Бокуда ҳижоб сабаб ишдан кетган устозини ўқувчилар кўз ёш билан кузатди

·0·Жамият
Бокуда ҳижоб сабаб ишдан кетган устозини ўқувчилар кўз ёш билан кузатди

Озарбайжон пойтахти Боку шаҳрида ўқувчиларнинг севимли устози билан кўз ёш тўкиб хайрлашаётгани акс этган видео ижтимоий тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.

Видеога илова қилинган маълумотга кўра, ўқитувчи ҳижоб ўрагани сабабли ишдан бўшатилган. Бу хабарни эшитган ўқувчилар эса севимли устозлари билан хайрлашиш учун унинг атрофига тўпланган.

Кадрларда болаларнинг устозини қўйиб юбормай, у билан ҳиссиётли тарзда хайрлашаётгани акс этган. Видеодаги ҳолат ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари орасида турли фикрларга сабаб бўлмоқда.

Ҳозирча ўқитувчининг ишдан бўшатилиши сабаблари ҳақида видеога илова қилинган маълумотдан ташқари қўшимча расмий изоҳ келтирилмаган.

БакуОзарбайжонҳижобўқитувчи ишдан бўшатилиши
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зарина Йўлдошева Бокудаги мухлисидан қаттиқ таъсирланганини айтди (видео)Зарина Йўлдошева Бокудаги мухлисидан қаттиқ таъсирланганини айтди (видео)26 июн 19:36Тошкентда 3-синф ўқувчиси билан боғлиқ ҳолат текширилмоқдаТошкентда 3-синф ўқувчиси билан боғлиқ ҳолат текширилмоқда8 сентябр 10:41Пенсия ёшига етган ходимни ишдан бўшатиш мумкинми: Қонун нима дейди?Пенсия ёшига етган ходимни ишдан бўшатиш мумкинми: Қонун нима дейди?3 октябр 15:59Ўқувчилар мактабга эшакда қатнаяпти: Самарқанддаги ҳолатга изоҳ берилдиЎқувчилар мактабга эшакда қатнаяпти: Самарқанддаги ҳолатга изоҳ берилди22 сентябр 17:55Юнусободда жанжаллашган ўқувчиларнинг ота-оналарига чора кўрилдиЮнусободда жанжаллашган ўқувчиларнинг ота-оналарига чора кўрилди10 сентябр 13:27Мактаб формасида янги тартибми ёки асоссиз қўрқув? Таълим бошқармаси миш-мишларни рад этдиМактаб формасида янги тартибми ёки асоссиз қўрқув? Таълим бошқармаси миш-мишларни рад этди4 сентябр 12:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди