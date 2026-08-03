Эмил Ҳески Манчестер Юнайтедга Энзо Фернандесни сотиб олишни маслаҳат берди

·28·Спорт
Эмил Ҳески Манчестер Юнайтедга Энзо Фернандесни сотиб олишни маслаҳат берди
Қисқача

Англия терма жамоасининг собиқ ҳужумчиси Емил Ҳески Манчестер Юнайтед ёзги трансфер ойнасида Челси ярим ҳимоячиси Ензо Фернандесни ўз сафига қўшиб олса, чемпионлик даъвогарига айланишини билдирди. Нархи 120 миллион фунт стерлингга баҳоланаётган аргентиналик футболчи жамоанинг ярим ҳимоя чизиғини мустаҳкамлашда асосий фигура бўла олади.

Англия терма жамоасининг собиқ ҳужумчиси Эмил Ҳески Манчестер Юнайтед ёзги трансфер ойнасида Челси ярим ҳимоячиси Энзо Фернандесни ўз сафига қўшиб олса, Англия Премер-лигасининг тўлақонли чемпионлик даъвогарига айланишини таъкидлади. Унинг фикрича, аргентиналик юлдуз жамоани янада кучайтириб, мамлакат футболи чўққисига олиб чиқишда асосий фигура бўла олади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

БойлеSportс нашрига берган интервюсида Ҳески Манчестер Юнайтед ярим ҳимоя чизиғини янада яхшилашга муҳтожлигини қайд этди. Каземиронинг кетиши ва Мануэль Угарте олган оғир жароҳатдан сўнг Майкл Каррик бошчилигидаги мураббийлар штаби бу чизиққа янги футболчилар излашга мажбур бўлмоқда.

  • Астон Вилладан Ёури Тиелеманс трансфер қилинди
  • Челсидан Андрей Сантос таркибга қўшилди
  • Икки футболчи учун жами 85 миллион фунт сарфланди

Энзо Фернандес трансфери ва чемпионлик имкониятлари

Шунга қарамай, Манчестер Юнайтед раҳбарияти ярим ҳимояни янада мустаҳкамлаш ниятида. Нархи 120 миллион фунт стерлингга баҳоланаётган Челси ярим ҳимоячиси Энзо Фернандес ёзда клубни тарк этиш истагини билдиргани учун қизил иблислар эътиборига тушган. Эмил Ҳескининг фикрича, айнан мазкур футболчи Каземиро ўрнини энг муносиб тарзда эгаллай олади.

"Агар улар уни қўлга киритишса, Манчестер Юнайтед чемпионлик учун кураша олишига ишонаман", — дейди Ҳески. Эслатиб ўтамиз, клуб 2013 йилдан бери Англия Премер-лигаси ғолиблигини қўлга киритмаган. Бироқ ўтган мавсумда Майкл Каррик шогирдларининг учинчи ўринни эгаллаши Олд Траффордда янги умидларни уйғотди.

Кенгайтирилган трансфер режалари

Қайд этилишича, Манчестер Юнайтед радарида Энзо Фернандесдан ташқари Алекс Скотт, Адам Уортон, Карлос Балеба ва Ману Коне каби иқтидорли ярим ҳимоячилар ҳам сақланиб қолмоқда. Шунингдек, жамоа Люк Шоуга рақобат туғдириш учун Люис Ҳолл ёки Майлз Люис-Скелли каби чап қанот ҳимоячиларини ҳам кузатмоқда.

Эмил Ҳески сўз якунида клубда доимо яхши футболчилар бўлганини, бироқ аввалги мураббийларнинг тактик тизимлари ҳар доим ҳам уларга мос тушмаганини қўшимча қилди. Унинг таъкидлашича, агар тўғри тизим топилса, Манчестер Юнайтед ҳамон Манчестер Сити, Арсенал ва Ливерпул билан чемпионлик учун тўлақонли кураш олиб бориши учун барча имкониятлар етарли.

Манчестер ЮнайтедЭнзо ФернандесЭмил ҲескиЧелсиАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуринью Родрини Реал Мадрид сафига қўшилишини кутяптиЖозе Моуринью Родрини Реал Мадрид сафига қўшилишини кутяптиБугун, 12:11Антуан Семенё Энтсо Маресканинг тактикасидан мамнунлигини билдирдиАнтуан Семенё Энтсо Маресканинг тактикасидан мамнунлигини билдирдиБугун, 12:11Александро Гарначо Астон Витадаги дебютидан кейин Челсига кескин ишора қилдиАлександро Гарначо Астон Витадаги дебютидан кейин Челсига кескин ишора қилдиБугун, 11:57Хаби Алонсо Реал Мадрид давридаги шиорларни қандай даволаганини айтдиХаби Алонсо Реал Мадрид давридаги шиорларни қандай даволаганини айтдиБугун, 11:37Ливерпул ўртоқлик ўйинида Лидс Юнайтедга йирик ҳисобда мағлуб бўлдиЛиверпул ўртоқлик ўйинида Лидс Юнайтедга йирик ҳисобда мағлуб бўлдиБугун, 11:35Конрад Лаймер Бавария сафида қолишини маълум қилдиКонрад Лаймер Бавария сафида қолишини маълум қилдиБугун, 11:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда