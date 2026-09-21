«Туркияда шок»: Қуйи лигадан чиққан дебютант «Бешиктош»ни енгиб, пешқадамга айланди!

·0·Спорт
«Туркияда шок»: Қуйи лигадан чиққан дебютант «Бешиктош»ни енгиб, пешқадамга айланди!

Туркия Суперлигасининг 6-тури Европа футболида йилнинг энг катта сенсацияларидан бирини тақдим этди. Ўтган мавсумда қуйи дивизиондан элитага кўтарилган ва ўтган турда «Башакшеҳир»ни 5:0 ҳисобида тор-мор этган камтарин «Амедспор» бу сафар мамлакатнинг азалий грандларидан бири «Бешиктош»ни 3:2 ҳисобида таслим этди.

Орбан, Саба ва Соялпнинг голлари эвазига улуғвор зафар қучган жамоа ўз очколарини 13 тага етказиб, тўплар нисбати ва қўшимча кўрсаткичларга кўра амалдаги чемпион «Галатасарой»ни (13 очко) ортда қолдирган ҳолда Туркия чемпионатининг якка пешқадамига айланиб олди. Айни дамда Истанбулда кечган яна бир учрашувда «Фенербаҳче» аутсайдер «Эюпспор» дарвозасига жавобсиз 8 та тўп киритиб, мисли кўрилмаган голлар фестивалини ўтказди: ҳужумчи Ведат Мурики покер қайд этган бўлса, Мейсон Гринвуд дубль ва голли узатмага муаллифлик қилди.

Хўш, кечагина қуйи лигада тўп сурган «Амедспор»нинг бу феноменал юриши ортида нима ётибди, Истанбул грандлари нега бунчалик ожиз қолмоқда ва «Фенербаҳче»нинг 8:0 ҳисобидаги ғалабаси уларни чемпионлик курашига қайтара оладими?

«Сенсацион пешқадамлик ва 8:0 ҳисобидаги қаҳратон»: 6-тур хроникаси

Суперлиганинг шов-шувли 6-туридаги асосий воқеалар:

  • «Амедспор»дан навбатдаги мардлик: Икки тур ичида «Башакшеҳир» (5:0) ва «Бешиктош» (3:2) таслим этилиб, дебютант мусобақа жадвалининг 1-поғонасини эгаллади;

  • Влаҳович ва Кўкчунинг кечки жавоби: «Бешиктош» Душан Влаҳович (55) ва Оркун Кўкчу (90+8, пен.) орқали вазиятни қутқаришга уринди, аммо ҳимоядаги қўпол хатолар эвазига мағлубиятга учради;

  • Мурикидан 4 та гол: «Фенербаҳче» ҳужумчиси Ведат Мурики 7, 21, 47 ва 55-дақиқаларда гол уриб, ҳафтанинг бош қаҳрамонига айланди;

  • Мейсон Гринвуд бенефиси: Инглиз юлдузи 4-дақиқадаёқ пеналтини аниқ бажариб ҳисобни очди, 80-дақиқада дублини расмийлаштирди ва шерикларига голли пас етказиб берди;

  • Гендузи ва Қаҳвачидан зарбалар: Истанбулликлар сафида Маттео Гендузи (38) ҳамда Ирфан Жан Қаҳвачи (45+1) ҳам ўз номини таблога ёздириб қўйди.

Туркия Суперлигаси 6-тур: Учрашувлар қайдномаси ва жадвал ҳолати

Турнинг марказий баҳслари статистик таққоси ва етакчилар сафи:

Кўрсаткичлар ва мезонлар

«Амедспор» — «Бешиктош» (3:2)

«Фенербаҳче» — «Эюпспор» (8:0)

Учрашув натижаси

3:2 (Сенсация)

8:0 (Тор-мор этиш)

Голлар муаллифлари

Орбан 13, Саба 22, Соялп 59 — Влаҳович 55, Кўкчу 90+8 (пен.)

