Раҳмоналиев “Боруссия”га қарши асосий таркибда, Истанбулда 90-дақиқа драмаси
Европа Чемпионлар лигаси умумий босқичининг 3-тури доирасида дастлабки икки беллашув якунланди.
Боку ва Истанбул шаҳарларида кечган ўйинлар мухлисларга ҳақиқий кескинлик, тезкор голлар ҳамда сўнгги дақиқаларгача давом этган драмаларни тақдим этди. Айниқса, Бокудаги баҳсда ўзбекистонлик легионернинг Германия грандига қарши майдонга тушиши маҳаллий ишқибозлар диққат марказида бўлди.
Бокудаги синов: Раҳмоналиев «Боруссия Дортмунд»га қарши 81 дақиқа ўйнади
Озарбойжон пойтахтида маҳаллий «Сабаҳ» жамоаси Германиянинг номдор клуби «Боруссия Д»ни қабул қилди. Учрашув меҳмонларнинг 2:1 ҳисобидаги қийин ғалабаси билан тугади:
Раҳмоналиев бошланғич таркибда: Ўзбекистон миллий терма жамоаси яримҳимоячиси Умарали Раҳмоналиев учрашувни асосий таркибда бошлади ва 81-дақиқага қадар марказда фаол ҳаракат қилиб, кейин захирага олинди;
Гирассидан дубль: Дортмундликлар сафида Серу Гирасси 10 ва 53-дақиқаларда иккита тўп киритиб, жамоасининг ғалабасини таъминлади;
«Сабаҳ»нинг ягона голи: Мезбонлар таркибида 39-дақиқада Маккарти ҳисобни тенглаштирган бўлса-да, озарбойжонликларга очко олиш учун бу етарли бўлмади.
Истанбулда 90-дақиқа алами: «Фенербаҳче» ғалабани қўлдан чиқарди
Туркиянинг «Фенербаҳче» клуби ўз майдонида Праганинг «Славия» жамоасини қабул қилиб, 2:2 ҳисобидаги жанговор дурангга имзо чекди:
Истанбулликларнинг шиддатли старти: Мезбонлар учрашувни даҳшатли бошлади — 4-дақиқада Айдин, 11-дақиқада эса Мейсон Гринвуд гол уриб, ҳисобни тезда 2:0 кўринишига келтирди;
Чехларнинг иродаси ва кечки гол: «Славия» 15-дақиқада Провод орқали жавоб қайтарди. Учрашув тақдири ҳал бўлди деб турилган бир паллада, 90-дақиқада Качор ҳисобни тенглаштириб (2:2), турк жамоасининг муҳим ғалабасини тортиб олди.
Ўйинлар баёни:
«Сабаҳ» — «Боруссия Д» 1:2
Голлар: Маккарти (39) — Гирасси (10, 53 дубль).
«Фенербаҳче» — «Славия» 2:2
Голлар: Айдин (4), Гринвуд (11) — Провод (15), Качор (90).
Дастлабки ўйинлардаёқ кузатилган бундай қизғин кураш Чемпионлар лигасининг 3-тури янада кескин ва муросасиз ўтишидан дарак бермоқда.
Изоҳлар 0
…