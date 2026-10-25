Марсель — Лё-Авр: таркиблар ва жонли матн

·33·Спорт
Марсель — Лё-Авр: таркиблар ва жонли матн

Франция 1-лигаси доирасидаги МарсельЛё-Авр учрашуви 25 октябр, 21:15 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Марсель бошланғич таркиби: 1. Де Ланге Ж., 8. Абделли Х., 21. Агерд Н., 4. Иган-Райли К., 33. Эмерсон, 9. Гуири А., 77. Арит А., 23. Хойбьерг П., 6. Ннади Т., 14. Пайшао И., 22. Веа Т. (капитан).

Марсель захирадагилари: 48. Абдалла К., 74. Безахаф К., 25. Гарсия У., 7. Гомес А., 42. Камиссоко Н., 19. Кондогбия Ж., 11. Мопе Н., 18. Мейте Б., 92. Вермо Т.

Марсель бош мураббийи: Женезио Б.

Лё-Авр бошланғич таркиби: 93. Галлон Г., 26. Эбоног С., 38. Фофана Р., 6. Мванга Ж., 14. Ндиай Р. (капитан), 20. Узиад Д., 7. Ричардсон А., 25. Саматта А., 15. Секо А., 5. Туба А., 27. Винетт Э. К.

Лё-Авр захирадагилари: 16. Бодарт А., 33. Донгопанджи Х., 9. Маджа Дж., 17. Мизута К., 78. Мосенго Д. Н., 97. Н'Диай М., 30. Накамура С., 23. Сассо В., 24. Зохури Г.

Лё-Авр бош мураббийи: Дигар Д.

