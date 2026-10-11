ОКМК “Навбаҳор” билан баҳсдаги шов-шувли вазиятлар бўйича баёнот берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- ОКМК жамоаси «Навбаҳор» билан бўлиб ўтган 2:2 ҳисоби билан якунланган учрашувдаги баҳсли ҳакамлик қарорлари юзасидан расмий баёнот берди.
- Клуб раҳбарияти майдон ва VARдаги ҳакамлар ҳаракатларидан норози бўлгани, бироқ Ўзбекистон футбол ҳакамлари маркази (ЎзФҲМ) билан ўзаро келишув туфайли расмий шикоят ёзмаганини маълум қилди.
Ўзбекистон Суперлигасининг 23-тури доирасида кечган ва драматик 2:2 ҳисоби билан якунланган ОКМК — «Навбаҳор» учрашуви атрофидаги эҳтирослар тўхтамаяпти. Олмалиқ жамоаси баҳс давомида ва унинг финал қисмида қайд этилган бир қатор баҳсли ҳакамлик қарорлари юзасидан расмий муносабат билдирди.
Клуб раҳбарияти майдондаги ва VAR тизимидаги ҳакамлар ҳаракатлари юзасидан жиддий эътирозлари борлигини қайд этди, бироқ расмий шикоят киритилмагани сабабини очиқлади.
Нима учун расмий шикоят ёзилмади?
ОКМК клуби матбуот хизмати эълон қилган баёнотда Ўзбекистон футбол ҳакамлари маркази (ЎзФҲМ) билан бўлиб ўтган учрашув тафсилотлари келтириб ўтилди:
Шикоят учун асосларнинг етарлилиги: Клуб фикрича, ўйин якунидаги қарорлар нафақат бош ҳакам, балки видеоёрдамчи ҳакамлар (VAR) фаолияти устидан ҳам тўғридан-тўғри шикоят киритиш учун тўла етарли бўлган;
Ўзаро келишув ва ваъда: «Лекин яқиндагина ЎзФҲМ ва клуб раҳбарияти ўртасида бўлиб ўтган учрашувдаги ўзаро келишув юзасидан расмий шикоят киритмадик», — дея тушунтириш берилган баёнотда;
Адолатли жазо кутилмоқда: ЎзФҲМ раҳбарияти клубларни «бундан буён шикоят ёзиш шарт эмас, хато қилган ҳакамларни ўзимиз жазолаймиз» дея ишонтиргани сабабли, олмалиқликлар ҳакамлар марказидан холис ва адолатли қарор чиқарилишини кутиб қолишини таъкидлади.
Суперлигадаги энг қайноқ баҳс: 104-дақиқа ва 2 та пенальти
Эслатиб ўтамиз, мазкур қарама-қаршилик чемпионатнинг энг асабий ва кескин ўйинларидан бирига айланди:
Қўшиб берилган дақиқалардаги хаос: Баҳснинг асосий вақти якунида ОКМК футболчиси ва «Навбаҳор» бош мураббийи Тимур Кападзега қизил карточка кўрсатилди;
Драманинг чўққиси: Қўшиб берилган 5-дақиқада «Навбаҳор» пенальтини голга айлантира олмади, бироқ 90+14-дақиқада белгиланган навбатдаги 11 метрлик жарима зарбаси эвазига мувозанатни тиклаб, мағлубиятдан қутулиб қолди.
ОКМКнинг ушбу баёноти Ўзбекистон футбол ҳакамлари маркази томонидан мазкур баҳсдаги баҳсли эпизодлар ва ҳакамлар бригадаси иши синчковлик билан ўрганилиши учун асосий туртки бўлиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…