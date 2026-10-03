VAR хонасида шошилинч тинтув! Туркия футболида катта ҳибсга олишлар бошланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Туркия футбол федерациясида ҳакамларни тайинлаш ва рейтингларини сохталаштиришда айбланган бир қатор шахслар қўлга олинди.
- Ҳуқуқ-тартибот идоралари федерациянинг Истанбулдаги бош қароргоҳида, жумладан VAR хонасида ҳам кенг кўламли тинтув ўтказди.
- Айбланувчиларга ҳужжатларни қалбакилаштириш, ишончни суиистеъмол қилиш ва маълумотлар базасини бузиш каби моддалар бўйича расмий айбловлар қўйилмоқда.
Европа футболида навбатдаги йирик ҳакамлик можароси авж олмоқда. Франциянинг нуфузли L'Équipe нашри берган хабарга кўра, Туркия футбол федерациясида ҳакамларни учрашувларга тайинлаш ва уларнинг рейтингларини сохталаштириш билан шуғулланган бир қатор шахслар қўлга олинди.
Ҳуқуқ-тартибот идоралари иш доирасида федерациянинг бош қароргоҳига бостириб кириб, ҳатто видеоёрдамчи ҳакамлар (VAR) ишлайдиган махфий хоналарда ҳам кенг кўламли тинтув ўтказган.
Ҳужжатларни сохталаштириш ва шахсий маълумотлар ўғрилиги
Тергов маълумотларига кўра, қўлга олинган шахслар футбол ҳакамларини бошқариш тизимига ноқонуний равишда аралашиб келган. Уларга қарши қуйидаги оғир моддалар бўйича расмий айбловлар қўйилмоқда:
Ҳужжатларни қалбакилаштириш: Расмий ҳужжатлар ва ҳисоботларни сохталаштириш орқали ҳакамлар фаолиятига сунъий таъсир ўтказилган.
Ишончни суиистеъмол қилиш: Лавозим ваколатларини ғаразли мақсадларда ишлатиш.
Маълумотлар базасини бузиш: Шахсий маълумотлар ва ҳакамликка оид ёпиқ қайдларни ноқонуний тарзда қўлга киритиш.
Тинтув марказида — Истанбулдаги VAR маркази
Терговнинг асосий эътибори ҳакамларнинг расмий рейтинги қандай шакллантирилгани ҳамда муҳим учрашувларга рефериларни тайинлаш қай даражада адолатли кечганига қаратилган:
Тезкор суриштирув доирасида полиция ва махсус хизматлар Туркия футбол федерациясининг Истанбулдаги бош қароргоҳига келиб, ҳакамлар ишига доир барча электрон ва қоғоз базаларни текширди.
Айниқса, баҳсли вазиятлар кўриб чиқиладиган махсус VAR хонасида синчковлик билан ўтказилган тинтув воқеанинг нақадар жиддий эканини кўрсатмоқда.
Ҳозирда тергов ҳаракатлари давом этмоқда, қўлга олинган шахслар билан боғлиқ янги тафсилотлар ва бу можарога алоқадор клублар номи яқин кунларда ошкор қилиниши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…