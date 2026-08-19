Шоҳжаҳон Эргашев Шаҳрам Ғиёсовга кутилмаган «вызов» ташлади

·2·Спорт
Шоҳжаҳон Эргашев Шаҳрам Ғиёсовга кутилмаган «вызов» ташлади
Қисқача

Шоҳжаҳон Эргашев Шаҳрам Ғиёсовни ортиқча баҳсларни рингда ҳал қилишга, қочмасдан жанг қилишга чақирди. У сўз ўйини ва баҳоналарнинг даври тугаганини таъкидлади. Эргашев Шаҳрам Ғиёсов яқинда боксни ташлаганини айца ҳам ҳайрон қолмаслигини билдирди. Мазкур баёнот эҳтимолий ўзбек дербисига қизиқишни янада оширди.

Ўзбек профессионал боксининг икки юлдузи ўртасидаги кескинлик ниҳоят энг чўққисига чиқди. Бир неча кундизги даҳанаки жанглардан сўнг Шоҳжаҳон Эргашев рақиби Шаҳрам Ғиёсовнинг сўзларига ниҳоятда кескин ва ҳайратланарли муносабат билдирди — у Шаҳрам ҳақида қандай кутилмаган гапларни очиқлади?

Жонли эфирдаги чақириқ: Эргашевнинг очиқ талаби

Шоҳжаҳон Эргашев ўзининг ижтимоий тармоқлари ва ОАВ орқали рақибига очиқчасига мурожаат қилиб, ортиқча баҳсларни рингда ҳал қилиш вақти келганини таъкидлади. Нокаутчи боксчининг фикрича, сўз ўйини ва баҳоналарнинг даври тугаган.

"Сенга кел, жанг қиламиз, деб телевидение орқали тўғридан-тўғри айтдим. Қочмасдан, уришиш керак, шунда кўрамиз ким кучли эканини. Майда гапнинг нима кераги бор?", - деди Шоҳжаҳон Эргашев.

Ўзбек дербиси: Икки чарм қўлқоп устасининг ҳолати

Кўрсаткич

Шоҳжаҳон Эргашев

Шаҳрам Ғиёсов

Услуби

Тезкор зарба ва агрессив нокаутчи

Техник, ҳаракатчан ва тактик боксчи

Муносабат

Тўғридан-тўғри рингга чорламоқда

Эргашевнинг даъволарига қарши фикрда

Талаб

«Қочмасдан тўқнаш келиш»

Вазиятни ўз фойдасига баҳолаш

Боксни ташлаш хавфи борми?

Шоҳжаҳон ўз баёнотининг сўнгги қисмида мухлисларни янада ҳайратда қолдирадиган тахминни илгари сурди. У Ғиёсовнинг бу тўқнашувдан бутунлай чекиниши мумкинлигига шаъма қилди:

"Яқинда боксни ташладим, деб айтса ҳам ҳайрон қолмайман.", - деди Шоҳжаҳон Эргашев.

Ушбу баёнот ўзбек бокси мухлислари орасида катта тўлқин ҳосил қилиб, бўлажак эҳтимолий дербига бўлган қизиқишни янада алангалатиб юборди.

Сизнингча, агар ушбу супер жанг ташкил этилса, ким ғолиб чиқади: нокаутчи Шоҳжаҳонми ёки техник Шаҳрам?

Ўз башоратингизни изоҳларда қолдиринг ва бокс ишқибози бўлган дўстларингизга ушбу баёнотни дарҳол юборинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гвардиоланинг «Сити» кийиниш хонасидаги кўз ёшли хайрлашуви ошкор бўлдиГвардиоланинг «Сити» кийиниш хонасидаги кўз ёшли хайрлашуви ошкор бўлдиБугун, 05:56«Нокаут башорати» тескари ишлади: Макгрегор Гэррига кутилмаган мурожаат йўллади«Нокаут башорати» тескари ишлади: Макгрегор Гэррига кутилмаган мурожаат йўлладиБугун, 05:44Хаби Алонсо Челси мураббийлар штабига нима учун Аустин МакПҳее қўшилганини тушунтирдиХаби Алонсо Челси мураббийлар штабига нима учун Аустин МакПҳее қўшилганини тушунтирдиБугун, 01:50Барселона жамоаси Родри трансфери орқали майдонда барқарорликка эришдиБарселона жамоаси Родри трансфери орқали майдонда барқарорликка эришдиБугун, 01:16Манчестер Сити иши: Ричард Мастерс кечикиш сабабларини тушунтирдиМанчестер Сити иши: Ричард Мастерс кечикиш сабабларини тушунтирдиБугун, 00:55Барселона жамоаси Родри трансфери орқали майдонда хотиржамлик ва назоратни таъминладиБарселона жамоаси Родри трансфери орқали майдонда хотиржамлик ва назоратни таъминладиБугун, 00:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди