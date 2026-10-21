Комо — Манчестер Юнайтед: таркиблар ва жонли матн
Чемпионлар лигаси доирасидаги Комо — Манчестер Юнайтед учрашуви 21 октябр, 21:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Комо бошланғич таркиби: 1. Бюте Ж., 20. Батурина М., 27. Коуту Я., 7. Да Кунья Л. (капитан), 9. Дувикас А., 2. Кемпф М. О., 6. Милья Л., 10. Пас Н., 5. Перроне М., 4. Рамон Ж., 3. Валье А.
Комо захирадагилари: 8. Какере М., 13. Доссена А., 12. Жинелли Л., 16. Кайки, 30. Либерали М., 21. Риччи С., 97. Санчес Р., 28. Смолчич И.
Комо бош мураббийи: Фабрегас С.
Манчестер Юнайтед бошланғич таркиби: 1. Ламменс С., 17. Андрей Сантос, 10. Кунья М., 2. Далот Д., 4. де Лигт М., 8. Фернандеш Б. (капитан), 5. Магуайр Г., 3. Мазрауи Н., 19. Мбемо Б., 7. Маунт М., 18. Тилеманс Ю.
Манчестер Юнайтед захирадагилари: 41. Амасс Х., 57. Армер Д., 20. Балеба К., 12. Дарлоу К., 16. Диалло А., 38. Флетчер Ж., 39. Флетчер Т., 22. Хитон Т., 56. Камасон Ж., 31. Лейси С., 27. Томпсон Т., 11. Зиркзее Ж.
Манчестер Юнайтед бош мураббийи: Каррик М.
Изоҳлар 0
…