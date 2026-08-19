Шоҳжаҳон Эргашев Шаҳрам Ғиёсовга кутилмаган «вызов» ташлади
Шоҳжаҳон Эргашев Шаҳрам Ғиёсовни ортиқча баҳсларни рингда ҳал қилишга, қочмасдан жанг қилишга чақирди. У сўз ўйини ва баҳоналарнинг даври тугаганини таъкидлади. Эргашев Шаҳрам Ғиёсов яқинда боксни ташлаганини айца ҳам ҳайрон қолмаслигини билдирди. Мазкур баёнот эҳтимолий ўзбек дербисига қизиқишни янада оширди.
Ўзбек профессионал боксининг икки юлдузи ўртасидаги кескинлик ниҳоят энг чўққисига чиқди. Бир неча кундизги даҳанаки жанглардан сўнг Шоҳжаҳон Эргашев рақиби Шаҳрам Ғиёсовнинг сўзларига ниҳоятда кескин ва ҳайратланарли муносабат билдирди — у Шаҳрам ҳақида қандай кутилмаган гапларни очиқлади?
Жонли эфирдаги чақириқ: Эргашевнинг очиқ талаби
Шоҳжаҳон Эргашев ўзининг ижтимоий тармоқлари ва ОАВ орқали рақибига очиқчасига мурожаат қилиб, ортиқча баҳсларни рингда ҳал қилиш вақти келганини таъкидлади. Нокаутчи боксчининг фикрича, сўз ўйини ва баҳоналарнинг даври тугаган.
"Сенга кел, жанг қиламиз, деб телевидение орқали тўғридан-тўғри айтдим. Қочмасдан, уришиш керак, шунда кўрамиз ким кучли эканини. Майда гапнинг нима кераги бор?", - деди Шоҳжаҳон Эргашев.
Ўзбек дербиси: Икки чарм қўлқоп устасининг ҳолати
Кўрсаткич
Шоҳжаҳон Эргашев
Шаҳрам Ғиёсов
Услуби
Тезкор зарба ва агрессив нокаутчи
Техник, ҳаракатчан ва тактик боксчи
Муносабат
Тўғридан-тўғри рингга чорламоқда
Эргашевнинг даъволарига қарши фикрда
Талаб
«Қочмасдан тўқнаш келиш»
Вазиятни ўз фойдасига баҳолаш
Боксни ташлаш хавфи борми?
Шоҳжаҳон ўз баёнотининг сўнгги қисмида мухлисларни янада ҳайратда қолдирадиган тахминни илгари сурди. У Ғиёсовнинг бу тўқнашувдан бутунлай чекиниши мумкинлигига шаъма қилди:
"Яқинда боксни ташладим, деб айтса ҳам ҳайрон қолмайман.", - деди Шоҳжаҳон Эргашев.
Ушбу баёнот ўзбек бокси мухлислари орасида катта тўлқин ҳосил қилиб, бўлажак эҳтимолий дербига бўлган қизиқишни янада алангалатиб юборди.
Сизнингча, агар ушбу супер жанг ташкил этилса, ким ғолиб чиқади: нокаутчи Шоҳжаҳонми ёки техник Шаҳрам?
Ўз башоратингизни изоҳларда қолдиринг ва бокс ишқибози бўлган дўстларингизга ушбу баёнотни дарҳол юборинг!
…