ПСЖ — Барселона: таркиблар ва жонли матн

·9·Спорт
ПСЖ — Барселона: таркиблар ва жонли матн

Чемпионлар лигаси доирасидаги ПСЖ — Барселона учрашуви 21 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

ПСЖ бошланғич таркиби: 39. Сафонов М., 2. Хакими А., 5. Маркиньос (капитан), 51. Пачо В., 21. Эрнандес Л., 87. Невеш Ж., 17. Витинья, 8. Руис Ф., 14. Дуэ Д., 10. Дембеле У., 7. Кварацхелия К.

ПСЖ захирадагилари: 11. Аклиуш М., 4. Бералдо Л., 30. Шевалье Л., 12. Динь Л., 27. Фернандес Д., 22. Готс М., 24. Маюлу С., 80. Муак А., 47. Нжанту К., 9. Торрес Ф., 6. Забарный И., 33. Заир-Эмери У.

ПСЖ бош мураббийи: Луис Энрике.

Барселона бошланғич таркиби: 1. Гарсия Ж., 2. Канселу Ж., 5. Кубарси П., 18. Мартин Г., 12. Эспарт Х., 22. Берналь М., 8. Педри, 10. Ламин Ямал, 20. Ольмо Д., 17. Гордон А., 11. Рафинья (капитан).

Барселона захирадагилари: 29. Абделкарим Ҳ., 14. Адейеми К., 3. Бальде А., 41. Кампос А., 21. де Йонг Ф., 4. Фариньяс Б., 7. Фермин, 9. Габриэл Жезус, 6. Гави, 25. Ливакович Д., 16. Родри, 13. Шенсни В.

Барселона бош мураббийи: Флик Х.

ПСЖБарселонаЧемпионлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Барселона»нинг «ПСЖ»га қарши тахминий таркиби эълон қилинди«Барселона»нинг «ПСЖ»га қарши тахминий таркиби эълон қилиндиБугун 15:02Жоан Лапорта «Барселона»нинг феноменал старти ва улкан режаларини очиқладиЖоан Лапорта «Барселона»нинг феноменал старти ва улкан режаларини очиқладиБугун 06:56Эрлинг Холанд ЕЧЛ тарихида мисли кўрилмаган натижа қайд этдиЭрлинг Холанд ЕЧЛ тарихида мисли кўрилмаган натижа қайд этди15 октябр 12:54Энрике «Манчестер Сити» устидан қозонилган 4:2 ҳисобидаги ғалабадан сўнг нималар деди?Энрике «Манчестер Сити» устидан қозонилган 4:2 ҳисобидаги ғалабадан сўнг нималар деди?15 октябр 11:49Манчестер Сити — ПСЖ: таркиблар ва жонли матнМанчестер Сити — ПСЖ: таркиблар ва жонли матн14 октябр 23:41“Барселона”нинг “ПСЖ”га қарши қайдномаси эълон қилинди — йўқотишлар ва кутилмаган номлар“Барселона”нинг “ПСЖ”га қарши қайдномаси эълон қилинди — йўқотишлар ва кутилмаган номларБугун 07:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди