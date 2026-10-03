VAR хонасида шошилинч тинтув! Туркия футболида катта ҳибсга олишлар бошланди

·42·Спорт
VAR хонасида шошилинч тинтув! Туркия футболида катта ҳибсга олишлар бошланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Туркия футбол федерациясида ҳакамларни тайинлаш ва рейтингларини сохталаштиришда айбланган бир қатор шахслар қўлга олинди.
  • Ҳуқуқ-тартибот идоралари федерациянинг Истанбулдаги бош қароргоҳида, жумладан VAR хонасида ҳам кенг кўламли тинтув ўтказди.
  • Айбланувчиларга ҳужжатларни қалбакилаштириш, ишончни суиистеъмол қилиш ва маълумотлар базасини бузиш каби моддалар бўйича расмий айбловлар қўйилмоқда.

Европа футболида навбатдаги йирик ҳакамлик можароси авж олмоқда. Франциянинг нуфузли L'Équipe нашри берган хабарга кўра, Туркия футбол федерациясида ҳакамларни учрашувларга тайинлаш ва уларнинг рейтингларини сохталаштириш билан шуғулланган бир қатор шахслар қўлга олинди.

Ҳуқуқ-тартибот идоралари иш доирасида федерациянинг бош қароргоҳига бостириб кириб, ҳатто видеоёрдамчи ҳакамлар (VAR) ишлайдиган махфий хоналарда ҳам кенг кўламли тинтув ўтказган.

Ҳужжатларни сохталаштириш ва шахсий маълумотлар ўғрилиги

Тергов маълумотларига кўра, қўлга олинган шахслар футбол ҳакамларини бошқариш тизимига ноқонуний равишда аралашиб келган. Уларга қарши қуйидаги оғир моддалар бўйича расмий айбловлар қўйилмоқда:

  • Ҳужжатларни қалбакилаштириш: Расмий ҳужжатлар ва ҳисоботларни сохталаштириш орқали ҳакамлар фаолиятига сунъий таъсир ўтказилган.

  • Ишончни суиистеъмол қилиш: Лавозим ваколатларини ғаразли мақсадларда ишлатиш.

  • Маълумотлар базасини бузиш: Шахсий маълумотлар ва ҳакамликка оид ёпиқ қайдларни ноқонуний тарзда қўлга киритиш.

Тинтув марказида — Истанбулдаги VAR маркази

Терговнинг асосий эътибори ҳакамларнинг расмий рейтинги қандай шакллантирилгани ҳамда муҳим учрашувларга рефериларни тайинлаш қай даражада адолатли кечганига қаратилган:

  • Тезкор суриштирув доирасида полиция ва махсус хизматлар Туркия футбол федерациясининг Истанбулдаги бош қароргоҳига келиб, ҳакамлар ишига доир барча электрон ва қоғоз базаларни текширди.

  • Айниқса, баҳсли вазиятлар кўриб чиқиладиган махсус VAR хонасида синчковлик билан ўтказилган тинтув воқеанинг нақадар жиддий эканини кўрсатмоқда.

Ҳозирда тергов ҳаракатлари давом этмоқда, қўлга олинган шахслар билан боғлиқ янги тафсилотлар ва бу можарога алоқадор клублар номи яқин кунларда ошкор қилиниши кутилмоқда.

Туркия футбол федерациясиVARL'ÉquipeТуркия футбол федерацияси VAR маркази
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Майкл Олисе гўзал футбол фалсафаси ва супермавсуми ҳақида гапирдиМайкл Олисе гўзал футбол фалсафаси ва супермавсуми ҳақида гапирди21 июн 20:57Кот-д’Ивуар мухлислари виза чеклови сабаб АҚШга бора олмайдиган бўлдиКот-д’Ивуар мухлислари виза чеклови сабаб АҚШга бора олмайдиган бўлди11 июн 19:46Дидье Дешам Кот-д'Ивуардан учралган мағлубиятдан кейин фикр билдирдиДидье Дешам Кот-д'Ивуардан учралган мағлубиятдан кейин фикр билдирди5 июн 10:20Собиқ ФИФА рефериси Мадрид дербисидаги даҳшатли ҳакамлик хатосини фош қилдиСобиқ ФИФА рефериси Мадрид дербисидаги даҳшатли ҳакамлик хатосини фош қилди23 сентябр 07:04«Бу пеналти эмасди»: Испаниялик собиқ ҳакам Мадрид дербисидаги шов-шувли қарорни фош қилди«Бу пеналти эмасди»: Испаниялик собиқ ҳакам Мадрид дербисидаги шов-шувли қарорни фош қилди21 сентябр 10:28«Бундай тайинлов билан табриклайман!»: Моуринью дербидаги ҳакамликни танқид қилди«Бундай тайинлов билан табриклайман!»: Моуринью дербидаги ҳакамликни танқид қилди21 сентябр 06:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди