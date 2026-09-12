Бруно Фернандеш жароҳат хавотири билан Манчестер дербисига ҳозирланмоқда

·48·Спорт
Бруно Фернандеш жароҳат хавотири билан Манчестер дербисига ҳозирланмоқда

Манчестер Юнайтед бош мураббийи Майкл Каррик Чемпионлар лигаси доирасидаги Сабаҳ ФКга қарши ўйинда сардор Бруно Фернандешни тўқсон дақиқа давомида майдонда қолдиргани сабабларини тушунтириб берди. Олд Траффордда кечган баҳсдан сўнг португалиялик ярим ҳимоячининг оқсоқланиб кетаётгани акс этган видеолар мухлисларда жиддий хавотир уйғотди ва олдинда турган Манчестер Сити билан дерби олдидан бош мураббий зиммасидаги масъулиятни янада оширди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, жорий мавсум бошланишидан буён ўта тиғиз тақвимда ҳаракат қилаётган 32 ёшли Фернандеш Манчестер Юнайтеднинг дастлабки тўртта учрашувининг ҳар бир дақиқасида майдонда ҳаракат қилган. Ушбу қисқа вақт оралиғида у ўз ҳисобига тўрта гол ёздириб улгурди, жумладан, Сабаҳ ФК устидан қозонилган 4:0 ҳисобидаги йирик ғалабада ҳам муҳим голга муаллифлик қилди. Бироқ, бундай оғир юклама футболчининг жисмоний ҳолатига таъсир қилмай қолмади.

Майкл Каррикнинг тушунтириши ва таркиб муаммолари

Учрашувдан кейинги матбуот анжуманида Майкл Каррик мураббийлар штаби таркибда ротация қилишни режалаштирганини, бироқ ўйин жараёни ва майдондаги вазият Фернандешни охиригача қолдиришни тақозо этганини тан олди. Унинг сўзларига кўра, жамоада мавжуд бешта алмаштириш имконияти чеклангани ҳамда иккинчи бўлимдаги тактик эҳтиёжлар туфайли айнан шундай қарорга келинган.

"Бизда фақат бешта алмаштириш имконияти бор эди ва маълум қарорларни қабул қилишимизга тўғри келди", — дейди Каррик. Мураббий ўз сардорининг жуда кўп ўйнаётганини ва унга ҳордиқ чиқариш зарурлигини яхши тушунишини, келгусида мураббийлар штаби таркиб имкониятларидан келиб чиқиб бу юкламани тақсимлаш устида ишлаётганини қўшимча қилди.

Манчестер дербиси олдидаги йўқотишлар

Сабаҳ ФКга қарши баҳсда Фернандешнинг ҳолатидан ташқари, ҳимоя чизиғидаги муаммолар ҳам жамоани ташвишга солмоқда. Хусусан, Люк Шоу ушбу учрашув қайдномасига киритилмади ва унинг бўлажак Манчестер Сити қаршисидаги баҳсда майдонга туша олиши сўроқ остида қолмоқда.

Каррик Англия терма жамоаси аъзосининг ҳолати бўйича эҳтиёткорона фикр билдириб, ўйингача уни асрашга ҳаракат қилишганини ва таваккал қилишни истамашганини таъкидлади. Ҳимоячининг сўнгги кунлардаги тикланиш жараёни ва жисмоний ҳолати дерби куни аниқ бўлиши кутилмоқда. Қизил иблислар учун шаҳарликларга қарши ўйин олдидан барқарорликни сақлаш ва футболчиларнинг жисмоний тайёргарлигини мувозанатда ушлаб туриш ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

Манчестер ЮнайтедБруно ФернандесМайкл КаррикЧемпионлар лигасиАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе Жосе Мауринёнинг интеллектидан ҳайратда қолганини айтдиКилиан Мбаппе Жосе Мауринёнинг интеллектидан ҳайратда қолганини айтдиБугун, 15:12Килиан Мбаппе: "Мендан яхшироқ ўйинчи бўлмади"Килиан Мбаппе: "Мендан яхшироқ ўйинчи бўлмади"Бугун, 14:10Жозе Моуринью Винисиус ва Мбаппе юлдузларини ҳимоя қилдиЖозе Моуринью Винисиус ва Мбаппе юлдузларини ҳимоя қилдиБугун, 12:15Франко Мастантуоно Лионель Месси рекордини янгиладиФранко Мастантуоно Лионель Месси рекордини янгиладиБугун, 11:51Килиан Мбаппе "диктатор" мемига муносабат билдирдиКилиан Мбаппе "диктатор" мемига муносабат билдирдиБугун, 11:33Хаби Алонсо Жоау Педрони Эрлинг Холанд даражасига қўйдиХаби Алонсо Жоау Педрони Эрлинг Холанд даражасига қўйдиБугун, 10:52
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди