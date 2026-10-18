Анже — Марсель: таркиблар ва жонли матн

·5·Спорт
Анже — Марсель: таркиблар ва жонли матн

Франция 1-лигаси доирасидаги АнжеМарсель учрашуви 18 октябр, 18:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Анже бошланғич таркиби: 1. Лопес А., 2. Аркус К., 27. Раолисоа Л., 6. Мутон Л., 34. Гернигон М., 14. Белхдим Й., 24. Биумла Э., 8. ван ден Боомен Б. (капитан), 18. Аллевина Ж., 19. Эль Уаззани А., 10. Сбаи А.

Анже захирадагилари: 26. Бермон А., 37. Буффандо Ж., 36. Диатта Б., 11. Джибирин Х., 17. Калулу Ж., 20. Луэр М., 9. Петер П., 40. Пона О., 7. Симбаколи У.

Анже бош мураббийи: Гилли С.

Марсель бошланғич таркиби: 1. Де Ланге Ж., 22. Веа Т. (капитан), 4. Иган-Райли К., 19. Кондогбия Ж., 33. Эмерсон, 42. Камиссоко Н., 6. Ннади Т., 77. Арит А., 8. Абделли Х., 14. Пайшао И., 9. Гуири А.

Марсель захирадагилари: 48. Абдалла К., 21. Агерд Н., 74. Безахаф К., 25. Гарсия У., 7. Гомес А., 11. Мопе Н., 18. Мейте Б., 43. Ммади Т., 92. Вермо Т.

Марсель бош мураббийи: Женезио Б.

АнжеМарсельФранция 1-лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лилль — Брест: таркиблар ва жонли матнЛилль — Брест: таркиблар ва жонли матнКеча 23:04Труа — Ланс: таркиблар ва жонли матнТруа — Ланс: таркиблар ва жонли матнКеча 22:47Страсбург — ПСЖ: таркиблар ва жонли матнСтрасбург — ПСЖ: таркиблар ва жонли матнКеча 19:33Ле-Ман — Тулуза: таркиблар ва жонли матнЛе-Ман — Тулуза: таркиблар ва жонли матн16 октябр 23:00ПСЖ сафарда «Анже» дарвозасига жавобсиз учта гол урдиПСЖ сафарда «Анже» дарвозасига жавобсиз учта гол урди26 апрел 02:01"PSJ" жамоаси сафарда "Анже" меҳмони бўлади"PSJ" жамоаси сафарда "Анже" меҳмони бўлади25 апрел 05:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...