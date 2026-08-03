Эмил Ҳески Манчестер Юнайтедга Энзо Фернандесни сотиб олишни маслаҳат берди
Англия терма жамоасининг собиқ ҳужумчиси Емил Ҳески Манчестер Юнайтед ёзги трансфер ойнасида Челси ярим ҳимоячиси Ензо Фернандесни ўз сафига қўшиб олса, чемпионлик даъвогарига айланишини билдирди. Нархи 120 миллион фунт стерлингга баҳоланаётган аргентиналик футболчи жамоанинг ярим ҳимоя чизиғини мустаҳкамлашда асосий фигура бўла олади.
Англия терма жамоасининг собиқ ҳужумчиси Эмил Ҳески Манчестер Юнайтед ёзги трансфер ойнасида Челси ярим ҳимоячиси Энзо Фернандесни ўз сафига қўшиб олса, Англия Премер-лигасининг тўлақонли чемпионлик даъвогарига айланишини таъкидлади. Унинг фикрича, аргентиналик юлдуз жамоани янада кучайтириб, мамлакат футболи чўққисига олиб чиқишда асосий фигура бўла олади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
БойлеSportс нашрига берган интервюсида Ҳески Манчестер Юнайтед ярим ҳимоя чизиғини янада яхшилашга муҳтожлигини қайд этди. Каземиронинг кетиши ва Мануэль Угарте олган оғир жароҳатдан сўнг Майкл Каррик бошчилигидаги мураббийлар штаби бу чизиққа янги футболчилар излашга мажбур бўлмоқда.
- Астон Вилладан Ёури Тиелеманс трансфер қилинди
- Челсидан Андрей Сантос таркибга қўшилди
- Икки футболчи учун жами 85 миллион фунт сарфланди
Энзо Фернандес трансфери ва чемпионлик имкониятлариШунга қарамай, Манчестер Юнайтед раҳбарияти ярим ҳимояни янада мустаҳкамлаш ниятида. Нархи 120 миллион фунт стерлингга баҳоланаётган Челси ярим ҳимоячиси Энзо Фернандес ёзда клубни тарк этиш истагини билдиргани учун қизил иблислар эътиборига тушган. Эмил Ҳескининг фикрича, айнан мазкур футболчи Каземиро ўрнини энг муносиб тарзда эгаллай олади.
"Агар улар уни қўлга киритишса, Манчестер Юнайтед чемпионлик учун кураша олишига ишонаман", — дейди Ҳески. Эслатиб ўтамиз, клуб 2013 йилдан бери Англия Премер-лигаси ғолиблигини қўлга киритмаган. Бироқ ўтган мавсумда Майкл Каррик шогирдларининг учинчи ўринни эгаллаши Олд Траффордда янги умидларни уйғотди.
Кенгайтирилган трансфер режалариҚайд этилишича, Манчестер Юнайтед радарида Энзо Фернандесдан ташқари Алекс Скотт, Адам Уортон, Карлос Балеба ва Ману Коне каби иқтидорли ярим ҳимоячилар ҳам сақланиб қолмоқда. Шунингдек, жамоа Люк Шоуга рақобат туғдириш учун Люис Ҳолл ёки Майлз Люис-Скелли каби чап қанот ҳимоячиларини ҳам кузатмоқда.
Эмил Ҳески сўз якунида клубда доимо яхши футболчилар бўлганини, бироқ аввалги мураббийларнинг тактик тизимлари ҳар доим ҳам уларга мос тушмаганини қўшимча қилди. Унинг таъкидлашича, агар тўғри тизим топилса, Манчестер Юнайтед ҳамон Манчестер Сити, Арсенал ва Ливерпул билан чемпионлик учун тўлақонли кураш олиб бориши учун барча имкониятлар етарли.
…