Истанбулда катта қайтиш: “Фенербаҳче”га янги бош мураббий тайинланди
Туркия Суперлигаси грандларидан бири «Фенербаҳче» жамоа бошқаруви бўйича кутилган қарорни эълон қилди. Истанбул клуби ўз тарихида алоҳида из қолдирган собиқ сардор ва таниқли мутахассис Эмре Белёзўғлуни жамоанинг янги бош мураббийи этиб расман тайинлади.
Клуб матбуот хизмати томонидан эълон қилинган баёнотда мазкур қарор мухлислар ва раҳбарият учун чинакам самимий садоқат рамзи сифатида баҳоланди.
«Уйингизга хуш келибсиз!»: Клубнинг расмий баёноти
Истанбул клуби ўзининг собиқ етакчисига бўлган ишончини юксак эҳтиром билан ифодалади:
Садоқат ва масъулият: «Бу рангларга хизмат қилиш — йиллар ўтса-да, сўнмайдиган самимий садоқат ва дахлдорлик туйғусидир. Майдонда футболчи, кейинчалик эса мураббий сифатида ушбу буюк клубнинг бир қисми бўлган Эмре Белёзўғлу энди жамоа муваффақияти йўлида фидойилик кўрсатиш учун “Фенербаҳче”га бош мураббий сифатида қайтмоқда», — дейилади клуб хабарида;
Юксак шараф: Баёнотда, шунингдек, «Бу рамзни кўтариб юриш — фахр, унга хизмат қилиш эса масъулиятдир. Уйингизга хуш келибсиз, Эмре Белёзўғлу!» дея мураббийнинг қайтиши олқишланди.
Белёзўғлунинг бой тажрибаси: Директорликдан бош мураббийликкача
46 ёшли турк мутахассиси маҳаллий чемпионатда мураббийлик соҳасида салмоқли тажриба тўплашга улгурган:
«Фенербаҳче»даги аввалги фаолияти: Эмре Белёзўғлу 2020–2021 йилларда жамоада спорт директори сифатида ишлаган, шунингдек, мураккаб даврда бош мураббий вазифасини вақтинча бажарувчи сифатида жамоани бошқарган;
Суперлигадаги мураббийлик йўли: Мустақил мураббий сифатида у «Истанбул Башакшеҳир», «Анкарагюжю», «Антальяспор» ҳамда «Қосимпошо» клубларига устозлик қилиб, тажриба орттирди.
Эмре Белёзўғлунинг қайта тайинланиши «Фенербаҳче» учун чемпионлик пойгасида янги давр ва кучли руҳий туртки бериши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…