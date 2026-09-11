Манчестер Юнайтед сардори Бруно Фернандеш жароҳат олиб, дерби олдидан хавотир уйғотди

·14·Спорт
Манчестер Юнайтед сардори Бруно Фернандеш жароҳат олиб, дерби олдидан хавотир уйғотди

Манчестер Юнайтед жамоаси Чемпионлар лигаси доирасида Озарбайжоннинг Сабаҳ ФК клубига қарши ўтказилган баҳсда йирик ғалабага эришганига қарамамай, учрашувдан кейин жиддий хавотирли хабар тарқалди. ixbt.com ва спорт нашрлари маълумотига кўра, жамоа сардори Бруно Фернандеш стадионни тарк этаётганда оғир оқсоқлангани кўзга ташланган. Бу ҳолат олдинда турган муҳим Манчестер дербиси олдидан мухлислар ва мураббийлар штабини ташвишга солиб қўйди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Олд Траффорд стадионида кечган учрашув инглиз клуби учун ажойиб ўтди ва мезбонлар рақиб дарвозасига жавобсиз тўртта гол киритишди. Ўйинда Матеус Кунҳа, Бенжамин Сескко ва Лисандро Мартинес билан бир қаторда Бруно Фернандешнинг ўзи ҳам ўз номини таблога ёздириб қўйди. Бироқ ўйин якунлангач, португалиялик ярим ҳимоячининг тиббий ходимлар ҳамроҳлигида стадиондан чиқиб кетаётгани ва бир оёғига оғирлик тушираётгани акс этган ижтимоий тармоқлардаги видеолар тезда тарқалди.

Ғалабали ўйин ва жамоанинг умумий ҳолати

Гарчи сардорнинг жароҳати эҳтимоли мухлислар кайфиятига соя солган бўлса-да, мураббийлар штаби ўйиндаги ижобий жиҳатларга эътибор қаратишга ҳаракат қилмоқда. Жамоа ҳужум чизиғида ўта ўткир ва аниқ ҳаракат қилиб, мухлисларга ишончли ўйин намойиш этди. Шунингдек, ҳимоя чизиғининг ишончли ўйини ва киритилган «қуруқ» гол мавсумнинг қолган қисми учун муҳим пойдевор бўлиши таъкидланди.

Ўйиндан кейинги матбуот анжуманида жамоанинг ўйин сифатига алоҳида тўхталиб ўтилди. Таъкидланишича, натижалар ҳозирча мавсум бошида кутгандек бўлмаганига қарамамай, кўрсатилган ўйин сифати ижобий динамикадан далолат беради. Мураббий ўтган мавсумдагига нисбатан жамоанинг тактик жиҳатдан ўзгаргани ва янги қирралари очилиб бораётганини мамнуният билан қайд этди.

Дерби олдидаги хавотирлар

Ҳозирги вақтда барча эътибор Бруно Фернандешнинг тиббий кўрик натижаларига қаратилган. Агар тажрибали футболчининг жароҳати жиддий бўлиб чиқса, бу Манчестер Сити қарши ўйин олдидан жамоа учун оғир йўқотиш бўлиши аниқ. Шунга қарамай, мураббийлар штаби мавсумни босқичма-босқич давом эттириш ва ўйин сифатини янада ошириш йўлидан оғишмасликларини билдиришмоқда.

Манчестер ЮнайтедБруно ФернандешЧемпионлар лигасиМанчестер дербисиФутбол янгиликлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду Осиё Чемпионлар лигасида ғолиб чиқиш учун кураш бошлайдиКриштиану Роналду Осиё Чемпионлар лигасида ғолиб чиқиш учун кураш бошлайдиБугун, 11:52Анвар Анваров жаҳоннинг энг кучли сакровчилари билан бир майдондаАнвар Анваров жаҳоннинг энг кучли сакровчилари билан бир майдондаБугун, 11:08Рафаел Маркес Мексика терма жамоасининг бош мураббийи этиб тайинландиРафаел Маркес Мексика терма жамоасининг бош мураббийи этиб тайинландиБугун, 10:51Луис де ла Фуенте Испания футболчилари “Олтин тўп”га лойиқлигини айтдиЛуис де ла Фуенте Испания футболчилари “Олтин тўп”га лойиқлигини айтдиБугун, 10:39Килиан Мбаппе Реал Мадрид сафидаги илк мукофотини қўлга киритдиКилиан Мбаппе Реал Мадрид сафидаги илк мукофотини қўлга киритдиБугун, 10:12UFC юлдузи Пауло Коста Эдди Хирн билан иттифоқ тузди — Бокс сари йўл очилдими?UFC юлдузи Пауло Коста Эдди Хирн билан иттифоқ тузди — Бокс сари йўл очилдими?Бугун, 09:23
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди