Марсель — Лё-Авр: таркиблар ва жонли матн

72✚
Ҳимад Абделли (Марсель) рақиб билан тўқнашувдан сўнг майдонда ётибди ва шифокорлар унга тиббий ёрдам кўрсатиш учун майдонга кириб келишди.
67
Марсель бурчак зарбасини амалга оширди, аммо ҳимоячиларнинг ишончли ҳаракати туфайли гол уриш имконияти йўққа чиқди.
67
5:2 - иккала жамоанинг дарвозага аниқ йўлланган зарбалари бўйича сўнгги статистикаси.
65✚
Игор Пайшао (Марсель) жароҳат олганидан сўнг тиббий ёрдам сўрамоқда.
64
Жош Мажа (Ле Гавр) жарима майдончаси ичига узатилган ажойиб пасни қабул қилиб, дарвозанинг чап пастки бурчагига зарба йўллади, аммо рақиб ҳимоячиси тўпни қайтариб қолди. Ажойиб ҳимоя.
62
Сота Накамура (Ле Авр) бурчакдан жарима майдончаси ичига кучли узатмани амалга оширди, аммо тўп ҳимоячи томонидан тўсиб қолинди.
61🔁
Дидье Дигар ўзгариш амалга оширишга қарор қилди. Алли Саматта ўрнига Сота Накамура (Гавр) майдонга тушади.
61🔁
Ўзгариш. Жош Мажа (Гавр) Рассул Ндиайе ўрнига майдонга тушди.
60
Ажойиб узатма жарима майдончаси четида турган Игор Пайшаога (Марсель) етиб борди ва у тўпни чап пастки бурчакка қараб йўллади. Готье Галлон деярли ожиз қолган эди, аммо сўнгги сонияда ажойиб сейв намойиш этди.
59
Ҳар иккала жамоанинг дарвозага аниқ йўллаган зарбалари сони ҳозирда 10:9 ни ташкил этмоқда.
58
Марсель айни дамда аниқ паслар орқали тўп назоратини ўз қўлида ушлаб турибди.
57
Ле-Авр томонидан амалга оширилган ўрта масофадаги жарима зарбасидан сўнг узатилган тўпни ҳимоячилардан бири эгаллаб олди.
55⚽4-0
Гол! Ҳимад Абделли (Марсель) жарима майдончаси ичида тўпни дарвозанинг чап устуни ёнидан тўрга жойлаб қўйди. Ҳисоб 4:0.
54
Марсель бурчак зарбасидан гол уриш имкониятига эга бўлди, аммо ҳимоячи тўпни майдондан узоқлаштирди.
53
Марсель ўйинчилари бир-бирларига аниқ паслар узатишмоқда ва ҳужум бошлаш учун қулай имконият кутишмоқда, аммо мана хато ва тўп йўқотилди.
50⚽3-0
Гол! Игор Пайшао (Марсель) жарима майдончаси ичидан тўпга биринчи уринишдаёқ зарба берди ва дарвозабонни доғда қолдириб, тўпни дарвозанинг марказига жойлаб қўйди. 3:0.
49
Амир Ричардсон (Гавр) рақибини йиқитди. Клеман Тюрпен вазиятни яққол кўриб турди ва ҳуштак чалиб, қоидабузарликни қайд этди.
49
Рассул Ндиайе (Гавр) жарима майдончаси ичига тўпни узатди, аммо у Жеффри Де Лангега жуда яқин бўлди ва дарвозабон тўпни эгаллаб олди.
47
Рассул Ндиайе (Ле Авр) жарима майдончасига тўпни узатди, аммо ҳимоячилар уни бартараф этишди.
46⏱
Ҳакам ҳуштаги янгради ва Клеман Тюрпен иккинчи бўлимни бошлаб берди.
45+3⏱
Бугунги ўйиннинг биринчи бўлими ўз ниҳоясига етди.
45+2
Ҳимад Абделли (Марсель) жарима майдончаси ташқарисидан тўпга биринчи уринишда зарба берди, аммо зарба ўхшамади ва тўп ўнг устундан анча четга чиқиб кетди.
45
Асосий вақтга камида 2 дақиқа қўшиб берилади.
44
Амир Ричардсон (Гавр) яна бир бор ҳимоя чизиғини ёриб ўтиш учун узатма амалга оширди.
41
Дарвозага йўлланган зарбаларнинг ҳозирги сони 2:1.
38
Марсель жамоаси аниқ қисқа паслар орқали ўйин суръатини ўз назоратида ушлаб турибди.
