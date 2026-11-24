Чемпионлар лигасида ким ғолиб бўлади? ESPN кучли ўнликни тузди
Чемпионлар лигасидаги бешинчи тур олдидан ESPN нашри мусобақада ғолиб чиқиш учун энг кучли даъвогарлар рейтингини эълон қилди. Экспертлар танловида «ПСЖ» биринчи ўринни эгаллади. Парижликлардан ташқари «Барселона», «Арсенал» ва «Реал» ҳам кучли тўртликдан жой олди. Аммо рейтингдаги энг кутилмаган номлардан бири — Италиянинг «Комо» клуби бўлди.
Нашр муаллифлари, муҳаррирлари ва экспертларидан турнирда айни пайтда ғолиб чиқиш эҳтимоли энг юқори бўлган 10 та жамоани саралаш сўралган. Жами 17 нафар мутахассис овоз берган.
«ПСЖ» рақибларидан катта устунлик билан ўзиб кетди
ESPN рейтингида биринчи ўринни «ПСЖ» эгаллади. 17 нафар экспертнинг 15 нафари парижликларни турнирнинг энг асосий фаворити сифатида кўрсатган.
Мутахассислар бундай танловга бир нечта асос келтирган. Луис Энрике шогирдлари умумий босқичдаги дастлабки тўртта учрашувнинг барчасида ғалаба қозонди ва рақиблар дарвозасига жами 20 та гол урди. Парижликлар бу жараёнда «Манчестер Сити» ва «Барселона» каби кучли рақибларни ҳам мағлуб этди.
«ПСЖ» икки карра амалдаги чемпион сифатида кетма-кет учинчи марта қитъанинг энг нуфузли клублар мусобақасида ғолиб чиқишни мақсад қилган. Агар бу натижага эришса, Париж клуби Европа футболи тарихидаги жуда кам сонли жамоалар қаторига қўшилади. Ҳозиргача Чемпионлар лигаси тарихида кетма-кет уч марта чемпион бўлишга фақат «Реал» эришган.
ESPN талқинидаги кучли ўнлик
Нашр экспертлари овозлари натижасида қуйидаги рейтинг шаклланган:
«ПСЖ» — 15 та биринчи ўрин овози;
«Барселона» — 1 та биринчи ўрин овози;
«Арсенал» — 1 та биринчи ўрин овози;
«Реал Мадрид»;
«Бавария»;
«Манчестер Сити»;
«Ливерпуль»;
«Комо»;
«Интер»;
«Атлетико».
Эътиборлиси, «Барселона» ва «Арсенал» иккинчи ҳамда учинчи ўринларни эгаллаган бўлса-да, улардан ҳар бири фақат биттадан биринчи ўрин овозини олган. Бу экспертларнинг асосий ишончи айнан «ПСЖ»га қаратилганини кўрсатади.
«Комо» кучли ўнликка кирди, аммо машҳур клублар ташқарида қолди
Рейтингнинг энг қизиқарли жиҳатларидан бири — «Комо»нинг саккизинчи ўриндан жой олганидир. Италия клуби Европа футболидаги анъанавий гигантлар қаторида бўлмаса-да, ESPN экспертлари уни Чемпионлар лигасида соврин учун курашиши мумкин бўлган жамоалар қаторига қўшди.
Шу билан бирга, бир қатор машҳур клублар кучли ўнликка кира олмади. Дортмунднинг «Боруссия»си, «Рома», «Астон Вилла», «Спортинг» ва «Манчестер Юнайтед» ҳам экспертлар овозларини олган, бироқ уларнинг умумий натижаси топ-10га кириш учун етарли бўлмаган.
Чемпионлар лигасида бешинчи тур бошланмоқда
2026/27 йилги Чемпионлар лигаси умумий босқичининг бешинчи тур учрашувлари 24–25 ноябрь кунлари ўтказилади.
Ушбу турда «Арсенал» — «Боруссия» Дортмунд, «Реал» — «ПСВ», «Манчестер Сити» — «Наполи», «Барселона» — «Сабах», «Ливерпуль» — «Брюгге» ва «ПСЖ» — «Рома» каби қизиқарли баҳслар бўлиб ўтади.
ESPN рейтинги экспертларнинг бугунги кундаги қарашларини акс эттиради. Аммо футболдаги вазият ҳар бир турдан кейин ўзгариши мумкин. Шу боис «ПСЖ»нинг фаворит сифатидаги мавқеи навбатдаги учрашувларда ҳам ўзини оқлай оладими — буни майдондаги натижалар кўрсатади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…