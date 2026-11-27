Афинадаги суперкамбэк: «Милан» 0:2 ҳисобида ортда қолиб, «Олимпиакос»ни таслим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Европа Лигасининг 5-турида «Милан» клуби сафарда «Олимпиакос» дарвозасига иккинчи бўлимда тўртта гол уриб, 4:2 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритди.
- Учрашувнинг 49-дақиқасига келиб 0:2 ҳисобида ортда қолаётган Рубен Аморим шогирдлари Ҳатчинсон, Сиссе, Пулишич ва Морейранинг голлари эвазига вазиятни ўзгартиришга муваффақ бўлишди.
Европа Лигаси умумий босқичининг 5-турида Италиянинг «Милан» клуби сафарда Грециянинг «Олимпиакос» жамоасига қарши майдонга тушиб, ёрқин ирода намойиш этди. Учрашув давомида икки тўп фарқи билан ортда қолаётган Рубен Аморим шогирдлари иккинчи бўлимда рақиб дарвозасини тўрт бор ишғол қилиб, 4:2 ҳисобида ғалаба қозонишди.
0:2 дан 4:2 гача: захирадан тушган футболчилар ўйин тақдирини ўзгартирди
Мезбонларнинг кучли старти: Учрашувнинг 31-дақиқасида «россонери» посбони Майк Менян ўз дарвозасини ишғол қилиб қўйган бўлса, 49-дақиқада Жота Силва ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди.
«Милан»нинг тезкор жавоби: 56-дақиқада Ҳатчинсон ҳисобни қисқартирди, 63-дақиқада эса Сиссе мувозанатни тиклади. Танаффусда захирадан майдонга тушган Кристиан Пулишич 71-дақиқада жамоасини олдинга олиб чиққан бўлса, ҳакам томонидан қўшиб берилган дақиқаларда (
90+5) Морейра якуний нуқтани қўйди.
Турнир жадвалидаги вазият ва учрашув қайдномаси
Ушбу муҳим ғалабадан сўнг «Милан» очколари сонини 6 тага етказиб, турнир жадвалида 21-ўринга кўтарилди. Мағлубиятга учраган «Олимпиакос» эса 10 очко билан 7-поғонада қолди.
Кўрсаткичлар
Тафсилотлар
Мусобақа босқичи
Европа Лигаси, 5-тур
Учрашув натижаси
«Олимпиакос» 2:4 «Милан»
Голлар
Менян (31'-автогол), Жота Силва (49') — Ҳатчинсон (56'), Сиссе (63'), Пулишич (71'), Морейра (90+5')
Турнир жадвалидаги ўрни
«Милан» — 21-ўрин (6 очко) / «Олимпиакос» — 7-ўрин (10 очко)
«Олимпиакос» таркиби: Ортега, Смаилович, Пирола, Рецос (Тоуфакис, 82), Бруно, Педерсен (Салиакас, 67), Силва, Са, Фройлер, Желсон (Фортоунис, 72), Гонсалес (Яремчук, 67).
«Милан» таркиби: Менян, Диавара (Тераччиано, 67), де Винтер (Томори, 53), Хила, Яшари, Морейра, Рабио, Эступиньян (Муса, 46), Сиссе (Комотто, 85), Ҳатчинсон, Рамуш (Пулишич, 46).
Сизнингча, Рубен Аморим бошқарувидаги «Милан» ушбу суперкамбэкдан сўнг Европа Лигасининг плей-офф босқичига йўл олиб, бош соврин учун кураша оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Италия футболи ҳамда «россонери» мухлисларига ушбу қизиқарли янгиликни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…