37
Тўп Жибрил Узиадга (Гавр) келиб тушди ва у жарима майдони ичидан биринчи уринишдаёқ дарвоза томон кучли зарба йўллади, аммо тўп дарвоза тўсинидан юқорилаб ўтиб кетди.
33⚽2-0
Тимоти Веа (Марсель) ўзининг чиройли яккахон ҳаракатини жарима майдончаси ичидан йўллаган ажойиб зарбаси билан якунлади. Готье Галлон фақат томошабин бўлиб қолди, тўп эса дарвозанинг пастки ўнг бурчагига кириб кетди. Ҳисоб 2:0.
31
Марсель ўйинчиси ҳужумда қоидабузарлик содир этди. Ҳакам ҳуштагини чалди.
28
Ён чизиқ ҳаками байроғини кўтарди, чунки Гавр ўйинчиларидан бири ўйиндан ташқари ҳолатда қолган эди.
26
Ле Гавр тўпни назорат қилмоқда, улар бир неча пасларни амалга ошириб, ҳужум қилиш учун қулай имкониятни кутишмоқда.
23
Раян Фофана (Гавр) аниқ узатмани қабул қилиб олгач, жарима майдончаси ташқарисидан зарба йўллади. Жеффри Де Ланге дарвозанинг ўнг пастки бурчагига кириб кетаётган тўпни ажойиб тарзда қайтарди.
22
Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Марсель) жарима майдончаси ичидан ажойиб имкониятдан фойдалана олмади, унинг зарбаси дарвоза тўсини устидан ўтиб кетди. Нақадар катта имконият бой берилди.
21
Жибрил Узиад (Гавр) ажойиб узатмани қабул қилиб олди ва катта имкониятни кўкка совурди, унинг жарима майдони ичидан йўллаган зарбаси ўнг устун ёнидан бироз ўтиб кетди.
20
Ажойиб уриниш! Ҳимад Абделли (Марсель) узатмани қабул қилиб олди ва ҳимоячини ортда қолдиришга муваффақ бўлди, сўнгра ўрта масофадан кучли зарба йўллади, аммо тўп чап устун ёнидан озгина фарқ билан ўтиб кетди.
20
Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Марсель) жарима майдончаси ичида қайтган тўпга биринчи бўлиб етиб келди, аммо уни дарвоза тўсинидан юқорига тепиб юборди.
19
Ҳимоячи томонидан амалга оширилган ажойиб тўсиш Марсель бурчак зарбасидан наф чиқармаслигига сабаб бўлди.
19
Ҳимад Абделли (Марсель) ўрта масофадан белгиланган жарима зарбасини тўғридан-тўғри ҳимоячилар деворига қарата тепди.
14
Рассул Ндиайе (Гавр) жарима зарбасидан тўпни жарима майдончаси ичига узатди, аммо биринчи ҳимоячи уни осонлик билан қайтарди.
13
Ҳавр жамоасидан ажойиб жамоавий ўйин, улар кўплаб қисқа паслар билан тўпни назорат қилишмоқда. Агар улар ҳимоядан бўшлиқ топиб, гол урмоқчи бўлсалар, сабр энг муҳим омил ҳисобланади.
8
Ле Авр бурчак зарбасидан унумли фойдалана олмади, чунки рақиб ҳимояси ҳушёр ҳаракат қилиб, хавфни бартараф этди.
5⚽1-0
Си Жей Иган-Райли (Марсель) ажойиб узатмани қабул қилиб олди ва боши билан тўпни дарвозанинг ўнг бурчагига аниқ йўллади. Дарвозабоннинг тўпни қайтаришга имкони бўлмади.
4
Марсель бурчак зарбасидан унумли фойдалана олмади, ҳимоячилар тўпни майдоннинг нариги томонига узоқлаштиришди.
1
Марсель ўз ўйинини топиб олаётгандек кўринмоқда ва тўпни назорат қилмоқда. Улар янги ҳужум имкониятларини яратиш учун қулай вазиятни кутишмоқда.
1⏱
Бугунги ўйин эндигина бошланди, ўйиндан завқ олинг!
21:17
Ниҳоят ўйинчилар майдонга чиқиб келишди! Марсель учрашувни бошлаб беради.
21:16
Бугунги ўйин учун бош ҳакам этиб Клеман Тюрпен тайинланди.
21:16
Ушбу ўйин учун бошланғич таркиблар эълон қилинди.
21:16
Марсель - Гавр ўйини бўйича матнли трансляциямизга хуш келибсиз. Биз сизга майдонда бўлаётган воқеалар ҳақида батафсил маълумот беришга ҳаракат қиламиз. Ўйин бошланишига жуда оз вақт қолди.
Изоҳлар 0
…