«Туркияда шок»: Қуйи лигадан чиққан дебютант «Бешиктош»ни енгиб, пешқадамга айланди!
Туркия Суперлигасининг 6-тури Европа футболида йилнинг энг катта сенсацияларидан бирини тақдим этди. Ўтган мавсумда қуйи дивизиондан элитага кўтарилган ва ўтган турда «Башакшеҳир»ни 5:0 ҳисобида тор-мор этган камтарин «Амедспор» бу сафар мамлакатнинг азалий грандларидан бири «Бешиктош»ни 3:2 ҳисобида таслим этди.
Орбан, Саба ва Соялпнинг голлари эвазига улуғвор зафар қучган жамоа ўз очколарини 13 тага етказиб, тўплар нисбати ва қўшимча кўрсаткичларга кўра амалдаги чемпион «Галатасарой»ни (13 очко) ортда қолдирган ҳолда Туркия чемпионатининг якка пешқадамига айланиб олди. Айни дамда Истанбулда кечган яна бир учрашувда «Фенербаҳче» аутсайдер «Эюпспор» дарвозасига жавобсиз 8 та тўп киритиб, мисли кўрилмаган голлар фестивалини ўтказди: ҳужумчи Ведат Мурики покер қайд этган бўлса, Мейсон Гринвуд дубль ва голли узатмага муаллифлик қилди.
Хўш, кечагина қуйи лигада тўп сурган «Амедспор»нинг бу феноменал юриши ортида нима ётибди, Истанбул грандлари нега бунчалик ожиз қолмоқда ва «Фенербаҳче»нинг 8:0 ҳисобидаги ғалабаси уларни чемпионлик курашига қайтара оладими?
«Сенсацион пешқадамлик ва 8:0 ҳисобидаги қаҳратон»: 6-тур хроникаси
Суперлиганинг шов-шувли 6-туридаги асосий воқеалар:
«Амедспор»дан навбатдаги мардлик: Икки тур ичида «Башакшеҳир» (5:0) ва «Бешиктош» (3:2) таслим этилиб, дебютант мусобақа жадвалининг 1-поғонасини эгаллади;
Влаҳович ва Кўкчунинг кечки жавоби: «Бешиктош» Душан Влаҳович (55) ва Оркун Кўкчу (90+8, пен.) орқали вазиятни қутқаришга уринди, аммо ҳимоядаги қўпол хатолар эвазига мағлубиятга учради;
Мурикидан 4 та гол: «Фенербаҳче» ҳужумчиси Ведат Мурики 7, 21, 47 ва 55-дақиқаларда гол уриб, ҳафтанинг бош қаҳрамонига айланди;
Мейсон Гринвуд бенефиси: Инглиз юлдузи 4-дақиқадаёқ пеналтини аниқ бажариб ҳисобни очди, 80-дақиқада дублини расмийлаштирди ва шерикларига голли пас етказиб берди;
Гендузи ва Қаҳвачидан зарбалар: Истанбулликлар сафида Маттео Гендузи (38) ҳамда Ирфан Жан Қаҳвачи (45+1) ҳам ўз номини таблога ёздириб қўйди.
Туркия Суперлигаси 6-тур: Учрашувлар қайдномаси ва жадвал ҳолати
Турнинг марказий баҳслари статистик таққоси ва етакчилар сафи:
Кўрсаткичлар ва мезонлар
«Амедспор» — «Бешиктош» (3:2)
«Фенербаҳче» — «Эюпспор» (8:0)
Учрашув натижаси
3:2 (Сенсация)
8:0 (Тор-мор этиш)
Голлар муаллифлари
Орбан 13, Саба 22, Соялп 59 — Влаҳович 55, Кўкчу 90+8 (пен.)
Мурики 7, 21, 47, 55 (покер); Гринвуд 4 (пен.), 80; Гендузи 38; Қаҳвачи 45+1
Турнир жадвалидаги ўрни
«Амедспор» — 1-ўрин (13 очко), «Бешиктош» — 3-ўрин (12 очко)
«Фенербаҳче» — 6-ўрин (10 очко), «Эюпспор» — 18-ўрин (3 очко)
Асосий қаҳрамонлар
Орбан, Саба (Ҳужумкор дуэт)
Ведат Мурики (4 та гол), Мейсон Гринвуд (2 та гол + 1 ассист)
Жадвалдаги асосий интрига
«Амедспор» «Галатасарой»ни (13 очко) қўшимча кўрсаткичларда ортда қолдирди
Пешқадамлар билан орадаги фарқ 3 очкогача қисқарди
Халқаро спорт таҳлили: Мутахассислар «Амедспор феномени» ҳақида
Турк футболи шарҳловчилари ва экспертларининг асосий хулосалари:
«Лестер Сити» эртаги такрорланмоқдами?: Қуйи дивизиондан эндигина кўтарилган камтарин бюджетли жамоанинг қаторасига икки грандни йиқитиб, жадвал чўққисига чиқиши Европа футболида янги мўъжиза сифатида қаралмоқда;
«Бешиктош» ҳимоясидаги инқироз: Таркибда Влаҳович ва Кўкчу каби юлдузлар бўлишига қарамай, орқа чизиқдаги парокандалик жамоага қимматга тушди;
«Фенербаҳче»нинг ҳужумкор салоҳияти: 8 та гол уриш ва Гринвуд — Мурики жуфтлигининг бу қадар ёрқин уйғунлиги истанбулликларнинг ҳали чемпионлик учун жиддий даъвогар эканини англатади;
Туркия чемпионатидаги тенгсизликнинг йўқолиши: Истанбулнинг анъанавий «уч гиганти» эндиликда чекка вилоятлардан келган шижоатли клублар қаршисида осонликча очко йўқотаётгани лига даражаси ва рақобат кескин ошганини кўрсатмоқда.
«Амедспор»нинг ушбу тарихий пешқадамлиги Туркия футболида катта инқилоб ясади ва бу мавсум нақадар кутилмаган драмаларга бой бўлишини исботлади.
Сизнингча, дебютант «Амедспор» ўз пешқадамлигини узоқ вақт сақлаб, Туркиянинг янги чемпионига айланиши мумкинми ёки «Галатасарой» ва «Фенербаҳче» тез орада ўз ўрнига қайтадими? «Фенербаҳче»нинг 8:0 ҳисобидаги ғалабасига қандай баҳо берасиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Туркия Суперлигасининг энг қайноқ шов-шувлари таҳлилини барча футбол ихлосмандларига улашинг!
Изоҳлар 0
…