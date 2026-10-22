Норшелланн — ЦСКА София: таркиблар ва жонли матн

Конференция лигаси доирасидаги Норшелланн — ЦСКА София учрашуви 22 октябр, 21:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Норшелланн бошланғич таркиби: 13. Хансен А., 15. Акуа С., 25. Нельссон В., 4. Маркманн Н., 23. Норхейм Р., 18. Янссен Дж. (капитан), 8. Ройкьяер Н., 5. Лахтеенмяки Дж., 29. Бертельсен В., 11. Линд А., 14. Адель И.

Норшелланн захирадагилари: 10. Амоако П., 2. Анкерсен П., 6. Бринк М., 16. Буск Дж., 22. Эрикссон К., 21. Хейде М., 40. Расмуссен Ҳ., 35. Руткяер В., 37. Садио Л., 3. Салквист Т., 9. Сольбаккен О., 28. Уокер М.

Норшелланн бош мураббийи: Ольсен Й.

ЦСКА София бошланғич таркиби: 21. Лапухов Ф., 4. Алмейда Д., 6. Жордао Б. (капитан), 32. Родригес Ф., 2. Пастор, 7. Эбонг М., 30. Панайотов П., 8. Сенси С., 17. Мартино А., 9. Годой Л., 28. Питтас И.

ЦСКА София захирадагилари: 99. Это'о Ж., 25. Евтимов Д., 67. Иту С., 14. Иванов Т., 34. Каймаканов В., 31. Николов Д., 94. Соле И., 91. Тунчев А., 19. Йорданов А.

ЦСКА София бош мураббийи: Гисдоль М.