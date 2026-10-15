Неймеген — Левски София: таркиблар ва жонли матн

Европа лигаси доирасидаги Неймеген — Левски София учрашуви 16 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Неймеген бошланғич таркиби: 1. Креттаз Г., 99. Бишофф К., 73. Брас Г., 9. Чери Т. (капитан), 24. Фонвилле Д., 34. Керс К., 20. Лебретон Н., 30. Линссен Б., 6. Неяшмич Д., 4. Схюрс П., 10. Тадич Д.

Неймеген захирадагилари: 18. Гейгер Д., 38. Женет Ж., 66. Кабар А., 22. Каплан А., 35. Монтейро Ж., 42. Мослих Ю., 12. Полстер Н., 14. Сирхёйс К., 11. Виллумссон В. Т.

Неймеген бош мураббийи: Схрёдер Д.

Левски София бошланғич таркиби: 92. Вутсов С., 50. Димитров К. (капитан), 17. Эвертон Бала, 8. Груйич М., 27. Куссо Д., 3. Майкон, 4. Макун К., 19. Мубарик М., 21. Невес А., 7. Рейналдо, 35. Сержиньо.

Левски София захирадагилари: 20. Сентельес А., 2. Эверттон С., 78. Луков М., 11. Око-Флекс А., 9. Переа Х., 31. Серафимов Н., 22. Сула М., 18. Трдин Г., 1. Владимиров О.

Левски София бош мураббийи: Веласкес Ж.