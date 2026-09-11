Раҳмоналиев «МЮ»га қарши майдонга тушди — ЕЧЛ 1-турида сенсацион голлар
Европа футболининг энг муҳташам саҳнаси — Чемпионлар лигаси янги мавсумнинг 1-туридаёқ мухлисларга ҳақиқий байрам, мислсиз камбэклар ва ўзбек спорти учун тарихий лаҳзаларни тақдим этди. Минглаб ватандошларимизнинг нигоҳи «Орзулар театри» — «Олд Траффорд» стадионига қадалди: миллий термамиз ярим ҳимоячиси Умарали Раҳмоналиев Озарбайжоннинг «Сабаҳ» клуби асосий таркибида майдонга тушиб, инглиз гранди «Манчестер Юнайтед»га қарши 71 дақиқа давомида қаҳрамонона жанг олиб борди. Бу вақтда эса Мюнхенда «Бавария» норвегияликларни 5:0 ҳисобида яксон қилди, мусобақа дебютанти «Комо» Германиянинг қудратли «Лейпциг»ини ақл бовар қилмас тарзда 4:1 ҳисобида таслим этди, «Ланс» эса Прагада 90+3-дақиқадаги гол билан ғалабани илиб кетди. Хўш, Раҳмоналиев инглиз юлдузларига қарши қандай тўп сурди, ЕЧЛ дебютанти «Комо» қандай мўъжиза кўрсатди ва бу оқшомнинг асосий қаҳрамонлари кимлар бўлди?
Триумф ва тубга қулаш: ЕЧЛ стартидаги шов-шувли натижалар
1-турнинг ҳал қилувчи баҳслари Европа майдонларида улкан ҳиссиётлар тўлқинини юзага келтирди:
«Олд Траффорд»да кучлар фарқи: «Манчестер Юнайтед» ўз мухлислари қаршисида «Сабаҳ» дарвозасига жавобсиз 4 та гол урди (Куня 27, Фернандеш 42, Шешко 45, Мартинес 68);
«Бавария» машинасининг уйғониши: Мюнхен гиганти «Будё-Глимт»га ҳеч қандай имкон қолдирмади (5:0) — Мусиала (47), Кейн (61), Дэвис (77) ҳамда Майкл Олисенинг дубли (83, 90+2) немислар кучини намойиш этди;
Дебютант «Комо»нинг сенсацияси: Сеск Фабрегас жамоаси ўз майдонида Бундеслига фаворити «Лейпциг»ни 4:1 ҳисобида маҳв этиб, тур қаҳрамонига айланди (Батурина 15, Доувикас 38, Диао 54, Перроне 90+1 — Максимович 58);
«Ланс»дан 90+3-дақиқадаги супер-драма: Чехияда «Славия»га қарши кечган ўйинда французлар 90+1 ва 90+3-дақиқаларда икки бор гол уриб, 2:3 ҳисобида ғалаба қозонишди (Штурм 51, 88 — Сотоса 75, Товен 90+1, Агуиллар 90+3).
«Ҳаммаси қандай бошланган эди?»: Раҳмоналиевнинг «Олд Траффорд» сари машаққатли йўли
Ўзбек футболи тарбияланувчиси бўлган Умарали Раҳмоналиев учун ушбу оқшом шунчаки мусобақа баҳси эмас, балки йиллар давомидаги машаққатли меҳнатнинг олий чўққиси бўлди:
Маҳаллий майдонлардан Европа чўққисига: Ўзбекистон ёшлар терма жамоалари сафида Осиё чемпиони бўлган, капитанлик боғичи остида жамоани етаклаган истеъдод эгаси ўз матонати билан хориж клублари эътиборига тушди;
«Сабаҳ»даги етакчилик: Озарбайжон чемпионати орқали Европа майдонларига чиққан ярим ҳимоячи қисқа вақтда жамоа мураббийларининг ишончини қозонди ва клубнинг тарихий еврокубок юришида бош марказга айланди;
Грандлар қаршисидаги синов: Мусобақа қуръаси «Сабаҳ»ни «Манчестер Юнайтед» билан тўқнаш келтирганида кўпчилик шубҳа билан қараган эди, бироқ Умаралининг асосий таркибга киритилиши унинг иқтидорига бўлган юксак ҳурматни кўрсатди.
Синдирилмас ирода: Юлдузларга қарши мардонавор кураш
Ўйин ҳисоби меҳмонлар учун оғир кечганига қарамай, майдонда ҳақиқий спорт қаҳрамонлиги ва жасорат намойиш этилди:
Фернандеш ва Тилемансга қарши баҳс: Раҳмоналиев майдон марказида жаҳон футболи юлдузлари Бруну Фернандеш, Тилеманс ва Майнуга қарши муросасиз кураш олиб борди, прессинг уюштирди ва жамоасининг ҳужумга ўтишида фаол қатнашди;
71 дақиқалик матонат: Умарали 71-дақиқада Ҳайбуллаевга ўрнини бўшатиб бергунга қадар юқори жисмоний фаоллик кўрсатди ва рақибнинг ҳужумкор босимини қайтаришга бор кучини сарфлади;
Таркиблар тафовути: «МЮ» сафида Ламменс, Йоро, Мартинес, Куня ва Шешко сингари юзлаб миллион евролик юлдузлар ҳаракат қилган бўлса, «Сабаҳ» сафида Покатилов, Маккарти, Дашдамиров, Раҳмоналиев ва Шимич каби футболчилар охирги сониягача ўз шаънини ҳимоя қилди.
«Буюк стадионларда катта жамоаларга қарши майдонга тушиш — ҳар бир ёш футболчи учун ҳаётидаги энг буюк бурилиш нуқтасидир. Бундай баҳслар инсон характерини тоблайди ва янги босқичга олиб чиқади», — дея таъкидлашди халқаро шарҳловчилар.
Тарихий кўрсаткич ва ўзбек спортининг янги марраси
Умарали Раҳмоналиевнинг «Олд Траффорд» майдонида ЕЧЛнинг асосий тўрида тўп суриши нафақат унинг шахсий карьерасидаги янги саҳифа, балки замонавий ўзбек футболи учун ҳам ноёб ҳодисадир. Кўп сонли футбол ихлосмандлари ўзбек ўғлонининг жаҳон футболи мактабларидан бирида асосий таркибда кўриниши миллий футболимизнинг салоҳияти ва келажагига бўлган ишончни янада мустаҳкамлашини эътироф этмоқда. Натижадан қатъи назар, бундай тажриба футболчига миллий терма жамоа сафидаги кейинги муҳим ўйинларда қўл келади.
Сизнингча, Умарали Раҳмоналиевнинг «Манчестер Юнайтед»дек гранд жамоага қарши майдонга тушиши унинг кейинчалик Европанинг ТОП-5 чемпионатларига йўл олишига эшик очадими? «Комо»нинг 4:1 ҳисобидаги шов-шувли ғалабаси эса мусобақадаги янги «сюрприз» жамоа пайдо бўлганидан далолатми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболчисининг тарихий баҳси таҳлилини барча футбол ихлосмандларига улашинг!
…