Мурики 7, 21, 47, 55 (покер); Гринвуд 4 (пен.), 80; Гендузи 38; Қаҳвачи 45+1

Турнир жадвалидаги ўрни

«Амедспор» — 1-ўрин (13 очко), «Бешиктош» — 3-ўрин (12 очко)

«Фенербаҳче» — 6-ўрин (10 очко), «Эюпспор» — 18-ўрин (3 очко)

Асосий қаҳрамонлар

Орбан, Саба (Ҳужумкор дуэт)

Ведат Мурики (4 та гол), Мейсон Гринвуд (2 та гол + 1 ассист)

Жадвалдаги асосий интрига

«Амедспор» «Галатасарой»ни (13 очко) қўшимча кўрсаткичларда ортда қолдирди

Пешқадамлар билан орадаги фарқ 3 очкогача қисқарди

Халқаро спорт таҳлили: Мутахассислар «Амедспор феномени» ҳақида

Турк футболи шарҳловчилари ва экспертларининг асосий хулосалари:

  • «Лестер Сити» эртаги такрорланмоқдами?: Қуйи дивизиондан эндигина кўтарилган камтарин бюджетли жамоанинг қаторасига икки грандни йиқитиб, жадвал чўққисига чиқиши Европа футболида янги мўъжиза сифатида қаралмоқда;

  • «Бешиктош» ҳимоясидаги инқироз: Таркибда Влаҳович ва Кўкчу каби юлдузлар бўлишига қарамай, орқа чизиқдаги парокандалик жамоага қимматга тушди;

  • «Фенербаҳче»нинг ҳужумкор салоҳияти: 8 та гол уриш ва Гринвуд — Мурики жуфтлигининг бу қадар ёрқин уйғунлиги истанбулликларнинг ҳали чемпионлик учун жиддий даъвогар эканини англатади;

  • Туркия чемпионатидаги тенгсизликнинг йўқолиши: Истанбулнинг анъанавий «уч гиганти» эндиликда чекка вилоятлардан келган шижоатли клублар қаршисида осонликча очко йўқотаётгани лига даражаси ва рақобат кескин ошганини кўрсатмоқда.

«Амедспор»нинг ушбу тарихий пешқадамлиги Туркия футболида катта инқилоб ясади ва бу мавсум нақадар кутилмаган драмаларга бой бўлишини исботлади.

Сизнингча, дебютант «Амедспор» ўз пешқадамлигини узоқ вақт сақлаб, Туркиянинг янги чемпионига айланиши мумкинми ёки «Галатасарой» ва «Фенербаҳче» тез орада ўз ўрнига қайтадими? «Фенербаҳче»нинг 8:0 ҳисобидаги ғалабасига қандай баҳо берасиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Туркия Суперлигасининг энг қайноқ шов-шувлари таҳлилини барча футбол ихлосмандларига улашинг!

АмедспорФенербаҳчеТуркия Суперлиги 6-турВедат Мурики
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ҳимояга ўтириб қолдик»: Улуғбек Бақоев аламли мағлубият сабабларини айтди«Ҳимояга ўтириб қолдик»: Улуғбек Бақоев аламли мағлубият сабабларини айтдиБугун, 06:48«Ҳақли равишда ғалаба қозондик»: Миржалол Қосимов Зоминдаги иродали баҳс сирини очди«Ҳақли равишда ғалаба қозондик»: Миржалол Қосимов Зоминдаги иродали баҳс сирини очдиБугун, 06:42«Тебас ва Негрейра Лигаси!»: «Реал» телевидениеси дерби ҳакамини ер билан битта қилди«Тебас ва Негрейра Лигаси!»: «Реал» телевидениеси дерби ҳакамини ер билан битта қилдиБугун, 06:39«Бундай тайинлов билан табриклайман!»: Моуриньо дербидаги ҳакамликни танқид қилди«Бундай тайинлов билан табриклайман!»: Моуриньо дербидаги ҳакамликни танқид қилдиБугун, 06:33Англия Премер-лигаси: Манчестер Сити якка пешқадамАнглия Премер-лигаси: Манчестер Сити якка пешқадамБугун, 00:31«Туринда муҳим зафар ва Спаллеттининг юриши»: «Ювентус» «Аталанта»ни ишончли енгди!«Туринда муҳим зафар ва Спаллеттининг юриши»: «Ювентус» «Аталанта»ни ишончли енгди!Кеча, 23:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг