ПСЖ — Барселона: таркиблар ва жонли матн
Чемпионлар лигаси доирасидаги ПСЖ — Барселона учрашуви 21 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
ПСЖ бошланғич таркиби: 39. Сафонов М., 2. Хакими А., 5. Маркиньос (капитан), 51. Пачо В., 21. Эрнандес Л., 87. Невеш Ж., 17. Витинья, 8. Руис Ф., 14. Дуэ Д., 10. Дембеле У., 7. Кварацхелия К.
ПСЖ захирадагилари: 11. Аклиуш М., 4. Бералдо Л., 30. Шевалье Л., 12. Динь Л., 27. Фернандес Д., 22. Готс М., 24. Маюлу С., 80. Муак А., 47. Нжанту К., 9. Торрес Ф., 6. Забарный И., 33. Заир-Эмери У.
ПСЖ бош мураббийи: Луис Энрике.
Барселона бошланғич таркиби: 1. Гарсия Ж., 2. Канселу Ж., 5. Кубарси П., 18. Мартин Г., 12. Эспарт Х., 22. Берналь М., 8. Педри, 10. Ламин Ямал, 20. Ольмо Д., 17. Гордон А., 11. Рафинья (капитан).
Барселона захирадагилари: 29. Абделкарим Ҳ., 14. Адейеми К., 3. Бальде А., 41. Кампос А., 21. де Йонг Ф., 4. Фариньяс Б., 7. Фермин, 9. Габриэл Жезус, 6. Гави, 25. Ливакович Д., 16. Родри, 13. Шенсни В.
Барселона бош мураббийи: Флик Х.
Изоҳлар 0
…