича баёнот бердиОКМК “Навбаҳор” билан баҳсдаги шов-шувли вазиятлар бўйича баёнот берди11 октябр 21:01VAR хонасида шошилинч тинтув! Туркия футболида катта ҳибсга олишлар бошландиVAR хонасида шошилинч тинтув! Туркия футболида катта ҳибсга олишлар бошланди3 октябр 18:36Илгиз Танташев ЖЧ-2026 плей-оффидаги катта ўйинга тайинландиИлгиз Танташев ЖЧ-2026 плей-оффидаги катта ўйинга тайинланди3 июл 00:31Парагвай ва Франция ўйинини ўзбекистонлик ҳакамлар бошқарадиПарагвай ва Франция ўйинини ўзбекистонлик ҳакамлар бошқаради2 июл 22:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди