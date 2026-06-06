Эргашев мундиал орзуси ва терма жамоанинг тайёргарлиги ҳақида гапирди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси дарвозабони Ботирали Эргашев Жаҳон чемпионати олдидан ўз ҳиссиётлари, тайёргарлик жараёни, жамоадаги ички муҳит ва дарвозабонлар олдида турган масъулият ҳақида фикр билдирди. Унинг сўзларида илк мундиал олдидан футболчилардаги ҳаяжон, ишонч ва катта мақсад сари интилиш яққол сезилади.
Эргашев ЎФА матбуот хизматига берган интервьюсида ҳар бир футболчи учун Жаҳон чемпионатида иштирок этиш улкан орзу эканини таъкидлади. Унинг айтишича, бу мақсад шахсан ўзи учун ҳам фаолиятидаги энг катта орзулардан бири бўлган.
“Ҳар бир футболчи Жаҳон чемпионатида иштирок этишни орзу қилади. Бу менинг энг катта орзуларимдан бири десам бўлади”, — деди дарвозабон.
Ҳақиқатан ҳам, Ўзбекистон миллий терма жамоасининг илк бор Жаҳон чемпионати финал босқичида иштирок этиши бутун мамлакат футболи учун тарихий воқеа ҳисобланади. Аввалги мундиалларда мухлисларимиз турли терма жамоаларга ишқибозлик қилиб, уларни экран орқали кузатган бўлса, энди Ўзбекистоннинг ўзи катта саҳнага чиқмоқда.
Эргашев ҳам айнан шу ҳиссиётни алоҳида таъкидлади. У яқин-яқингача Жаҳон чемпионатларида бошқа жамоаларни қўллаб-қувватлаб томоша қилганини, энди эса миллий жамоамиз ўзи ушбу мусобақада қатнашишини катта бахт сифатида қабул қилаётганини айтди.
“Яқин-яқингача мундиалларда қайсидир жамоага мухлислик қилиб, томоша қилардик. Аллоҳга шукр, мана энди ўзимиз иштирок этяпмиз. Бу одамни жуда хурсанд қилади”, — дея қўшимча қилди у.
Дарвозабон саралаш босқичи осон кечмаганини ҳам эслаб ўтди. Унинг фикрича, ҳар бир учрашув ўзига яраша оғир ва муҳим бўлган. Айниқса, Шимолий Кореяга қарши баҳсда Ўткир Юсуповнинг пенальтини қайтаргани жамоа учун жуда катта аҳамиятга эга лаҳза бўлган.
“Саралаш босқичида осон ўйинлар бўлмади. Ҳар бир баҳс ўзига яраша қийин ўтди. Шимолий Кореяга қарши Ўткир ака Юсупов пенальти қайтарган учрашув жуда муҳим бўлди деб ўйлайман”, — деди Эргашев.
Бу эпизод ҳақиқатан ҳам саралаш йўлидаги муҳим бурилишлардан бири сифатида эсда қолди. Катта турнирларга чиқиш йўлида баъзан битта сейв, битта гол ёки битта эпизод бутун тарихни ўзгартириши мумкин. Дарвозабонлар учун эса бундай вазиятлар алоҳида масъулият ва руҳий босимни англатади.
Эргашев Жаҳон чемпионатида дарвозабонлар олдидаги асосий мақсад ҳақида ҳам гапирди. Унинг айтишича, ҳар бир посбон учун энг катта вазифа — дарвозани дахлсиз сақлаш, яъни қуруқ ўйин ўтказишдир. Мундиалда рақиблар даражаси юқори бўлгани сабаб бу мақсад осон эмас, аммо айнан шундай ўйинлар дарвозабонларнинг ҳақиқий савиясини кўрсатиб беради.
“Мундиалда асосий мақсад — қуруқ ўйин ўтказиш”, — деди у.
Шу билан бирга, Ботирали терма жамоадаги ички муҳит ҳақида ҳам ижобий фикр билдирди. Унинг сўзларига кўра, жамоа ичида кайфият яхши, футболчилар бир мақсад атрофида бирлашган ва баҳсларга жиддий тайёргарлик кўрмоқда.
“Алҳамдулиллаҳ, ички муҳит аъло даражада. Яхши кайфиятда баҳсларга тайёргарлик кўряпмиз”, — деди Эргашев.
Дарвозабон машғулотлардаги юклама ва тайёргарлик жараёни ҳақида ҳам тўхталди. Унинг айтишича, ҳозир терма жамоа юқори интенсивликка мослашиш устида ишламоқда. Чунки Жаҳон чемпионатида ўйин темпи жуда юқори бўлади, ҳар бир футболчи тез қарор қабул қилиши, доимий ҳаракатда бўлиши ва катта босимга тайёр туриши керак.
“Машғулотларда ҳам юқори интенсивлик бўйича машқлар олиб боряпмиз. Жаҳон чемпионатида темп жуда юқори бўлади, шунга мослашиш учун ҳозирдан тайёргарлик кўришимиз керак ва биз шу босқичдан ўтишимиз керак деб ўйлайман”, — деди у.
Бу фикр жуда муҳим. Чунки Осиё футболи ва Жаҳон чемпионати даражасидаги ўйинлар ўртасида катта фарқ бор. Мундиалда рақиблар тезроқ ҳаракат қилади, ҳужумчилар кам имкониятдан ҳам фойдаланади, хатолар эса дарҳол жазоланади. Дарвозабон учун бу босим янада кучлироқ бўлади.
Эргашев кучли ҳужумчиларга қарши ўйнашни ёқимли синов сифатида қабул қилишини ҳам таъкидлади. Унинг фикрича, айнан юқори савияли рақибларга қарши баҳсларда футболчининг ҳақиқий салоҳияти очилади. Бу, бир томондан, катта хавф, иккинчи томондан эса ўзини кўрсатиш учун зўр имконият.
“Юқори савияли ҳужумчиларга қарши ўйнаш ҳам ёқимли. Сабаби, кучлиларга қарши баҳсда сизнинг салоҳиятингиз кўпроқ намоён бўлади. Бу ўзимизни синаб олиш учун ҳам яхши имконият”, — деди дарвозабон.
Жаҳон чемпионатида Ўзбекистон терма жамоасини кучли рақиблар кутиб турибди. Бундай учрашувларда дарвозабонларнинг ҳар бир ҳаракати катта аҳамият касб этади. Тўғри позиция танлаш, зарбаларга тайёр туриш, ҳимоячиларни бошқариш ва руҳий барқарорлик — буларнинг барчаси ҳал қилувчи омил бўлиши мумкин.
Эргашев миллий жамоа мундиалда жамоавий ўйин кўрсатиб, ҳеч кимдан кам эмаслигини исботлашга ҳаракат қилишини ҳам айтди. У мухлисларни хурсанд қилиш жамоа учун катта мақсад эканини таъкидлади.
“Худо хоҳласа, мусобақада жамоавий ўйин кўрсатиб, ҳеч кимдан кам эмаслигимизни исботлаймиз. Яхши ўйин намойиш этиб, мухлисларимизни ҳам хурсанд қиламиз деган умиддамиз”, — деди у.
Бу сўзлар миллий жамоадаги умумий кайфиятни очиб беради: футболчилар рақиблар кучли эканини тушунишади, аммо майдонга қўрқиб чиқиш нияти йўқ. Аксинча, улар ўз имкониятини синаш, мамлакат шарафини ҳимоя қилиш ва мухлисларга муносиб ўйин кўрсатишни исташмоқда.
Суҳбат якунида Эргашев ёш футболчилар орасида Аббосбек Файзуллаевнинг ўйини унга кўпроқ ёқишини ҳам айтди. У Аббоснинг дриблинги, креатив ҳаракатлари ва ҳужумдаги ноодатий қарорлари дарвозабонлар учун ҳам қийинчилик туғдиришини таъкидлади.
“Ёш футболчилар орасида Аббос Файзуллаевнинг ўйинлари кўпроқ ёқади. Шунингдек, унинг дриблинглари ва креативлиги дарвозабонларга ҳам қийинчилик туғдиради”, — деди Эргашев.
Аббосбек Файзуллаев сўнгги йилларда миллий жамоамизнинг энг ёрқин футболчиларидан бирига айланди. Унинг тезкорлиги, техник ҳаракатлари ва креатив фикрлаши Ўзбекистон ҳужумига янги ранг қўшмоқда. Дарвозабоннинг ҳам уни алоҳида эътироф этиши Аббоснинг машғулотларда ҳам қанчалик хавфли ижрочи эканини кўрсатади.
Ботирали Эргашевнинг интервьюси Жаҳон чемпионати олдидан жамоадаги руҳиятни кўрсатиб берди. Орзу амалга ошди, аммо энди асосий синов бошланмоқда. Мундиалга чиқиш — тарих. Унда муносиб ўйин кўрсатиш эса янги вазифа.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси илк бор дунё саҳнасига чиқар экан, ҳар бир футболчи, ҳар бир дарвозабон ва ҳар бир мураббий зиммасида катта масъулият бор. Эргашев айтганидек, жамоа ҳеч кимдан кам эмаслигини майдонда исботлашга ҳаракат қилади. Мухлислар эса шу ишонч, шу меҳнат ва шу орзунинг натижасини сабрсизлик билан кутмоқда.
…