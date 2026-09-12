Бруно Фернандеш жароҳат хавотири билан Манчестер дербисига ҳозирланмоқда
Манчестер Юнайтед бош мураббийи Майкл Каррик Чемпионлар лигаси доирасидаги Сабаҳ ФКга қарши ўйинда сардор Бруно Фернандешни тўқсон дақиқа давомида майдонда қолдиргани сабабларини тушунтириб берди. Олд Траффордда кечган баҳсдан сўнг португалиялик ярим ҳимоячининг оқсоқланиб кетаётгани акс этган видеолар мухлисларда жиддий хавотир уйғотди ва олдинда турган Манчестер Сити билан дерби олдидан бош мураббий зиммасидаги масъулиятни янада оширди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, жорий мавсум бошланишидан буён ўта тиғиз тақвимда ҳаракат қилаётган 32 ёшли Фернандеш Манчестер Юнайтеднинг дастлабки тўртта учрашувининг ҳар бир дақиқасида майдонда ҳаракат қилган. Ушбу қисқа вақт оралиғида у ўз ҳисобига тўрта гол ёздириб улгурди, жумладан, Сабаҳ ФК устидан қозонилган 4:0 ҳисобидаги йирик ғалабада ҳам муҳим голга муаллифлик қилди. Бироқ, бундай оғир юклама футболчининг жисмоний ҳолатига таъсир қилмай қолмади.
Майкл Каррикнинг тушунтириши ва таркиб муаммолариУчрашувдан кейинги матбуот анжуманида Майкл Каррик мураббийлар штаби таркибда ротация қилишни режалаштирганини, бироқ ўйин жараёни ва майдондаги вазият Фернандешни охиригача қолдиришни тақозо этганини тан олди. Унинг сўзларига кўра, жамоада мавжуд бешта алмаштириш имконияти чеклангани ҳамда иккинчи бўлимдаги тактик эҳтиёжлар туфайли айнан шундай қарорга келинган.
"Бизда фақат бешта алмаштириш имконияти бор эди ва маълум қарорларни қабул қилишимизга тўғри келди", — дейди Каррик. Мураббий ўз сардорининг жуда кўп ўйнаётганини ва унга ҳордиқ чиқариш зарурлигини яхши тушунишини, келгусида мураббийлар штаби таркиб имкониятларидан келиб чиқиб бу юкламани тақсимлаш устида ишлаётганини қўшимча қилди.
Манчестер дербиси олдидаги йўқотишларСабаҳ ФКга қарши баҳсда Фернандешнинг ҳолатидан ташқари, ҳимоя чизиғидаги муаммолар ҳам жамоани ташвишга солмоқда. Хусусан, Люк Шоу ушбу учрашув қайдномасига киритилмади ва унинг бўлажак Манчестер Сити қаршисидаги баҳсда майдонга туша олиши сўроқ остида қолмоқда.
Каррик Англия терма жамоаси аъзосининг ҳолати бўйича эҳтиёткорона фикр билдириб, ўйингача уни асрашга ҳаракат қилишганини ва таваккал қилишни истамашганини таъкидлади. Ҳимоячининг сўнгги кунлардаги тикланиш жараёни ва жисмоний ҳолати дерби куни аниқ бўлиши кутилмоқда. Қизил иблислар учун шаҳарликларга қарши ўйин олдидан барқарорликни сақлаш ва футболчиларнинг жисмоний тайёргарлигини мувозанатда ушлаб туриш ҳал қилувчи аҳамият касб этади.
…