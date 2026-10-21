Раҳмоналиев “Боруссия”га қарши асосий таркибда, Истанбулда 90-дақиқа драмаси

·0·Спорт
Раҳмоналиев “Боруссия”га қарши асосий таркибда, Истанбулда 90-дақиқа драмаси

Европа Чемпионлар лигаси умумий босқичининг 3-тури доирасида дастлабки икки беллашув якунланди.

Боку ва Истанбул шаҳарларида кечган ўйинлар мухлисларга ҳақиқий кескинлик, тезкор голлар ҳамда сўнгги дақиқаларгача давом этган драмаларни тақдим этди. Айниқса, Бокудаги баҳсда ўзбекистонлик легионернинг Германия грандига қарши майдонга тушиши маҳаллий ишқибозлар диққат марказида бўлди.

Бокудаги синов: Раҳмоналиев «Боруссия Дортмунд»га қарши 81 дақиқа ўйнади

Озарбойжон пойтахтида маҳаллий «Сабаҳ» жамоаси Германиянинг номдор клуби «Боруссия Д»ни қабул қилди. Учрашув меҳмонларнинг 2:1 ҳисобидаги қийин ғалабаси билан тугади:

  • Раҳмоналиев бошланғич таркибда: Ўзбекистон миллий терма жамоаси яримҳимоячиси Умарали Раҳмоналиев учрашувни асосий таркибда бошлади ва 81-дақиқага қадар марказда фаол ҳаракат қилиб, кейин захирага олинди;

  • Гирассидан дубль: Дортмундликлар сафида Серу Гирасси 10 ва 53-дақиқаларда иккита тўп киритиб, жамоасининг ғалабасини таъминлади;

  • «Сабаҳ»нинг ягона голи: Мезбонлар таркибида 39-дақиқада Маккарти ҳисобни тенглаштирган бўлса-да, озарбойжонликларга очко олиш учун бу етарли бўлмади.

Истанбулда 90-дақиқа алами: «Фенербаҳче» ғалабани қўлдан чиқарди

Туркиянинг «Фенербаҳче» клуби ўз майдонида Праганинг «Славия» жамоасини қабул қилиб, 2:2 ҳисобидаги жанговор дурангга имзо чекди:

  • Истанбулликларнинг шиддатли старти: Мезбонлар учрашувни даҳшатли бошлади — 4-дақиқада Айдин, 11-дақиқада эса Мейсон Гринвуд гол уриб, ҳисобни тезда 2:0 кўринишига келтирди;

  • Чехларнинг иродаси ва кечки гол: «Славия» 15-дақиқада Провод орқали жавоб қайтарди. Учрашув тақдири ҳал бўлди деб турилган бир паллада, 90-дақиқада Качор ҳисобни тенглаштириб (2:2), турк жамоасининг муҳим ғалабасини тортиб олди.

Ўйинлар баёни:

  • «Сабаҳ» — «Боруссия Д» 1:2

    Голлар: Маккарти (39) — Гирасси (10, 53 дубль).

  • «Фенербаҳче» — «Славия» 2:2

    Голлар: Айдин (4), Гринвуд (11) — Провод (15), Качор (90).

Дастлабки ўйинлардаёқ кузатилган бундай қизғин кураш Чемпионлар лигасининг 3-тури янада кескин ва муросасиз ўтишидан дарак бермоқда.

Чемпионлар лиги 3-турБакуСабахФенербаҳче
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бокуда ҳижоб сабаб ишдан кетган устозини ўқувчилар кўз ёш билан кузатдиБокуда ҳижоб сабаб ишдан кетган устозини ўқувчилар кўз ёш билан кузатди11 октябр 14:18«Туркияда шок»: Қуйи лигадан чиққан дебютант «Бешиктош»ни енгиб, пешқадамга айланди!«Туркияда шок»: Қуйи лигадан чиққан дебютант «Бешиктош»ни енгиб, пешқадамга айланди!21 сентябр 06:52Истанбул жаҳаннамида омон қолган «Рома»: ЕЧЛ 1-турида муросасиз дуранглар!Истанбул жаҳаннамида омон қолган «Рома»: ЕЧЛ 1-турида муросасиз дуранглар!11 сентябр 07:09«Барчасини сониялар ҳал қилди»: Раҳмоналиев «Олд Траффорд»даги 0:4 ҳақида очиқ гапирди«Барчасини сониялар ҳал қилди»: Раҳмоналиев «Олд Траффорд»даги 0:4 ҳақида очиқ гапирди11 сентябр 14:37Раҳмоналиев «МЮ»га қарши майдонга тушди — ЕЧЛ 1-турида сенсацион голларРаҳмоналиев «МЮ»га қарши майдонга тушди — ЕЧЛ 1-турида сенсацион голлар11 сентябр 06:57«МЮ» ЕЧЛ стартида сенсацияга учраши мумкинми? Ўзбек легионери Англия грандига қарши!«МЮ» ЕЧЛ стартида сенсацияга учраши мумкинми? Ўзбек легионери Англия грандига қарши!9 сентябр 07:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди