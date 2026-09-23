Собиқ ФИФА рефериси Мадрид дербисидаги даҳшатли ҳакамлик хатосини фош қилди

·38·Спорт
Собиқ ФИФА рефериси Мадрид дербисидаги даҳшатли ҳакамлик хатосини фош қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Собиқ FIFA рефериси Сергей Лапочкиннинг фикрича, Мадрид дербисида «Атлетико» футболчиси Ли Кан-Иннинг «Реал» етакчиси Федерико Валвердега нисбатан қилган фолини бош ҳакам Мигел Ариас тўғридан тўғри қизил карточка билан баҳолаши керак эди.
  • Экспертнинг таъкидлашича, буцанинг пастки тишлари рақиб оёғини синдириш даражасида баланд кўтарилгани ва зарба кучли босим билан амалга оширилганига қарамай, ҳакам ҳатто сариқ карточка ҳам кўрсатмаган.

Испания Ла Лигасининг еттинчи туридан ўрин олган марказий тўқнашув — «Атлетико» ҳамда «Реал Мадрид» клублари ўртасидаги оловли дерби якунлангач, учрашувнинг ҳакамлик қарорлари атрофида бутун Европа футболини ларзага солувчи улкан можаро авжига чиқди. «Матч ТВ» эфирида мазкур баҳс тафсилотларига баҳо берган собиқ ФИФА ҳаками Сергей Лапочкин бош ҳакам Мигель Ариас томонидан қўпол хатога йўл қўйилганини ва «Атлетико» футболчиси Ли Кан-Ин «Реал» етакчиси Федерико Вальвердега нисбатан ишлатган даҳшатли фоли учун тўғридан-тўғри майдондан четлатилиши шарт бўлганини маълум қилди.

«Кадрларда аниқ кўриниб турибди: бутсанинг пастки тишлари рақиб оёғини синдириш даражасида баланд кўтарилган, тезлик катта, зарба кучли босим билан амалга оширилган — буларнинг барчаси қоида бўйича тўғридан-тўғри қизил карточкага мос келади. Лекин ҳакам ҳатто сариқ карточка ҳам кўрсатмади. Энг ачинарлиси, видеоқайта кўриш (VAR) тизими ҳам вазиятга аралашмади», — дея баёнот берди эксперт. Эксперт фикрича, фол қайд этилган дақиқа ва ўша вақтдаги таблодаги ҳисобни инобатга олганда, реферининг бу кўр-кўрона қарори дерби тақдирини «Атлетико» фойдасига 2:1 ҳисобида ҳал қилишда бевосита ҳал қилувчи омилга айланган.

Хўш, испан ҳакамлари ва VAR хонасидагилар нега очиқ қизил карточкали вазиятга кўз юмди, ушбу қарор Ла Лига чемпионлик пойгасига қандай таъсир кўрсатади ва «Реал» раҳбарияти мазкур ҳакамлик скандали бўйича расмий протест киритадими?

«Оёқ синдириш хавфи, жим қолган VAR ва 2:1 ҳисоби»: Можаронинг 5 та асосий нуқтаси

Мадрид дербисидаги баҳсли вазият бўйича энг муҳим фактлар:

  • Очиқ қизил карточкали ҳолат: Ли Кан-Ин Федерико Вальверденинг оёғига юқори тезлик ва баланд кўтарилган бутса тишлари билан зарба берган;

  • Ҳакам ҳатто огоҳлантирмади: Бош ҳакам Мигель Ариас рақиб соғлиғига жиддий таҳдид солинган ушбу вазиятда ҳатто сариқ карточка ҳам чиқармади;

  • VAR тизимининг сукунати: Видеоёрдамчилар оғир жароҳат етказиши мумкин бўлган ушбу яққол хатоликни текшириб, реферини монитор ёнига чақирмади;

  • Натижага тўғридан-тўғри таъсир: Лапочкин таъкидлаганидек, ўз вақтида қизил карточка кўрсатилганда, баҳсда 2:1 ҳисобида ғалаба қозонган «Атлетико» камчиликда қолиб, ўйин сценарийси мутлақо ўзгарар эди;

  • Халқаро резонанс: Экспертлар Ла Лигада ҳакамлик стандартининг пасайиб бораётгани ва тўғридан-тўғри қоидабузарликларга кўз юмилаётганини қаттиқ танқид қилмоқда.

Мадрид дербиси фоли: Эпизод таҳлили ва эксперт баҳоси

Баҳсли вазият ва Ла Лига регламентининг таққоси:

Кўрсаткичлар ва мезонлар

Майдонда юз берган ҳолат

ФИФА / УЕФА қоидалари ва талаблари

Қоидабузар ва жабрланувчи

Ли Кан-Ин («Атлетико») — Федерико Вальверде («Реал»)

Рақибнинг соғлиғига очиқ хавф туғдириш

Фол характери

Тезлик билан очиқ бутса тишларида берилган босимли зарба

Оғир жиддий қўполлик (Serious Foul Play)

Бош ҳакам қарори

Ҳатто сариқ карточка кўрсатилмади

Тўғридан-тўғри ҚИЗИЛ карточка (Четлатиш)

VAR тизими реакцияси

Вазиятга умуман аралашмади

Монитор орқали қизил карточка тавсия этилиши шарт эди

Ўйиннинг якуний натижаси

«Атлетико»нинг 2:1 ҳисобидаги ғалабаси

Хато қарор баҳс натижасига бевосита таъсир қилди

Эксперт хулосаси

Сергей Лапочкин: «Оёқни синдириш даражасидаги фол»

Тўлиқ қўпол ҳакамлик хатоси сифатида тасдиқланди

Футбол ва ҳакамлик экспертизаси: Нега бу хато тасодиф эмас?

Халқаро реферилар ва испаниялик футбол таҳлилчиларининг хулосалари:

  • «Оёқни синдириш» критерийси: Замонавий ҳакамлик кўрсатмаларида агар бутса таг қисми рақиб болдирига юқори динамика билан қадалса, бу рақибга оғир жароҳат етказиш хавфи сифатида баҳоланади; бу ерда ҳакамга танлов имкони қолдирилмайди — фақат қизил карточка бўлиши лозим эди;

  • Мадрид дербиси босими ва қўрқув: Мигель Ариас дерби бошидаёқ муҳитни ҳаддан ташқари қизитиб юбормаслик учун кескин қарорлардан қочган бўлиши мумкин, бироқ бундай совуққонсизлик ўйиннинг адолатли кечишига путур етказди;

  • VAR тизимининг масъулиятсизлиги: Испанияда видеотакрорлар тизими сўнгги мавсумларда кўп танқидга учрамоқда; ушбу эпизодда VAR ҳакамларининг бош реферини огоҳлантирмагани протоколнинг қўпол бузилиши ҳисобланади;

  • Турнир жадвалига зарба: «Реал» ушбу дербида очко йўқотиб, «Атлетико» эса 2:1 ҳисобидаги ғалаба билан юқорига кўтарилди; бундай қўпол хатолик чемпионатдаги бутун чемпионлик интригасини сунъий равишда ўзгартириб юборди.

Сергей Лапочкиннинг очиқ таҳлили Ла Лига майдонларида ҳакамлик шаффофлиги масаласи ҳамон энг оғриқли нуқта бўлиб қолаётганини исботлади.

Сизнингча, «Атлетико» ва «Реал» ўртасидаги баҳсда ҳакамларнинг бундай қарор чиқаришига нима сабаб — реферининг малакасизлигими ёки «Атлетико» майдонидаги босимдан қўрқишми? Агар Ли Кан-Ин четлатилганда, «Реал» ўйинни ўз фойдасига буриб кета олармиди? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Испания футболидаги энг шов-шувли ҳакамлик баҳсига бағишланган ушбу мақолани барча футбол ихлосмандларига улашинг!

АтлетикоРеал МадридЛа ЛигаVAR
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Луис Энрике «Барселона»дан олинган Ферран Торреснинг феноменал стартига баҳо бердиЛуис Энрике «Барселона»дан олинган Ферран Торреснинг феноменал стартига баҳо бердиБугун, 06:27Браян Бробби Манчестер Сити дарвозасига хет-трик қайд этдиБраян Бробби Манчестер Сити дарвозасига хет-трик қайд этдиБугун, 02:54Самуеле Инасио: Мен Италияни танладим, чунки ўзимни италян деб ҳисоблайманСамуеле Инасио: Мен Италияни танладим, чунки ўзимни италян деб ҳисоблайманБугун, 01:34Эстевао Бразилия терма жамоасига қайтди ва ЖЧдаги омадсизликни эсладиЭстевао Бразилия терма жамоасига қайтди ва ЖЧдаги омадсизликни эсладиБугун, 00:55Аргентина терма жамоасида Лионель Мессининг хайрлашув палласи бошландиАргентина терма жамоасида Лионель Мессининг хайрлашув палласи бошландиКеча, 23:51Килиан Мбаппе 2017-йилда Ливерпулга қанчалик яқин келганини ошкор қилдиКилиан Мбаппе 2017-йилда Ливерпулга қанчалик яқин келганини ошкор қилдиКеча, 23:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди