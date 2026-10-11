ОКМК “Навбаҳор” билан баҳсдаги шов-шувли вазиятлар бўйича баёнот берди

·15·Спорт
ОКМК “Навбаҳор” билан баҳсдаги шов-шувли вазиятлар бўйича баёнот берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • ОКМК жамоаси «Навбаҳор» билан бўлиб ўтган 2:2 ҳисоби билан якунланган учрашувдаги баҳсли ҳакамлик қарорлари юзасидан расмий баёнот берди.
  • Клуб раҳбарияти майдон ва VARдаги ҳакамлар ҳаракатларидан норози бўлгани, бироқ Ўзбекистон футбол ҳакамлари маркази (ЎзФҲМ) билан ўзаро келишув туфайли расмий шикоят ёзмаганини маълум қилди.

Ўзбекистон Суперлигасининг 23-тури доирасида кечган ва драматик 2:2 ҳисоби билан якунланган ОКМК — «Навбаҳор» учрашуви атрофидаги эҳтирослар тўхтамаяпти. Олмалиқ жамоаси баҳс давомида ва унинг финал қисмида қайд этилган бир қатор баҳсли ҳакамлик қарорлари юзасидан расмий муносабат билдирди.

Клуб раҳбарияти майдондаги ва VAR тизимидаги ҳакамлар ҳаракатлари юзасидан жиддий эътирозлари борлигини қайд этди, бироқ расмий шикоят киритилмагани сабабини очиқлади.

Нима учун расмий шикоят ёзилмади?

ОКМК клуби матбуот хизмати эълон қилган баёнотда Ўзбекистон футбол ҳакамлари маркази (ЎзФҲМ) билан бўлиб ўтган учрашув тафсилотлари келтириб ўтилди:

  • Шикоят учун асосларнинг етарлилиги: Клуб фикрича, ўйин якунидаги қарорлар нафақат бош ҳакам, балки видеоёрдамчи ҳакамлар (VAR) фаолияти устидан ҳам тўғридан-тўғри шикоят киритиш учун тўла етарли бўлган;

  • Ўзаро келишув ва ваъда: «Лекин яқиндагина ЎзФҲМ ва клуб раҳбарияти ўртасида бўлиб ўтган учрашувдаги ўзаро келишув юзасидан расмий шикоят киритмадик», — дея тушунтириш берилган баёнотда;

  • Адолатли жазо кутилмоқда: ЎзФҲМ раҳбарияти клубларни «бундан буён шикоят ёзиш шарт эмас, хато қилган ҳакамларни ўзимиз жазолаймиз» дея ишонтиргани сабабли, олмалиқликлар ҳакамлар марказидан холис ва адолатли қарор чиқарилишини кутиб қолишини таъкидлади.

Суперлигадаги энг қайноқ баҳс: 104-дақиқа ва 2 та пенальти

Эслатиб ўтамиз, мазкур қарама-қаршилик чемпионатнинг энг асабий ва кескин ўйинларидан бирига айланди:

  • Қўшиб берилган дақиқалардаги хаос: Баҳснинг асосий вақти якунида ОКМК футболчиси ва «Навбаҳор» бош мураббийи Тимур Кападзега қизил карточка кўрсатилди;

  • Драманинг чўққиси: Қўшиб берилган 5-дақиқада «Навбаҳор» пенальтини голга айлантира олмади, бироқ 90+14-дақиқада белгиланган навбатдаги 11 метрлик жарима зарбаси эвазига мувозанатни тиклаб, мағлубиятдан қутулиб қолди.

ОКМКнинг ушбу баёноти Ўзбекистон футбол ҳакамлари маркази томонидан мазкур баҳсдаги баҳсли эпизодлар ва ҳакамлар бригадаси иши синчковлик билан ўрганилиши учун асосий туртки бўлиши кутилмоқда.

ОКМКНавбаҳорЎзбекистон футбол ҳакамлари марказиVAR
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ОКМК ва «Навбаҳор» учрашуви "супердрама" билан якунланди...ОКМК ва «Навбаҳор» учрашуви "супердрама" билан якунланди...Бугун 19:33Кечаги мағлубиятдан сўнг Миржалол Қосимов: «ВАР чизиғини орқадан чизишди, жуда уятли!»Кечаги мағлубиятдан сўнг Миржалол Қосимов: «ВАР чизиғини орқадан чизишди, жуда уятли!»10 сентябр 06:49VAR хонасида шошилинч тинтув! Туркия футболида катта ҳибсга олишлар бошландиVAR хонасида шошилинч тинтув! Туркия футболида катта ҳибсга олишлар бошланди3 октябр 18:36Собиқ ФИФА рефериси Мадрид дербисидаги даҳшатли ҳакамлик хатосини фош қилдиСобиқ ФИФА рефериси Мадрид дербисидаги даҳшатли ҳакамлик хатосини фош қилди23 сентябр 07:04«Бу пеналти эмасди»: Испаниялик собиқ ҳакам Мадрид дербисидаги шов-шувли қарорни фош қилди«Бу пеналти эмасди»: Испаниялик собиқ ҳакам Мадрид дербисидаги шов-шувли қарорни фош қилди21 сентябр 10:28«Бундай тайинлов билан табриклайман!»: Моуринью дербидаги ҳакамликни танқид қилди«Бундай тайинлов билан табриклайман!»: Моуринью дербидаги ҳакамликни танқид қилди21 сентябр 06:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди