«Барчасини сониялар ҳал қилди»: Раҳмоналиев «Олд Траффорд»даги 0:4 ҳақида очиқ гапирди

·12·Спорт
«Барчасини сониялар ҳал қилди»: Раҳмоналиев «Олд Траффорд»даги 0:4 ҳақида очиқ гапирди

Европа Чемпионлар лигасининг афсонавий саҳнаси — «Олд Траффорд» стадионида ўзбек футболи тарихида янги саҳифа очилди. Озарбайжоннинг «Сабаҳ» клуби сафида Европанинг энг нуфузли мусобақасида дебют қилган 23 ёшли яримҳимоячи Умарали Раҳмоналиев «Манчестер Юнайтед»га қарши кечган оғир баҳсдан (0:4) сўнг таниқли спорт журналисти Александр Шмурновга эксклюзив интервью берди. Англия гранди қаршисида асосий таркибда майдонга тушиб, ЕЧЛда тўп сурган тарихдаги 7-ўзбекистонлик футболчига айланган ёш иқтидор йирик мағлубиятга қарамай, мардонавор тарзда камчиликларни тан олди ва келгуси ғалабалар учун куч топди. Хўш, «Олд Траффорд»да кучлар нисбати қандай эди, Раҳмоналиевнинг фикрича «МЮ» юлдузлари қайси жиҳатда устун келди ва бу оғир синов ўзбек спорти келажагига қандай туртки беради?

«Орзулар театри»даги шафқатсиз ҳақиқат

ЕЧЛ 1-тури «Сабаҳ» ва Раҳмоналиев учун ҳақиқий чақмоқ чақишидек кечди:

  • Тарихий дебют: Озарбайжон клуби ва 23 ёшли ўзбек яримҳимоячиси учун Европанинг энг нуфузли турниридаги илк учрашув тўғридан-тўғри инглиз футболи даргоҳи — «Олд Траффорд»да бошланди;

  • 0:4 ҳисобидаги сабоқ: «Манчестер Юнайтед» тажриба ва юксак синф эвазига мезбонлар фойдасига йирик ҳисобни қайд этди;

  • Ташкилий жиҳатдан муносиб кураш: Натижа оғир бўлса-да, «Сабаҳ» майдонда пароканда бўлиб кетмади, юқори темп ва тактик интизомни сақлаб туришга интилди;

  • Синфлар фарқи: Рақибнинг бир лаҳзалик бўшашишларни ҳам голга айлантира олиш маҳорати баҳс тақдирини ҳал қилди.

«Ҳаммаси қандай бошланган эди?»: Лойли майдонлардан ЕЧЛ саҳнасигача бўлган йўл

Умаралининг ушбу тарихий нуқтага етиб келиши катта меҳнат ва сабрнинг мевасидир:

  • Ёшлар термасидан етакчилик сари: Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси сафида Осиё чемпиони бўлган ва ўз тенгқурлари орасида характер кўрсатган Раҳмоналиев қадам-бақадам легионерга айланди;

  • 7-рақамли ўзбек: Максим Шацких, Миржалол Қосимов ва Жаъфар Ирисметов сингари афсоналар изидан бориб, ЕЧЛ тарихида майдонга тушган 7-ўзбекистонлик бўлиш шарафига эришди;

  • Ўзбек футболи шаъни: Баҳс олдидан унга бу тарихий фактни эслатишганда, Умарали ўз зиммасида бутун бошли миллий футбол мактаби обрўси турганлигини чуқур ҳис қилди.

Шмурновга берилган жасур баёнот

Учрашув якунлангач, ёш футболчи мағлубиятни баҳоналар ортига яширмай, профессионалларга хос босиқлик билан вазиятни таҳлил қилди:

  • «Барчасини сониялар ҳал қилди»: Раҳмоналиев жамоаси ёмон ҳаракат қилмаганини, бироқ юқори даражали футболда сониянинг улуши кечикиш ҳам жазоланишини очиқ тан олди;

  • Ўзбек футболи ўсишини кўрсатиш истаги: «Ўзбек футболидаги ўсишни кўрсатишга ва жамоам яхши натижага эришиши учун боримни беришга ҳаракат қилдим», — дея юрагидаги туйғуларини билдирди у;

  • Букилмас руҳият: Ҳисоб оғир бўлса-да, бу тушкунлик эмас, балки келажакдаги буюк қайтишлар учун олинган бебаҳо дарс эканини таъкидлади.

«Ўйин томонлама ташкилий жиҳатдан ёмон кўринмадик. Яхши темп бўлди. Барчасини сониялар ҳал қилди. Ўтказиб юборилган голларни таҳлил қилсак, қаердадир сонияларга кечикдик ва рақиб ҳам ўз маҳоратини кўрсатди. ЕЧЛда ўйнаган 7-ўзбек эканимни ўйингача айтишди. Бор кучимни бердим. Бу — футбол, тажриба олдик. Шундай ўйинлар орқали ўрганамиз ва келажакда кучлиларга ҳам муносиб қаршилик кўрсатамиз», — деди Умарали Раҳмоналиев.

Тарихий марра ва янги босқич

Мағлубиятлар орқали ҳақиқий қаҳрамонлар тобланади. «Манчестер Юнайтед»дек суперклубга қарши 71 дақиқалик қаҳрамонона жанг ва олинган халқаро тажриба 23 ёшли Умарали Раҳмоналиевни янада кучлироқ қилади. Энг муҳими — ёш яримҳимоячи буюк саҳналардан ҳайиқмаслигини, ҳақиқатни тик қабул қилиб, хатолардан хулоса чиқаришга тайёрлигини кўрсатди. Олдинда эса уни ЕЧЛнинг кейинги қайноқ турлари ва миллий терма жамоа сафидаги ҳал қилувчи баҳслар кутмоқда.

Сизнингча, Умарали Раҳмоналиевнинг «Манчестер Юнайтед»га қарши олган бу тажрибаси унинг яқин йилларда Европанинг кучли бешлик лигаларига йўл олишига ёрдам берадими? ЕЧЛ тарихидаги 7-ўзбекистонлик футболчимизнинг мағлубиятдан кейинги мардонавор фикрларига қандай баҳо берасиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек спортининг янги авлод қаҳрамони ҳақидаги ушбу мақолани барча футбол ихлосмандларига улашинг!

Умарали RahmonaliyevСабахЕвропа Чемпионлар лигиМанчестер Юнайтед
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Топурия қайтади: Гейжига қарши реваншми ёки Пимблетт билан супер тўқнашув?Топурия қайтади: Гейжига қарши реваншми ёки Пимблетт билан супер тўқнашув?Бугун, 14:44Деклан Райс Кевин Де Бруйненинг ўйинига юқори баҳо бердиДеклан Райс Кевин Де Бруйненинг ўйинига юқори баҳо бердиБугун, 13:50Манчестер Юнайтед сардори Бруно Фернандеш жароҳат олиб, дерби олдидан хавотир уйғотдиМанчестер Юнайтед сардори Бруно Фернандеш жароҳат олиб, дерби олдидан хавотир уйғотдиБугун, 13:38Криштиану Роналду Осиё Чемпионлар лигасида ғолиб чиқиш учун кураш бошлайдиКриштиану Роналду Осиё Чемпионлар лигасида ғолиб чиқиш учун кураш бошлайдиБугун, 11:52Анвар Анваров жаҳоннинг энг кучли сакровчилари билан бир майдондаАнвар Анваров жаҳоннинг энг кучли сакровчилари билан бир майдондаБугун, 11:08Рафаел Маркес Мексика терма жамоасининг бош мураббийи этиб тайинландиРафаел Маркес Мексика терма жамоасининг бош мураббийи этиб тайинландиБугун, 10:51
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди