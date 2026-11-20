Нико Пас «Реал»га қайтиш учун битта шарт қўйди: у захирада ўтиришни истамайди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Реал Мадрид» клуби «Комо» сафида тўп сураётган Нико Пасни қайтариш имкониятига эга бўлса-да, аргентиналик яримҳимоячи асосий таркибда мунтазам ўйин амалиётига эга бўлиш шартини қўймоқда.
- Футболчи захирада қолишни истамайди ва келажаги борасидаги қарорда майдондаги роли ҳал қилувчи аҳамиятга эга эканлигини таъкидламоқда.
- Айни пайтда Нико Пасга «Манчестер Юнайтед» клуби ҳам қизиқиш билдирмоқда.
«Реал Мадрид» «Комо»да ўзини кўрсатаётган аргентиналик яримҳимоячи Нико Пасни яна жамоага қайтаришни режалаштирмоқда. Бироқ мадридликларнинг иқтидорли футболчига нисбатан режалари унинг қарорини белгилаб бермаслиги мумкин. Пас «Реал»га қайтиш учун асосий таркибда мунтазам ўйнаш имкониятига ишонч ҳосил қилишни истайди.
Мадрид клуби ёш футболчининг салоҳиятини яхши билади ва уни яна ўз сафига қўшиб олиш имкониятига эга. Аммо Нико Пас учун фақат «Реал» футболкасида ўйнашнинг ўзи етарли эмас. Унинг келажаги борасидаги қарорда майдондаги роли ва мунтазам ўйин амалиёти муҳим ўрин тутмоқда.
El Debate нашри хабар беришича, аргентиналик яримҳимоячи «Реал»га қайтишдан олдин асосий таркибдаги ўрни масаласига аниқлик киритишни хоҳлайди. У доимий равишда захирада қоладиган футболчи мақомида бўлишни истамайди.
Нико Пас «Реал»да ўйин амалиётини талаб қилмоқда
Паснинг позицияси тушунарли: у фаолиятининг муҳим босқичида мунтазам ўйин амалиётига эга бўлишни истайди. Катта клубга қайтиш, совринлар учун курашиш ва юқори даражадаги футболда иштирок этиш жозибали бўлса-да, футболчи учун майдондаги иштироки ҳам ҳал қилувчи аҳамиятга эга.
Агар «Реал» уни қайта сотиб олиб, асосан захирада сақлашни режалаштирса, бундай сценарий Нико Паснинг мақсадларига мос келмаслиги мумкин. Шу боис аргентиналик футболчи мадридликлар билан эҳтимолий келишувда ўзининг жамоадаги ролига алоҳида эътибор қаратмоқда.
«Реал»да Пасни қайтариш имконияти бор, аммо рақиб ҳам пайдо бўлди
Маълумотларга кўра, «Реал Мадрид»да Нико Пасни «Комо»дан қайта сотиб олиш бўйича устувор ҳуқуқ мавжуд. Бу мадридликларга футболчининг келажаги масаласида муҳим имконият беради.
Бироқ бундай ҳуқуқнинг мавжудлиги трансфер албатта амалга ошишини англатмайди. Футболчининг шахсий хоҳиши, жамоадаги эҳтимолий роли ва бошқа клубларнинг қизиқиши ҳам жараёнга таъсир кўрсатиши мумкин.
Нико Пасга «Манчестер Юнайтед» ҳам қизиқиш билдирмоқда. Англия клубининг эҳтимолий иштироки аргентиналик яримҳимоячининг келажаги борасидаги вазиятни янада қизиқарли қилиши мумкин.
Ҳозирча Паснинг «Реал»га қайтиши ёки бошқа клубни танлаши бўйича расмий қарор эълон қилинмаган. Аммо бир жиҳат аниқ: аргентиналик футболчи келажагини белгилашда клуб номи ёки мавқеидан кўра, майдонда қанчалик муҳим роль ўйнашига кўпроқ аҳамият бермоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…