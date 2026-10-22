Норшелланн — ЦСКА София: таркиблар ва жонли матн

·23·Спорт
Норшелланн — ЦСКА София: таркиблар ва жонли матн

Конференция лигаси доирасидаги НоршелланнЦСКА София учрашуви 22 октябр, 21:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Норшелланн бошланғич таркиби: 13. Хансен А., 15. Акуа С., 25. Нельссон В., 4. Маркманн Н., 23. Норхейм Р., 18. Янссен Дж. (капитан), 8. Ройкьяер Н., 5. Лахтеенмяки Дж., 29. Бертельсен В., 11. Линд А., 14. Адель И.

Норшелланн захирадагилари: 10. Амоако П., 2. Анкерсен П., 6. Бринк М., 16. Буск Дж., 22. Эрикссон К., 21. Хейде М., 40. Расмуссен Ҳ., 35. Руткяер В., 37. Садио Л., 3. Салквист Т., 9. Сольбаккен О., 28. Уокер М.

Норшелланн бош мураббийи: Ольсен Й.

ЦСКА София бошланғич таркиби: 21. Лапухов Ф., 4. Алмейда Д., 6. Жордао Б. (капитан), 32. Родригес Ф., 2. Пастор, 7. Эбонг М., 30. Панайотов П., 8. Сенси С., 17. Мартино А., 9. Годой Л., 28. Питтас И.

ЦСКА София захирадагилари: 99. Это'о Ж., 25. Евтимов Д., 67. Иту С., 14. Иванов Т., 34. Каймаканов В., 31. Николов Д., 94. Соле И., 91. Тунчев А., 19. Йорданов А.

ЦСКА София бош мураббийи: Гисдоль М.

Жонли репортаж ЖОНЛИ
6
Рунар Норхейм (Норшелланн) ажойиб узатмани амалга оширди, аммо ҳимоячилар хавфни бартараф этишди.
3
ДАРВОЗА ТУСИНИ! Стефано Сенси (ЦСКА София) жарима майдончаси ташқарисидан кучли зарба йўллади ва тўп дарвоза тўсинига тегиб қайтди. Қандай зарба бўлди!
1
Бугунги ўйин эндигина бошланди, ўйиндан завқ олинг!
21:46
Ўйинчилар майдонда ва ЦСКА София учрашувни бошлаб беради.
21:45
Бугунги ўйинни Роберт Жонс бошқариб боради.
21:45
Ушбу учрашув тафсилотларида иккала жамоанинг бошланғич таркиблари билан танишишингиз мумкин.
21:45
Барча футбол мухлисларига салом, биз сизга ушбу ўйиннинг жонли шарҳини тақдим этиш учун шу ердамиз ва барча энг қизиқарли ҳамда муҳим вазиятларни ёритиб борамиз. Биз ҳеч нарсани ўтказиб юбормаслигингизга ишонч ҳосил қиламиз, шунчаки бемалол ўтиринг ва завқ олинг.
НоршелланнЦСКА СофияКонференция лигаси
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Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

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