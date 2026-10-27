“ПСЖ” қаторасига иккинчи бор жаҳоннинг энг яхши клуби деб топилди

·9·Спорт
“ПСЖ” қаторасига иккинчи бор жаҳоннинг энг яхши клуби деб топилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Лондондаги «Палладиум» театрида ўтган «Олтин тўп-2026» маросимида Франсиянинг «PSJ» клуби кетма-кет иккинчи йил дунёнинг энг яхши эркаклар жамоаси деб топилди.
  • Парижликлар ўтган мавсумда УЕФА Чемпионлар Лигаси, Франсия Лига 1 чемпионлиги ҳамда мамлакат суперкубогини қўлга киритиб, «Арсенал» ва «Бавария» каби рақибларини ортда қолдирди.

Англия пойтахти Лондон шаҳридаги «Palladium» театрида ўтказилаётган нуфузли «Олтин тўп-2026» (Ballon d'Or) тақдимот кечасида сайёрамизнинг энг кучли клублари номи расман эълон қилинди. Эркаклар жамоалари ўртасидаги бош совринга қаторасига иккинчи йил Франциянинг «ПСЖ» клуби лойиқ кўрилди.

Парижликлар ўтган мавсумда барча йўналишларда улкан муваффақиятларга эришиб, ўз тарихидаги энг ёрқин даврлардан бирини ўтказгани ушбу юксак эътирофга асос бўлди.

«ПСЖ»нинг мислсиз гегемонлиги: Хет-трикдан сўнг яна бир эътироф

Франция гранди ўтган мавсумда нафақат мамлакат ичида, балки халқаро майдонда ҳам мутлақ устунлик қайд этди:

  • Чемпионлар Лигасидаги зафар: «ПСЖ» Европанинг энг нуфузли турнири — УЕФА Чемпионлар Лигасида қаторасига иккинчи бор бош совринни боши узра кўтарди;

  • Ички совринлар жамғармаси: Жамоа миллий чемпионат — Франция Лига 1 олтин медаллари ҳамда мамлакат суперкубоги соҳибига айланди;

  • Қаторасига 2-мукофот: Ўтган йили ҳам йилнинг энг яхши эркаклар жамоаси деб топилган парижликлар бу сафар ҳам «Арсенал», «Бавария» каби кучли рақобатчиларини ортда қолдириб, совринни ўзларида сақлаб қолишди.

Аёллар футболида «Барселона» чўққини қайтариб олди

Аёллар жамоалари ўртасида кечган беллашувда ҳам нуфузли мукофот ўз эгасига топширилди:

  • Каталонияликлар ғалабаси: Аёллар футболида йилнинг энг яхши клуби соврини УЕФА Чемпионлар Лигасида ғалаба қозонган Каталониянинг «Барселона» жамоасига берилди;

  • Тарихий алмашинув: Ўтган йили ушбу соврин Лондоннинг «Арсенал» клубига насиб этган бўлса, бу йил «Барселона» яна ўз чўққисига қайтди.

«Олтин тўп-2026»: Йил клублари тафсилотлари

Йўналиш

Ғолиб клуб

Асосий муваффақиятлари

Ўтган йилги ғолиб

Йилнинг энг яхши эркаклар клуби

«ПСЖ» (Франция)

ЕЧЛ ғолиби, Лига 1 чемпиони, Франция суперкубоги соҳиби

«ПСЖ»

Йилнинг энг яхши аёллар клуби

«Барселона» (Испания)

УЕФА Чемпионлар Лигаси чемпиони

«Арсенал»

Тадбир манзили

«Palladium» театри, Лондон

2026 йил 26 октябрь

Олтин тўп-2026ПСЖБарселонаУЕФА Чемпионлар Лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Луис де ла Фуэнте йилнинг энг кучли мураббийи деб эълон қилиндиЛуис де ла Фуэнте йилнинг энг кучли мураббийи деб эълон қилиндиБугун 08:01Симон Куртуа ва Мартинесни ортда қолдириб, дунёнинг 1-рақамли дарвозабонига айландиСимон Куртуа ва Мартинесни ортда қолдириб, дунёнинг 1-рақамли дарвозабонига айландиБугун 07:57Мавсум давомида 73 та гол: Ҳарри Кейн Лондонда Герд Мюллер совринини қабул қилиб олдиМавсум давомида 73 та гол: Ҳарри Кейн Лондонда Герд Мюллер совринини қабул қилиб олдиБугун 07:13Тарихий оқшом: “Олтин тўп-2026” ғолиблари ва кучли ўнлик рўйхати эълон қилиндиТарихий оқшом: “Олтин тўп-2026” ғолиблари ва кучли ўнлик рўйхати эълон қилиндиБугун 07:08«ПСЖ» «Барселона»ни енгди, «Сити» АЕКни тор-мор этди, «Ливерпуль» эса камбэк қилди«ПСЖ» «Барселона»ни енгди, «Сити» АЕКни тор-мор этди, «Ливерпуль» эса камбэк қилди21 октябр 06:44Флик «Барселона»нинг Истанбулдаги 4:1 ҳисобидаги ғалабасига қандай баҳо берди?Флик «Барселона»нинг Истанбулдаги 4:1 ҳисобидаги ғалабасига қандай баҳо берди?14 октябр 14:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди