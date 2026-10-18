Анже — Марсель: таркиблар ва жонли матн
Франция 1-лигаси доирасидаги Анже — Марсель учрашуви 18 октябр, 18:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Анже бошланғич таркиби: 1. Лопес А., 2. Аркус К., 27. Раолисоа Л., 6. Мутон Л., 34. Гернигон М., 14. Белхдим Й., 24. Биумла Э., 8. ван ден Боомен Б. (капитан), 18. Аллевина Ж., 19. Эль Уаззани А., 10. Сбаи А.
Анже захирадагилари: 26. Бермон А., 37. Буффандо Ж., 36. Диатта Б., 11. Джибирин Х., 17. Калулу Ж., 20. Луэр М., 9. Петер П., 40. Пона О., 7. Симбаколи У.
Анже бош мураббийи: Гилли С.
Марсель бошланғич таркиби: 1. Де Ланге Ж., 22. Веа Т. (капитан), 4. Иган-Райли К., 19. Кондогбия Ж., 33. Эмерсон, 42. Камиссоко Н., 6. Ннади Т., 77. Арит А., 8. Абделли Х., 14. Пайшао И., 9. Гуири А.
Марсель захирадагилари: 48. Абдалла К., 21. Агерд Н., 74. Безахаф К., 25. Гарсия У., 7. Гомес А., 11. Мопе Н., 18. Мейте Б., 43. Ммади Т., 92. Вермо Т.
Марсель бош мураббийи: Женезио Б.
Изоҳлар 0
…