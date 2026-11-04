Истанбулда катта қайтиш: “Фенербаҳче”га янги бош мураббий тайинланди

·0·Спорт
Истанбулда катта қайтиш: “Фенербаҳче”га янги бош мураббий тайинланди

Туркия Суперлигаси грандларидан бири «Фенербаҳче» жамоа бошқаруви бўйича кутилган қарорни эълон қилди. Истанбул клуби ўз тарихида алоҳида из қолдирган собиқ сардор ва таниқли мутахассис Эмре Белёзўғлуни жамоанинг янги бош мураббийи этиб расман тайинлади.

Клуб матбуот хизмати томонидан эълон қилинган баёнотда мазкур қарор мухлислар ва раҳбарият учун чинакам самимий садоқат рамзи сифатида баҳоланди.

«Уйингизга хуш келибсиз!»: Клубнинг расмий баёноти

Истанбул клуби ўзининг собиқ етакчисига бўлган ишончини юксак эҳтиром билан ифодалади:

  • Садоқат ва масъулият: «Бу рангларга хизмат қилиш — йиллар ўтса-да, сўнмайдиган самимий садоқат ва дахлдорлик туйғусидир. Майдонда футболчи, кейинчалик эса мураббий сифатида ушбу буюк клубнинг бир қисми бўлган Эмре Белёзўғлу энди жамоа муваффақияти йўлида фидойилик кўрсатиш учун “Фенербаҳче”га бош мураббий сифатида қайтмоқда», — дейилади клуб хабарида;

  • Юксак шараф: Баёнотда, шунингдек, «Бу рамзни кўтариб юриш — фахр, унга хизмат қилиш эса масъулиятдир. Уйингизга хуш келибсиз, Эмре Белёзўғлу!» дея мураббийнинг қайтиши олқишланди.

Белёзўғлунинг бой тажрибаси: Директорликдан бош мураббийликкача

46 ёшли турк мутахассиси маҳаллий чемпионатда мураббийлик соҳасида салмоқли тажриба тўплашга улгурган:

  • «Фенербаҳче»даги аввалги фаолияти: Эмре Белёзўғлу 2020–2021 йилларда жамоада спорт директори сифатида ишлаган, шунингдек, мураккаб даврда бош мураббий вазифасини вақтинча бажарувчи сифатида жамоани бошқарган;

  • Суперлигадаги мураббийлик йўли: Мустақил мураббий сифатида у «Истанбул Башакшеҳир», «Анкарагюжю», «Антальяспор» ҳамда «Қосимпошо» клубларига устозлик қилиб, тажриба орттирди.

Эмре Белёзўғлунинг қайта тайинланиши «Фенербаҳче» учун чемпионлик пойгасида янги давр ва кучли руҳий туртки бериши кутилмоқда.

ФенербаҳчеЭмре БелёзўғлуТуркия Суперлигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Раҳмоналиев “Боруссия”га қарши асосий таркибда, Истанбулда 90-дақиқа драмасиРаҳмоналиев “Боруссия”га қарши асосий таркибда, Истанбулда 90-дақиқа драмаси21 октябр 06:48«Туркияда шок»: Қуйи лигадан чиққан дебютант «Бешиктош»ни енгиб, пешқадамга айланди!«Туркияда шок»: Қуйи лигадан чиққан дебютант «Бешиктош»ни енгиб, пешқадамга айланди!21 сентябр 06:52Истанбул жаҳаннамида омон қолган «Рома»: ЕЧЛ 1-турида муросасиз дуранглар!Истанбул жаҳаннамида омон қолган «Рома»: ЕЧЛ 1-турида муросасиз дуранглар!11 сентябр 07:09Маркус Рэшфорд трансфери: Фенербаҳче Англия футболчисига жиддий қизиқмоқдаМаркус Рэшфорд трансфери: Фенербаҳче Англия футболчисига жиддий қизиқмоқда4 август 00:13Рафаел Леао Туркияга йўл олмоқдами: Фенербаҳче Милан юлдузи учун 60 млн евро тикмоқдаРафаел Леао Туркияга йўл олмоқдами: Фенербаҳче Милан юлдузи учун 60 млн евро тикмоқда24 июл 13:58Трансфер бомбаси: «Фенербаҳче» Шомуродов учун 3 та юлдуз ва миллионларни тикмоқчи!Трансфер бомбаси: «Фенербаҳче» Шомуродов учун 3 та юлдуз ва миллионларни тикмоқчи!25 июн 22:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози