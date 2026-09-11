Манчестер Юнайтед сардори Бруно Фернандеш жароҳат олиб, дерби олдидан хавотир уйғотди
Манчестер Юнайтед жамоаси Чемпионлар лигаси доирасида Озарбайжоннинг Сабаҳ ФК клубига қарши ўтказилган баҳсда йирик ғалабага эришганига қарамамай, учрашувдан кейин жиддий хавотирли хабар тарқалди. ixbt.com ва спорт нашрлари маълумотига кўра, жамоа сардори Бруно Фернандеш стадионни тарк этаётганда оғир оқсоқлангани кўзга ташланган. Бу ҳолат олдинда турган муҳим Манчестер дербиси олдидан мухлислар ва мураббийлар штабини ташвишга солиб қўйди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Олд Траффорд стадионида кечган учрашув инглиз клуби учун ажойиб ўтди ва мезбонлар рақиб дарвозасига жавобсиз тўртта гол киритишди. Ўйинда Матеус Кунҳа, Бенжамин Сескко ва Лисандро Мартинес билан бир қаторда Бруно Фернандешнинг ўзи ҳам ўз номини таблога ёздириб қўйди. Бироқ ўйин якунлангач, португалиялик ярим ҳимоячининг тиббий ходимлар ҳамроҳлигида стадиондан чиқиб кетаётгани ва бир оёғига оғирлик тушираётгани акс этган ижтимоий тармоқлардаги видеолар тезда тарқалди.
Ғалабали ўйин ва жамоанинг умумий ҳолатиГарчи сардорнинг жароҳати эҳтимоли мухлислар кайфиятига соя солган бўлса-да, мураббийлар штаби ўйиндаги ижобий жиҳатларга эътибор қаратишга ҳаракат қилмоқда. Жамоа ҳужум чизиғида ўта ўткир ва аниқ ҳаракат қилиб, мухлисларга ишончли ўйин намойиш этди. Шунингдек, ҳимоя чизиғининг ишончли ўйини ва киритилган «қуруқ» гол мавсумнинг қолган қисми учун муҳим пойдевор бўлиши таъкидланди.
Ўйиндан кейинги матбуот анжуманида жамоанинг ўйин сифатига алоҳида тўхталиб ўтилди. Таъкидланишича, натижалар ҳозирча мавсум бошида кутгандек бўлмаганига қарамамай, кўрсатилган ўйин сифати ижобий динамикадан далолат беради. Мураббий ўтган мавсумдагига нисбатан жамоанинг тактик жиҳатдан ўзгаргани ва янги қирралари очилиб бораётганини мамнуният билан қайд этди.
…