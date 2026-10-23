Шоҳжаҳон Эргашевдан шов-шувли баёнот: “Ҳаммангиз билан навбатма-навбат уришаман"

·1·Спорт
Шоҳжаҳон Эргашевдан шов-шувли баёнот: “Ҳаммангиз билан навбатма-навбат уришаман"

Профессионал бокснинг биринчи ярим ўрта вазн тоифасида фаолият юритаётган нокаутчи ҳамюртимиз Шоҳжаҳон Эргашев сўнгги кунларда ижтимоий тармоқларда уни жангга чорлаётган спортчиларга кескин ва ўта қаттиқ жавоб қайтарди.

Аввалроқ қирғизистонлик яккакурашчи Абдураҳман Абдураҳманов ҳамда озарбайжонлик таниқли жангчи Эмил Новрузов Шоҳжаҳон Эргашев билан тўқнаш келиш истагини очиқ билдириб, унга расмий чақирув ташлаган эди. Ўзбек боксчиси мазкур мурожаатлар, шунингдек, юртдошлари томонидан келаётган чақирувларга ҳам тўхталиб, жавобини кечиктирмади.

«Кимлигини ҳам билмайман»: Эргашевнинг кескин реакцияси

Шоҳжаҳон Эргашев ўзига келаётган оммавий чорловларга тўхталар экан, рақибларининг даражасини юқори баҳоламаслигини очиқ-ойдин таъкидлади:

  • Рақиблар ҳақида фикри: «Жуда кўп одамлар менга чорлов ташлашди. Очиғи, мен ҳатто уларнинг кимлигини ҳам билмайман;

  • Навбат билан жанг: Сал сабр қилиб туринглар, мен сизларнинг ҳаммангиз билан навбати билан уришиб чиқаман. Ҳатто сизларни 6-7 киши қилиб қаршимга қўйишса ҳам, кучингиз етмайди», — дея жангчиларга мурожаат қилди боксчи.

Энг кўп чорловлар ўзбек жангчиларидан келмоқда

Шоҳжаҳоннинг таъкидлашича, унга хориждан кўра кўпроқ Ўзбекистондаги спортчилардан жанг таклифлари келган:

  • Юртдошларга мурожаат: «Энг қизиғи, менга энг кўп чорловлар бошқа давлатлардан эмас, балки ўзимизнинг ўзбек жангчиларидан келди;

  • «Текинга спарринг»: Келинглар, мен ҳозирча хорижий жангчилар билан расмий жангларимни ўтказиб турай, сизлар эса хоҳласангиз машғулот залимга келишингиз мумкин. Мен сизларни шу ерда текинга уриб қўйишим мумкин», — деди Эргашев.

Ўзининг муросасиз услуби ва кескин чиқишлари билан ажралиб турадиган Шоҳжаҳон Эргашевнинг бу баёноти спорт жамоатчилиги ва яккакураш ихлосмандлари орасида катта баҳс-мунозараларга сабаб бўлмоқда.

Шоҳжаҳон ЭргашевПрофессионал боксЭмил НоврузовАбдураҳман Абдураҳманов
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шоҳжаҳон Эргашев Nomad камари учун Шаҳобиддин Эгамовга очиқ даъват ташладиШоҳжаҳон Эргашев Nomad камари учун Шаҳобиддин Эгамовга очиқ даъват ташлади10 октябр 22:08Шоҳжаҳон Эргашев ваъдасини бажарди: Урвановга бир раунд етди (видео)Шоҳжаҳон Эргашев ваъдасини бажарди: Урвановга бир раунд етди (видео)26 июл 00:37Шоҳжаҳон Эргашев қозоқ юлдузи Данияр Елеусиновни рингга чорлади: Жавоб қандай бўлди?Шоҳжаҳон Эргашев қозоқ юлдузи Данияр Елеусиновни рингга чорлади: Жавоб қандай бўлди?15 сентябр 19:28Дебют ва рингдаги даҳанаки жанг: Шоҳжаҳон Эргашев қўлқопсиз жангда ғалаба қозондиДебют ва рингдаги даҳанаки жанг: Шоҳжаҳон Эргашев қўлқопсиз жангда ғалаба қозонди18 октябр 06:56Шоҳжаҳон Эргашев Шаҳрам Ғиёсовга кутилмаган «вызов» ташладиШоҳжаҳон Эргашев Шаҳрам Ғиёсовга кутилмаган «вызов» ташлади19 август 05:50Шоҳжаҳон Абдуллаев навбатдаги ғалабасини нокаут билан олди (видео)Шоҳжаҳон Абдуллаев навбатдаги ғалабасини нокаут билан олди (видео)29 май 21:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди