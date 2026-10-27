“ПСЖ” қаторасига иккинчи бор жаҳоннинг энг яхши клуби деб топилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Лондондаги «Палладиум» театрида ўтган «Олтин тўп-2026» маросимида Франсиянинг «PSJ» клуби кетма-кет иккинчи йил дунёнинг энг яхши эркаклар жамоаси деб топилди.
- Парижликлар ўтган мавсумда УЕФА Чемпионлар Лигаси, Франсия Лига 1 чемпионлиги ҳамда мамлакат суперкубогини қўлга киритиб, «Арсенал» ва «Бавария» каби рақибларини ортда қолдирди.
Англия пойтахти Лондон шаҳридаги «Palladium» театрида ўтказилаётган нуфузли «Олтин тўп-2026» (Ballon d'Or) тақдимот кечасида сайёрамизнинг энг кучли клублари номи расман эълон қилинди. Эркаклар жамоалари ўртасидаги бош совринга қаторасига иккинчи йил Франциянинг «ПСЖ» клуби лойиқ кўрилди.
Парижликлар ўтган мавсумда барча йўналишларда улкан муваффақиятларга эришиб, ўз тарихидаги энг ёрқин даврлардан бирини ўтказгани ушбу юксак эътирофга асос бўлди.
«ПСЖ»нинг мислсиз гегемонлиги: Хет-трикдан сўнг яна бир эътироф
Франция гранди ўтган мавсумда нафақат мамлакат ичида, балки халқаро майдонда ҳам мутлақ устунлик қайд этди:
Чемпионлар Лигасидаги зафар: «ПСЖ» Европанинг энг нуфузли турнири — УЕФА Чемпионлар Лигасида қаторасига иккинчи бор бош совринни боши узра кўтарди;
Ички совринлар жамғармаси: Жамоа миллий чемпионат — Франция Лига 1 олтин медаллари ҳамда мамлакат суперкубоги соҳибига айланди;
Қаторасига 2-мукофот: Ўтган йили ҳам йилнинг энг яхши эркаклар жамоаси деб топилган парижликлар бу сафар ҳам «Арсенал», «Бавария» каби кучли рақобатчиларини ортда қолдириб, совринни ўзларида сақлаб қолишди.
Аёллар футболида «Барселона» чўққини қайтариб олди
Аёллар жамоалари ўртасида кечган беллашувда ҳам нуфузли мукофот ўз эгасига топширилди:
Каталонияликлар ғалабаси: Аёллар футболида йилнинг энг яхши клуби соврини УЕФА Чемпионлар Лигасида ғалаба қозонган Каталониянинг «Барселона» жамоасига берилди;
Тарихий алмашинув: Ўтган йили ушбу соврин Лондоннинг «Арсенал» клубига насиб этган бўлса, бу йил «Барселона» яна ўз чўққисига қайтди.
«Олтин тўп-2026»: Йил клублари тафсилотлари
Йўналиш
Ғолиб клуб
Асосий муваффақиятлари
Ўтган йилги ғолиб
Йилнинг энг яхши эркаклар клуби
«ПСЖ» (Франция)
ЕЧЛ ғолиби, Лига 1 чемпиони, Франция суперкубоги соҳиби
«ПСЖ»
Йилнинг энг яхши аёллар клуби
«Барселона» (Испания)
УЕФА Чемпионлар Лигаси чемпиони
«Арсенал»
Тадбир манзили
«Palladium» театри, Лондон
2026 йил 26 октябрь
—
Изоҳлар 0
…