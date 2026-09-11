«Барчасини сониялар ҳал қилди»: Раҳмоналиев «Олд Траффорд»даги 0:4 ҳақида очиқ гапирди
Европа Чемпионлар лигасининг афсонавий саҳнаси — «Олд Траффорд» стадионида ўзбек футболи тарихида янги саҳифа очилди. Озарбайжоннинг «Сабаҳ» клуби сафида Европанинг энг нуфузли мусобақасида дебют қилган 23 ёшли яримҳимоячи Умарали Раҳмоналиев «Манчестер Юнайтед»га қарши кечган оғир баҳсдан (0:4) сўнг таниқли спорт журналисти Александр Шмурновга эксклюзив интервью берди. Англия гранди қаршисида асосий таркибда майдонга тушиб, ЕЧЛда тўп сурган тарихдаги 7-ўзбекистонлик футболчига айланган ёш иқтидор йирик мағлубиятга қарамай, мардонавор тарзда камчиликларни тан олди ва келгуси ғалабалар учун куч топди. Хўш, «Олд Траффорд»да кучлар нисбати қандай эди, Раҳмоналиевнинг фикрича «МЮ» юлдузлари қайси жиҳатда устун келди ва бу оғир синов ўзбек спорти келажагига қандай туртки беради?
«Орзулар театри»даги шафқатсиз ҳақиқат
ЕЧЛ 1-тури «Сабаҳ» ва Раҳмоналиев учун ҳақиқий чақмоқ чақишидек кечди:
Тарихий дебют: Озарбайжон клуби ва 23 ёшли ўзбек яримҳимоячиси учун Европанинг энг нуфузли турниридаги илк учрашув тўғридан-тўғри инглиз футболи даргоҳи — «Олд Траффорд»да бошланди;
0:4 ҳисобидаги сабоқ: «Манчестер Юнайтед» тажриба ва юксак синф эвазига мезбонлар фойдасига йирик ҳисобни қайд этди;
Ташкилий жиҳатдан муносиб кураш: Натижа оғир бўлса-да, «Сабаҳ» майдонда пароканда бўлиб кетмади, юқори темп ва тактик интизомни сақлаб туришга интилди;
Синфлар фарқи: Рақибнинг бир лаҳзалик бўшашишларни ҳам голга айлантира олиш маҳорати баҳс тақдирини ҳал қилди.
«Ҳаммаси қандай бошланган эди?»: Лойли майдонлардан ЕЧЛ саҳнасигача бўлган йўл
Умаралининг ушбу тарихий нуқтага етиб келиши катта меҳнат ва сабрнинг мевасидир:
Ёшлар термасидан етакчилик сари: Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси сафида Осиё чемпиони бўлган ва ўз тенгқурлари орасида характер кўрсатган Раҳмоналиев қадам-бақадам легионерга айланди;
7-рақамли ўзбек: Максим Шацких, Миржалол Қосимов ва Жаъфар Ирисметов сингари афсоналар изидан бориб, ЕЧЛ тарихида майдонга тушган 7-ўзбекистонлик бўлиш шарафига эришди;
Ўзбек футболи шаъни: Баҳс олдидан унга бу тарихий фактни эслатишганда, Умарали ўз зиммасида бутун бошли миллий футбол мактаби обрўси турганлигини чуқур ҳис қилди.
Шмурновга берилган жасур баёнот
Учрашув якунлангач, ёш футболчи мағлубиятни баҳоналар ортига яширмай, профессионалларга хос босиқлик билан вазиятни таҳлил қилди:
«Барчасини сониялар ҳал қилди»: Раҳмоналиев жамоаси ёмон ҳаракат қилмаганини, бироқ юқори даражали футболда сониянинг улуши кечикиш ҳам жазоланишини очиқ тан олди;
Ўзбек футболи ўсишини кўрсатиш истаги: «Ўзбек футболидаги ўсишни кўрсатишга ва жамоам яхши натижага эришиши учун боримни беришга ҳаракат қилдим», — дея юрагидаги туйғуларини билдирди у;
Букилмас руҳият: Ҳисоб оғир бўлса-да, бу тушкунлик эмас, балки келажакдаги буюк қайтишлар учун олинган бебаҳо дарс эканини таъкидлади.
«Ўйин томонлама ташкилий жиҳатдан ёмон кўринмадик. Яхши темп бўлди. Барчасини сониялар ҳал қилди. Ўтказиб юборилган голларни таҳлил қилсак, қаердадир сонияларга кечикдик ва рақиб ҳам ўз маҳоратини кўрсатди. ЕЧЛда ўйнаган 7-ўзбек эканимни ўйингача айтишди. Бор кучимни бердим. Бу — футбол, тажриба олдик. Шундай ўйинлар орқали ўрганамиз ва келажакда кучлиларга ҳам муносиб қаршилик кўрсатамиз», — деди Умарали Раҳмоналиев.
Тарихий марра ва янги босқич
Мағлубиятлар орқали ҳақиқий қаҳрамонлар тобланади. «Манчестер Юнайтед»дек суперклубга қарши 71 дақиқалик қаҳрамонона жанг ва олинган халқаро тажриба 23 ёшли Умарали Раҳмоналиевни янада кучлироқ қилади. Энг муҳими — ёш яримҳимоячи буюк саҳналардан ҳайиқмаслигини, ҳақиқатни тик қабул қилиб, хатолардан хулоса чиқаришга тайёрлигини кўрсатди. Олдинда эса уни ЕЧЛнинг кейинги қайноқ турлари ва миллий терма жамоа сафидаги ҳал қилувчи баҳслар кутмоқда.
Сизнингча, Умарали Раҳмоналиевнинг «Манчестер Юнайтед»га қарши олган бу тажрибаси унинг яқин йилларда Европанинг кучли бешлик лигаларига йўл олишига ёрдам берадими? ЕЧЛ тарихидаги 7-ўзбекистонлик футболчимизнинг мағлубиятдан кейинги мардонавор фикрларига қандай баҳо берасиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек спортининг янги авлод қаҳрамони ҳақидаги ушбу мақолани барча футбол ихлосмандларига улашинг!
…