Жонли репортаж4-0 ЖОНЛИ
72
Ҳимад Абделли (Марсель) рақиб билан тўқнашувдан сўнг майдонда ётибди ва шифокорлар унга тиббий ёрдам кўрсатиш учун майдонга кириб келишди.
67
Марсель бурчак зарбасини амалга оширди, аммо ҳимоячиларнинг ишончли ҳаракати туфайли гол уриш имконияти йўққа чиқди.
67
5:2 - иккала жамоанинг дарвозага аниқ йўлланган зарбалари бўйича сўнгги статистикаси.
65
Игор Пайшао (Марсель) жароҳат олганидан сўнг тиббий ёрдам сўрамоқда.
64
Жош Мажа (Ле Гавр) жарима майдончаси ичига узатилган ажойиб пасни қабул қилиб, дарвозанинг чап пастки бурчагига зарба йўллади, аммо рақиб ҳимоячиси тўпни қайтариб қолди. Ажойиб ҳимоя.
62
Сота Накамура (Ле Авр) бурчакдан жарима майдончаси ичига кучли узатмани амалга оширди, аммо тўп ҳимоячи томонидан тўсиб қолинди.
61🔁
Дидье Дигар ўзгариш амалга оширишга қарор қилди. Алли Саматта ўрнига Сота Накамура (Гавр) майдонга тушади.
61🔁
Ўзгариш. Жош Мажа (Гавр) Рассул Ндиайе ўрнига майдонга тушди.
60
Ажойиб узатма жарима майдончаси четида турган Игор Пайшаога (Марсель) етиб борди ва у тўпни чап пастки бурчакка қараб йўллади. Готье Галлон деярли ожиз қолган эди, аммо сўнгги сонияда ажойиб сейв намойиш этди.
59
Ҳар иккала жамоанинг дарвозага аниқ йўллаган зарбалари сони ҳозирда 10:9 ни ташкил этмоқда.
58
Марсель айни дамда аниқ паслар орқали тўп назоратини ўз қўлида ушлаб турибди.
57
Ле-Авр томонидан амалга оширилган ўрта масофадаги жарима зарбасидан сўнг узатилган тўпни ҳимоячилардан бири эгаллаб олди.
554-0
Гол! Ҳимад Абделли (Марсель) жарима майдончаси ичида тўпни дарвозанинг чап устуни ёнидан тўрга жойлаб қўйди. Ҳисоб 4:0.
54
Марсель бурчак зарбасидан гол уриш имкониятига эга бўлди, аммо ҳимоячи тўпни майдондан узоқлаштирди.
53
Марсель ўйинчилари бир-бирларига аниқ паслар узатишмоқда ва ҳужум бошлаш учун қулай имконият кутишмоқда, аммо мана хато ва тўп йўқотилди.
503-0
Гол! Игор Пайшао (Марсель) жарима майдончаси ичидан тўпга биринчи уринишдаёқ зарба берди ва дарвозабонни доғда қолдириб, тўпни дарвозанинг марказига жойлаб қўйди. 3:0.
49
Амир Ричардсон (Гавр) рақибини йиқитди. Клеман Тюрпен вазиятни яққол кўриб турди ва ҳуштак чалиб, қоидабузарликни қайд этди.
49
Рассул Ндиайе (Гавр) жарима майдончаси ичига тўпни узатди, аммо у Жеффри Де Лангега жуда яқин бўлди ва дарвозабон тўпни эгаллаб олди.
47
Рассул Ндиайе (Ле Авр) жарима майдончасига тўпни узатди, аммо ҳимоячилар уни бартараф этишди.
46
Ҳакам ҳуштаги янгради ва Клеман Тюрпен иккинчи бўлимни бошлаб берди.
45+3
Бугунги ўйиннинг биринчи бўлими ўз ниҳоясига етди.
45+2
Ҳимад Абделли (Марсель) жарима майдончаси ташқарисидан тўпга биринчи уринишда зарба берди, аммо зарба ўхшамади ва тўп ўнг устундан анча четга чиқиб кетди.
45
Асосий вақтга камида 2 дақиқа қўшиб берилади.
44
Амир Ричардсон (Гавр) яна бир бор ҳимоя чизиғини ёриб ўтиш учун узатма амалга оширди.
41
Дарвозага йўлланган зарбаларнинг ҳозирги сони 2:1.
38
Марсель жамоаси аниқ қисқа паслар орқали ўйин суръатини ўз назоратида ушлаб турибди.
37
Тўп Жибрил Узиадга (Гавр) келиб тушди ва у жарима майдони ичидан биринчи уринишдаёқ дарвоза томон кучли зарба йўллади, аммо тўп дарвоза тўсинидан юқорилаб ўтиб кетди.
332-0
Тимоти Веа (Марсель) ўзининг чиройли яккахон ҳаракатини жарима майдончаси ичидан йўллаган ажойиб зарбаси билан якунлади. Готье Галлон фақат томошабин бўлиб қолди, тўп эса дарвозанинг пастки ўнг бурчагига кириб кетди. Ҳисоб 2:0.
31
Марсель ўйинчиси ҳужумда қоидабузарлик содир этди. Ҳакам ҳуштагини чалди.
28
Ён чизиқ ҳаками байроғини кўтарди, чунки Гавр ўйинчиларидан бири ўйиндан ташқари ҳолатда қолган эди.
26
Ле Гавр тўпни назорат қилмоқда, улар бир неча пасларни амалга ошириб, ҳужум қилиш учун қулай имкониятни кутишмоқда.
23
Раян Фофана (Гавр) аниқ узатмани қабул қилиб олгач, жарима майдончаси ташқарисидан зарба йўллади. Жеффри Де Ланге дарвозанинг ўнг пастки бурчагига кириб кетаётган тўпни ажойиб тарзда қайтарди.
22
Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Марсель) жарима майдончаси ичидан ажойиб имкониятдан фойдалана олмади, унинг зарбаси дарвоза тўсини устидан ўтиб кетди. Нақадар катта имконият бой берилди.
21
Жибрил Узиад (Гавр) ажойиб узатмани қабул қилиб олди ва катта имкониятни кўкка совурди, унинг жарима майдони ичидан йўллаган зарбаси ўнг устун ёнидан бироз ўтиб кетди.
20
Ажойиб уриниш! Ҳимад Абделли (Марсель) узатмани қабул қилиб олди ва ҳимоячини ортда қолдиришга муваффақ бўлди, сўнгра ўрта масофадан кучли зарба йўллади, аммо тўп чап устун ёнидан озгина фарқ билан ўтиб кетди.
20
Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Марсель) жарима майдончаси ичида қайтган тўпга биринчи бўлиб етиб келди, аммо уни дарвоза тўсинидан юқорига тепиб юборди.
19
Ҳимоячи томонидан амалга оширилган ажойиб тўсиш Марсель бурчак зарбасидан наф чиқармаслигига сабаб бўлди.
19
Ҳимад Абделли (Марсель) ўрта масофадан белгиланган жарима зарбасини тўғридан-тўғри ҳимоячилар деворига қарата тепди.
14
Рассул Ндиайе (Гавр) жарима зарбасидан тўпни жарима майдончаси ичига узатди, аммо биринчи ҳимоячи уни осонлик билан қайтарди.
13
Ҳавр жамоасидан ажойиб жамоавий ўйин, улар кўплаб қисқа паслар билан тўпни назорат қилишмоқда. Агар улар ҳимоядан бўшлиқ топиб, гол урмоқчи бўлсалар, сабр энг муҳим омил ҳисобланади.
8
Ле Авр бурчак зарбасидан унумли фойдалана олмади, чунки рақиб ҳимояси ҳушёр ҳаракат қилиб, хавфни бартараф этди.
51-0
Си Жей Иган-Райли (Марсель) ажойиб узатмани қабул қилиб олди ва боши билан тўпни дарвозанинг ўнг бурчагига аниқ йўллади. Дарвозабоннинг тўпни қайтаришга имкони бўлмади.
4
Марсель бурчак зарбасидан унумли фойдалана олмади, ҳимоячилар тўпни майдоннинг нариги томонига узоқлаштиришди.
1
Марсель ўз ўйинини топиб олаётгандек кўринмоқда ва тўпни назорат қилмоқда. Улар янги ҳужум имкониятларини яратиш учун қулай вазиятни кутишмоқда.
1
Бугунги ўйин эндигина бошланди, ўйиндан завқ олинг!
21:17
Ниҳоят ўйинчилар майдонга чиқиб келишди! Марсель учрашувни бошлаб беради.
21:16
Бугунги ўйин учун бош ҳакам этиб Клеман Тюрпен тайинланди.
21:16
Ушбу ўйин учун бошланғич таркиблар эълон қилинди.
21:16
Марсель - Гавр ўйини бўйича матнли трансляциямизга хуш келибсиз. Биз сизга майдонда бўлаётган воқеалар ҳақида батафсил маълумот беришга ҳаракат қиламиз. Ўйин бошланишига жуда оз вақт қолди.
МарсельЛё-АврФранция 1-лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лё-Авр — Осер: таркиблар ва жонли матнЛё-Авр — Осер: таркиблар ва жонли матн18 октябр 19:17Анже — Марсель: таркиблар ва жонли матнАнже — Марсель: таркиблар ва жонли матн18 октябр 17:07Тулуза — Труа: таркиблар ва жонли матнТулуза — Труа: таркиблар ва жонли матнБугун 20:26Ренн — Страсбург: таркиблар ва жонли матнРенн — Страсбург: таркиблар ва жонли матнБугун 20:23Осер — Ле-Ман: таркиблар ва жонли матнОсер — Ле-Ман: таркиблар ва жонли матнБугун 20:20Анже — Лорьян: таркиблар ва жонли матнАнже — Лорьян: таркиблар ва жонли матнБугун 20:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди