Собиқ ФИФА рефериси Мадрид дербисидаги даҳшатли ҳакамлик хатосини фош қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Собиқ FIFA рефериси Сергей Лапочкиннинг фикрича, Мадрид дербисида «Атлетико» футболчиси Ли Кан-Иннинг «Реал» етакчиси Федерико Валвердега нисбатан қилган фолини бош ҳакам Мигел Ариас тўғридан тўғри қизил карточка билан баҳолаши керак эди.
- Экспертнинг таъкидлашича, буцанинг пастки тишлари рақиб оёғини синдириш даражасида баланд кўтарилгани ва зарба кучли босим билан амалга оширилганига қарамай, ҳакам ҳатто сариқ карточка ҳам кўрсатмаган.
Испания Ла Лигасининг еттинчи туридан ўрин олган марказий тўқнашув — «Атлетико» ҳамда «Реал Мадрид» клублари ўртасидаги оловли дерби якунлангач, учрашувнинг ҳакамлик қарорлари атрофида бутун Европа футболини ларзага солувчи улкан можаро авжига чиқди. «Матч ТВ» эфирида мазкур баҳс тафсилотларига баҳо берган собиқ ФИФА ҳаками Сергей Лапочкин бош ҳакам Мигель Ариас томонидан қўпол хатога йўл қўйилганини ва «Атлетико» футболчиси Ли Кан-Ин «Реал» етакчиси Федерико Вальвердега нисбатан ишлатган даҳшатли фоли учун тўғридан-тўғри майдондан четлатилиши шарт бўлганини маълум қилди.
«Кадрларда аниқ кўриниб турибди: бутсанинг пастки тишлари рақиб оёғини синдириш даражасида баланд кўтарилган, тезлик катта, зарба кучли босим билан амалга оширилган — буларнинг барчаси қоида бўйича тўғридан-тўғри қизил карточкага мос келади. Лекин ҳакам ҳатто сариқ карточка ҳам кўрсатмади. Энг ачинарлиси, видеоқайта кўриш (VAR) тизими ҳам вазиятга аралашмади», — дея баёнот берди эксперт. Эксперт фикрича, фол қайд этилган дақиқа ва ўша вақтдаги таблодаги ҳисобни инобатга олганда, реферининг бу кўр-кўрона қарори дерби тақдирини «Атлетико» фойдасига 2:1 ҳисобида ҳал қилишда бевосита ҳал қилувчи омилга айланган.
Хўш, испан ҳакамлари ва VAR хонасидагилар нега очиқ қизил карточкали вазиятга кўз юмди, ушбу қарор Ла Лига чемпионлик пойгасига қандай таъсир кўрсатади ва «Реал» раҳбарияти мазкур ҳакамлик скандали бўйича расмий протест киритадими?
«Оёқ синдириш хавфи, жим қолган VAR ва 2:1 ҳисоби»: Можаронинг 5 та асосий нуқтаси
Мадрид дербисидаги баҳсли вазият бўйича энг муҳим фактлар:
Очиқ қизил карточкали ҳолат: Ли Кан-Ин Федерико Вальверденинг оёғига юқори тезлик ва баланд кўтарилган бутса тишлари билан зарба берган;
Ҳакам ҳатто огоҳлантирмади: Бош ҳакам Мигель Ариас рақиб соғлиғига жиддий таҳдид солинган ушбу вазиятда ҳатто сариқ карточка ҳам чиқармади;
VAR тизимининг сукунати: Видеоёрдамчилар оғир жароҳат етказиши мумкин бўлган ушбу яққол хатоликни текшириб, реферини монитор ёнига чақирмади;
Натижага тўғридан-тўғри таъсир: Лапочкин таъкидлаганидек, ўз вақтида қизил карточка кўрсатилганда, баҳсда 2:1 ҳисобида ғалаба қозонган «Атлетико» камчиликда қолиб, ўйин сценарийси мутлақо ўзгарар эди;
Халқаро резонанс: Экспертлар Ла Лигада ҳакамлик стандартининг пасайиб бораётгани ва тўғридан-тўғри қоидабузарликларга кўз юмилаётганини қаттиқ танқид қилмоқда.
Мадрид дербиси фоли: Эпизод таҳлили ва эксперт баҳоси
Баҳсли вазият ва Ла Лига регламентининг таққоси:
Кўрсаткичлар ва мезонлар
Майдонда юз берган ҳолат
ФИФА / УЕФА қоидалари ва талаблари
Қоидабузар ва жабрланувчи
Ли Кан-Ин («Атлетико») — Федерико Вальверде («Реал»)
Рақибнинг соғлиғига очиқ хавф туғдириш
Фол характери
Тезлик билан очиқ бутса тишларида берилган босимли зарба
Оғир жиддий қўполлик (Serious Foul Play)
Бош ҳакам қарори
Ҳатто сариқ карточка кўрсатилмади
Тўғридан-тўғри ҚИЗИЛ карточка (Четлатиш)
VAR тизими реакцияси
Вазиятга умуман аралашмади
Монитор орқали қизил карточка тавсия этилиши шарт эди
Ўйиннинг якуний натижаси
«Атлетико»нинг 2:1 ҳисобидаги ғалабаси
Хато қарор баҳс натижасига бевосита таъсир қилди
Эксперт хулосаси
Сергей Лапочкин: «Оёқни синдириш даражасидаги фол»
Тўлиқ қўпол ҳакамлик хатоси сифатида тасдиқланди
Футбол ва ҳакамлик экспертизаси: Нега бу хато тасодиф эмас?
Халқаро реферилар ва испаниялик футбол таҳлилчиларининг хулосалари:
«Оёқни синдириш» критерийси: Замонавий ҳакамлик кўрсатмаларида агар бутса таг қисми рақиб болдирига юқори динамика билан қадалса, бу рақибга оғир жароҳат етказиш хавфи сифатида баҳоланади; бу ерда ҳакамга танлов имкони қолдирилмайди — фақат қизил карточка бўлиши лозим эди;
Мадрид дербиси босими ва қўрқув: Мигель Ариас дерби бошидаёқ муҳитни ҳаддан ташқари қизитиб юбормаслик учун кескин қарорлардан қочган бўлиши мумкин, бироқ бундай совуққонсизлик ўйиннинг адолатли кечишига путур етказди;
VAR тизимининг масъулиятсизлиги: Испанияда видеотакрорлар тизими сўнгги мавсумларда кўп танқидга учрамоқда; ушбу эпизодда VAR ҳакамларининг бош реферини огоҳлантирмагани протоколнинг қўпол бузилиши ҳисобланади;
Турнир жадвалига зарба: «Реал» ушбу дербида очко йўқотиб, «Атлетико» эса 2:1 ҳисобидаги ғалаба билан юқорига кўтарилди; бундай қўпол хатолик чемпионатдаги бутун чемпионлик интригасини сунъий равишда ўзгартириб юборди.
Сергей Лапочкиннинг очиқ таҳлили Ла Лига майдонларида ҳакамлик шаффофлиги масаласи ҳамон энг оғриқли нуқта бўлиб қолаётганини исботлади.
Сизнингча, «Атлетико» ва «Реал» ўртасидаги баҳсда ҳакамларнинг бундай қарор чиқаришига нима сабаб — реферининг малакасизлигими ёки «Атлетико» майдонидаги босимдан қўрқишми? Агар Ли Кан-Ин четлатилганда, «Реал» ўйинни ўз фойдасига буриб кета олармиди? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Испания футболидаги энг шов-шувли ҳакамлик баҳсига бағишланган ушбу мақолани барча футбол ихлосмандларига улашинг!
Изоҳлар 0
…